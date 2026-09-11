En Madring adelantar será difícil y la clasificación apunta a ser decisiva

Se ha superado la primera prueba. Aunque aún quedan muchos aspectos por comprobar —empezando por lo que se verá cuando el grupo empiece de verdad a darlo todo en la clasificación—, el Madring ha concluido su primera jornada como circuito de Fórmula 1 con un balance positivo. La víspera no faltaban interrogantes relacionados con un circuito completamente nuevo, muy exigente y con algunos tramos destinados a poner a prueba a pilotos y monoplazas, pero el viernes transcurrió sin incidencias destacables.

La única bandera roja (mostrada en la segunda sesión) se debió al accidente de Arvid Lindblad, un incidente que afectó al programa de trabajo de los equipos. De hecho, la larga interrupción anuló buena parte del tiempo normalmente destinado a las tandas largas, lo que dejó muchos interrogantes de cara a la carrera. Pero, teniendo en cuenta las incógnitas que acompañaban al debut de Madrid, en lo que respecta al circuito, la primera impresión puede considerarse positiva.

Es un circuito que exige mucho a los pilotos. Hay tramos en los que se necesita precisión, otros en los que hay que confiar en el monoplaza y, inevitablemente, al tratarse de un circuito nuevo, a lo largo del día se ha asistido a una evolución continua de los puntos de referencia. Vuelta tras vuelta han cambiado las trayectorias, los puntos de frenada y, sobre todo, la confianza con la que los pilotos han afrontado los tramos más exigentes.

Arvid Lindblad, director de competición Bulls Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Un proceso que, según George Russell, aún no ha llegado al límite. "Sin duda es un circuito de alto riesgo y creo que probablemente todos los pilotos han dejado hoy ese mínimo margen de seguridad". Un margen destinado inevitablemente a reducirse el sábado, cuando llegue el momento de buscar el máximo rendimiento.

En este contexto, Mercedes ha comenzado el fin de semana con un buen ritmo. Ciertamente no puede considerarse una sorpresa absoluta, pero sí es una confirmación importante, sobre todo porque llega pocos días después de Monza. El dato más interesante tiene que ver, una vez más, con Kimi Antonelli. Tras su éxito en el Gran Premio de Italia, había curiosidad por ver cómo empezaría el joven italiano un fin de semana completamente diferente, en un circuito desconocido y con un trazado muy distinto al del pasado fin de semana. La respuesta ha sido positiva.

Antonelli ha confirmado el gran momento de confianza que se puso de manifiesto en Monza y, junto con Russell, ha permitido a Mercedes cerrar el viernes con señales alentadoras. En un circuito desconocido, la capacidad de alcanzar rápidamente un buen nivel de confianza es un factor importante, ya que el tiempo disponible para encontrar el rumbo correcto es el mismo que en un fin de semana tradicional, pero el volumen de trabajo a realizar es decididamente mayor.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Ferrari también puede cerrar la primera jornada madrileña con varias señales positivas. El SF-26 ha mostrado un excelente ritmo con el compuesto medio, lo que confirma que se siente cómodo cuando puede trabajar en una ventana más estable. Por el momento, sin embargo, parece que aún queda algo por sacar del neumático blando. No se trata necesariamente de un límite del monoplaza: sobre un asfalto nuevo y en constante evolución, lo importante es encontrar el margen adecuado en el momento en que cuente, es decir, en la clasificación de mañana por la tarde.

Probablemente sea uno de los frentes en los que Maranello centrará mayormente su trabajo, ya que una de las primeras indicaciones que han surgido en Madrid se refiere precisamente a la importancia que tendrá la clasificación. Sobre el papel, un circuito urbano puede sugerir de inmediato la posibilidad de que se produzcan errores, la salida del coche de seguridad y oportunidades para dar un vuelco a la situación, pero confiar en los imprevistos no es, obviamente, una estrategia. Y por lo visto en los primeros entrenamientos, los puntos en los que se puede intentar un adelantamiento no son ni numerosos ni especialmente sencillos.

Una sensación que también comparte Russell. "Creo que va a ser muy duro", admitió al hablar de las posibilidades de adelantamiento. Un factor que aumenta aún más la importancia de la clasificación: la posición en la parrilla podría tener más relevancia de lo que se podía imaginar antes de la carrera. Por eso, sacar el máximo partido a los neumáticos blandos se convertirá en uno de los aspectos clave del sábado para Ferrari. El potencial parece estar ahí, pero en la clasificación habrá que sacarlo todo a relucir en el momento adecuado.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Por su parte, quien ha comenzado el fin de semana con algunas dificultades más es McLaren. La víspera, muchos la señalaban como favorita, pero el viernes aún no ha mostrado el ritmo esperado. La comparación con Mercedes y Ferrari, al menos a juzgar por lo que se ha podido ver, no ha situado a McLaren en la posición de referencia que muchos esperaban.

Para complicar aún más el programa, se produjo un problema con la caja de cambios del monoplaza de Lando Norris, lo que le impidió participar en la segunda sesión. En una pista conocida, perderse una FP2 ya supone un contratiempo importante; en un circuito completamente nuevo, el precio puede ser aún más alto. Norris tendrá que recuperar el sábado por la mañana toda la información que sus rivales han podido recabar hoy, aunque la bandera roja provocada por Lindblad ha limitado en parte el daño al impedir que los demás completaran el programa previsto.

Y es precisamente este el elemento que hace que el panorama del viernes siga estando incompleto. La clasificación y las simulaciones de clasificación han proporcionado las primeras indicaciones, pero falta una parte fundamental del trabajo: la relativa al ritmo de carrera. Las tandas largas han sido demasiado cortas o fragmentadas para permitir una lectura fiable y, en consecuencia, también quedan abiertas las dudas sobre la estrategia.

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Entre ellas destaca, sobre todo, el desgaste de los neumáticos. En la FP1, el fenómeno fue muy acusado, hasta el punto de que Russell utilizó una imagen muy acertada para describir lo que se desprendía de las simulaciones de Mercedes: "Con el desgaste observado en la FP1, una carrera con seis paradas habría sido la estrategia más rápida". La situación mejoró notablemente por la tarde y el piloto de Mercedes espera una evolución adicional de aquí al domingo, pero señaló precisamente la gestión de los neumáticos como "el principal interrogante".

Por lo tanto, aún no está claro cuáles serán los compuestos más eficaces a largo plazo, cuánto influirá el desgaste y, sobre todo, si el Gran Premio se decantará por una o más paradas. Son respuestas que normalmente empiezan a surgir con cierta claridad ya el viernes por la noche, mientras que en Madrid los equipos y los pilotos tendrán que confiar más en las simulaciones y en los escasos datos recopilados. La primera jornada ha ofrecido, por tanto, una imagen parcial, pero con una indicación bastante clara: en Madring, salir delante podría valer mucho.

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