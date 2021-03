Alpine: Alonso y Ocon tendrán el mismo trato

El bicampeón del mundo Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 en 2021 para reemplazar en el equipo de Enstone a Daniel Ricciardo, que fichó por McLaren para este año.

A pesar de la reputación de Alonso, Alpine ha declarado que el español no tendrá el estatus de piloto número uno en el equipo y que su compañero de equipo Ocon recibirá el mismo trato.

"Los pilotos tienen que ser lo más rápidos posible y claramente se retarán entre sí", dijo Laurent Rossi en la presentación del coche del equipo para 2021, el Alpine A521.

“Eso es como una competencia sana y ya está. No hay instrucciones, ni piloto número uno".

"No existe una cláusula sobre piloto número 1 y 2. Siendo sincero, no creo que exista en muchos equipos, al menos no en el nuestro".

Ocon dijo que disfruta de la llegada de Alonso al equipo y espera que su relación se desarrolle sin problemas.

"Siempre he tenido una gran relación con Fernando, incluso cuando competíamos en el 2017 y 2018", declaró Esteban Ocon.

"Siempre tuve mucho respeto por lo que Fernando ha hecho a lo largo de los años y competir con él siempre ha sido muy duro, pero siempre fue muy divertido y muy placentero".

"Así que sí, estoy ansioso por formar equipo con él en un gran premio".

"Hasta ahora ha sido una gran colaboración y espero que sea igual durante el resto del año".

Ocon sufrió una primera mitad de temporada 2020 difícil, especialmente al no igualar a Ricciardo en la clasificación. Durante la segunda mitad del curso, el francés mejoró su rendimiento, culminándolo con su primer podio en el Gran Premio de Sakhir.

Cuando se le preguntó si Alonso supondría un desafío aún mayor que Ricciardo, Ocon respondió: "Ya veremos. Fernando es bicampeón del mundo. Será la primera vez que trabajo junto a un campeón del mundo, así que eso es muy interesante".

"Espero que Fernando esté listo. Hizo muchos test el año pasado y con su experiencia y todo lo que ha hecho durante tantos años, creo que desde la primera carrera estará ahí. Así que sí, espero que sea un oponente duro".