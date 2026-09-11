Después de un fin de semana de gran protagonismo en Monza, donde Pierre Gasly logró la pole position y luego lideró cómodamente la zona media al terminar séptimo, y Franco Colapinto lo acompañó en los puntos al llegar noveno, Alpine parece enfrentarse a una realidad diferente en el Gran Premio de España.

Colapinto lideró los esfuerzos del equipo de Enstone en la primera práctica al terminar 13°, delante de Gasly, quien luego fue 11° en el segundo entrenamiento, donde el argentino sufrió con el tráfico en su vuelta rápida y quedó 15°.

Si bien Colapinto expresó su preocupación por las sensaciones que tuvo al volante del A526, Steve Nielsen, director de Alpine, terminó conforme ya que sus pilotos completaron el día sin incidentes en una pista muy difícil y con margen de mejora.

"Creo que a ambos pilotos les gustó la pista. Tiene sus desafíos, con lo bueno y lo malo que eso implica. Es un circuito complicado, muy exigente para los pilotos", dijo el británico.

"Los pilotos aportan mucho rendimiento, como en cualquier circuito urbano. Hoy estaban familiarizándose con el trazado, y creo que lo han hecho. Ahora empezaremos a jugar un poco con la puesta a punto e intentaremos encontrar algo de ritmo".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nielsen insistió en que la prioridad del viernes era evitar los muros en Madring: "Ese ha sido el mensaje durante el último día o los últimos dos días aquí. Se trata de que el piloto complete vueltas, de que el coche complete vueltas y, después, de terminar el día realmente sintiendo que conoces el circuito".

"Obviamente, nos preparamos en el simulador antes de venir, hicimos todo eso, pero no hay nada como el circuito real. Los baches y los muros marcan una pequeña diferencia".

En una pista donde adelantar se presenta como una tarea muy complicada, la clasificación del sábado tendrá un valor agregado de cara a lo que pueda suceder el domingo. Y si bien Alpine viene de lograr una pole en Monza, Nielsen fue claro en que el panorama es bien diferente en Madrid.

"Sé que puede que no lo parezca, pero intentamos conseguir la pole position en todos lados. Al igual que intentamos ganar la carrera todas las semanas, pero en Monza conseguimos la pole".

"Sin embargo, no hay ningún polvo mágico que se esparza sobre este circuito. Es un circuito muy diferente, un desafío muy diferente. Y mientras que Monza favoreció algunos de nuestros puntos fuertes, este circuito pone de manifiesto algunas de nuestras debilidades", concluyó.