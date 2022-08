La furia con Piastri: "Esperaba lealtad tras invertir millones en él"

La sorpresiva decisión de Fernando Alonso de firmar con Aston Martin para el próximo año en la Fórmula 1 llevó a Alpine a promover a Oscar Piastri, su piloto de reserva y de desarrollo, como compañero de Esteban Ocon para 2023.

El equipo de Enstone hizo un rápido anuncio sobre la confirmación de Piastri el martes pasado, al día siguiente de conocerse la salida de Alonso, pero el australiano respondió en sus redes sociales negando totalmente que tenga un contrato con la escudería para el año que viene.

Alpine planea pelear la situación, tal como expresó Szafnauer en una entrevista con el diario El Confidencial de España. "Esto no es definitivo todavía, aún tiene que decidirse. Tenemos un contrato con Piastri, que firmó en noviembre, hemos hablado con nuestros abogados y nos han dicho que este es un contrato vinculante, por lo que parte de ese contrato nos permite montar a Oscar en uno de nuestros coches en 2023, que no es más que la razón por la que emitimos el comunicado de prensa".

Cuando se le preguntó por qué Piastri iría a otro equipo después que Alpine había apoyado su carrera hasta la Fórmula 1, Szafnauer respondió: "Creo que es una pregunta para Piastri, porque yo tampoco lo entiendo. Soy relativamente nuevo en el equipo, pero me gusta. La dirección que tenemos por Luca de Meo (CEO de Renault) es magnífica, el apoyo que nos da es fantástico, él salvó al equipo. Laurent Rossi, mi jefe inmediato y CEO de Alpine, es un gran hombre de negocios para la marca, incluyendo el equipo de Fórmula 1... Todo esto es magnífico y lo hemos compartido con los pilotos".

"Luca de Meo tiene una gran visión, ha resucitado la marca. Los coches y sus beneficios financian al equipo, que puede ser un gran vehículo de marketing para la marca. El plan estratégico es muy bueno y Piastri lo conoce. Mejor incluso que el de McLaren. Vamos por delante de ellos en el campeonato y esperamos estar delante de ellos al final del Mundial. ¿El futuro del equipo? Tenemos un gran presupuesto y gente con mucha experiencia".

"Yo acabo de llegar, conozco las áreas a reforzar, el equipo técnico, estamos reclutando gente en las áreas que necesitamos mejorar y estamos implementando nuevas herramientas. En nuestro futuro, en ese plan de cien carreras en el que todos estamos trabajando, creo que también hay hueco para Piastri. Y lo hemos apoyado. Debería de haber algo de lealtad por el hecho de que hemos invertido, literalmente, millones y millones de euros para prepararlo. Así que tampoco lo entiendo, se lo deberías preguntar a él", explicó el jefe de Alpine.

Szafnauer agregó que puede entender los motivos por los que Alonso decidió firmar con Aston Martin, pero que no logra comprender las razones de Piastri.

"Siempre vi que Laurent Rossi estaba intentando hacer lo mejor para los dos pilotos. Con los contratos; con Fernando, que quería seguir; con Oscar, que quería un asiento en 2023... , y Rossi dio el OK, Laurent ha estado trabajando muy duro para encontrarle ese asiento para el año que viene. En Alpine, estábamos intentando hacer lo que era mejor para los dos pilotos, sin intentar hacer juegos con ninguno de ellos, siendo transparente con ellos. Cada piloto sabía lo que estaba ocurriendo. Desafortunadamente, Alonso ha firmado con Aston Martin y entiendo por qué. Pero con Piastri, no", dijo.

Szafnauer insistió en que Piastri se comportó en forma desleal con la escudería de Enstone y lanzó que "no se trata de Fórmula 1, sino de integridad como ser humano".

"Esperaba más lealtad por parte de Piastri. Debería de tenerla con ese equipo que le ha cuidado, que le ha llevado hasta el Mundial y, sobre todo, que durante el último año le ha subido a un Fórmula 1 para que estuviera listo, para que conociera los circuitos. Esperaba más lealtad por parte de Oscar de la que está mostrando. Empecé en 1989 en la Fórmula 1 y nunca había visto algo así. Y no se trata de Fórmula 1, sino de integridad como ser humano. Podría ocurrir en el hockey sobre hielo o en el fútbol, no importa. Pero eso no se hace", aseguró.