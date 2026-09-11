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Fórmula 1 GP de España

Checo Pérez tendrá que dar el "1000%" en clasificación en Madrid ante un Cadillac poco competitivo

Sergio Pérez terminó la sesión del viernes poco satisfecho en Madrid y señaló que el 100 por ciento no servirá de nada el sábado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Eric Le Galliot

Las esperanzas de Cadillac de poder dar una sorpresa en el Gran Premio de España en el nuevo trazado callejero en Madrid parecen difíciles de concretarse, al menos por lo visto el viernes de prácticas donde Sergio Pérez se ubicó como el mejor representante de la escudería americana en la posición 19. 

Si bien Checo Pérez quedó por delante de su compañero Valtteri Bottas, el Aston Martin de Lance Stroll y el McLaren de Lando Norris, el cual tuvo que tener un reemplazo de caja de cambios, la diferencia del mexicano respecto a lo hecho por Andrea Kimi Antonelli fue de tres segundos. La situación lo dejó insatisfecho y advirtió que se necesitará más del 100 por ciento para poder pensar en tener una oportunidad.

“No sé... no estoy del todo satisfecho con la parte trasera de mi coche. Es algo que debemos analizar y revisar para ver qué tenemos realmente”, explicó el mexicano luego de la segunda práctica libre donde señaló que ahora sí cuentan con el alerón trasero que no llevaron a Monza. 

El mexicano indicó que, debido a lo estrecho de la pista, las posibilidades de adelantamiento estarán reducidas, por lo que la sesión de clasificación podría ser tan crítica como en el caso de Mónaco. 

“Sí, sin duda. Creo que es un circuito difícil para adelantar. Queremos estar en una buena posición”, admitió Pérez quien dejó en claro que, el 100 por ciento no servirá de mucho para Cadillac por lo que tendrán que ofrecer incluso más allá de eso. “Tenemos que dar el 1000%, porque el 100% no basta. Iremos por todo el día de mañana”. 

Al hablar en general sobre el Madring, el integrante de Cadillac se mostró entusiasmado y dijo que espera se convierta en un éxito en el futuro e, incluso, señaló que podría volverse la referencia en Europa. 

“Sí, es un circuito fantástico y una sede magnífica. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid. Creo que, sin duda, esta carrera llegará a ser la mejor de Europa”, finalizó. 

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