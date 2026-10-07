ECR y Chevrolet reafirman un vínculo de 15 años con una extensión multianual

ECR y Chevrolet han cerrado una extensión multianual de su histórica asociación, consolidando su alianza técnica mientras la IndyCar Series se prepara para una gran renovación reglamentaria en 2028.

ECR sigue siendo uno de los dos únicos equipos de la parrilla impulsados de forma continua por Chevrolet desde que el fabricante regresó a la categoría con su motor V6 Twin-Turbo de 2.2 litros en 2012. La extensión de la alianza garantiza que la unión se mantenga intacta mientras ECR se acerca a su 500ª largada durante la temporada 2027, dando continuidad a una relación que se remonta al nacimiento del equipo.

La renovación llega en un momento clave para el paddock. Con IndyCar lista para introducir un chasis y una fórmula de motor de nueva generación en 2028, ECR ya asumió un papel activo en las pruebas. Alexander Rossi, piloto del Chevrolet No. 20 de Java House, fue uno de apenas dos pilotos que participaron en los primeros ensayos en pista del nuevo chasis. A medida que el desarrollo se acelera, ECR también estará directamente involucrado en las pruebas de la unidad de potencia de próxima generación de Chevrolet.

“Chevrolet ha estado con ECR desde el comienzo de nuestro equipo, y ha sido una parte importante del crecimiento del equipo durante nuestras primeras 15 temporadas”, dijo el copropietario y CEO de ECR, Ed Carpenter. “Hemos tenido mucho éxito con Chevy a lo largo de los años, y estamos orgullosos de ser uno de los dos únicos equipos que se han asociado con Chevrolet desde su regreso a IndyCar. Mantener esa continuidad es muy importante para nosotros mientras no solo nos acercamos a nuestra 500ª largada, sino que también entramos en la próxima era de la competencia en IndyCar. Estamos muy orgullosos de nuestra historia con Chevrolet y esperamos seguir ampliándola”.

En las últimas 15 temporadas, la asociación ECR-Chevrolet ha conseguido nueve victorias. Ed Carpenter logró el primer triunfo del equipo en la final de la temporada de su año inaugural, 2012, mientras que Christian Rasmussen obtuvo su primera victoria en la categoría avanzada la temporada 2025. Rossi cerró la temporada 2026 entregando a ECR su 28° podio junto a Team Chevy.

Christian Rasmussen, Ed Carpenter Racing Photo by: Penske Entertainment

El rendimiento en clasificación ha sido otra de las señas distintivas de la alianza. ECR ha conseguido seis pole positions con motores Chevrolet, incluidas tres poles de las 500 Millas de Indianápolis logradas por Carpenter. Cuando Rossi largó desde la primera fila en la Indy 500 de 2026, significó la 11ª salida de ECR desde la primera fila en el Indianapolis Motor Speedway en los últimos 14 años, más que cualquier otro equipo en ese período.

“Estamos orgullosos de extender nuestra relación con Team Chevy y de continuar como uno de los dos únicos equipos que han sido impulsados por Chevrolet desde 2012”, dijo Tim Broyles, presidente de ECR Team. “Chevrolet ha desempeñado un papel significativo en el éxito de ECR, y valoramos la colaboración que existe entre nuestras organizaciones. Estamos entusiasmados por que la fortaleza de esta asociación continúe hacia el próximo capítulo”.

Desde la perspectiva del fabricante, mantener la continuidad técnica con ECR es clave para preparar las futuras regulaciones de chasis y motor.

Eric Warren, vicepresidente de Global Motorsports Competition de General Motors, dijo: “ECR ha sido una parte importante del programa de Chevrolet en IndyCar, y esta extensión refleja la solidez de la relación técnica que hemos construido juntos. A medida que la categoría avanza hacia su coche y su tren motriz de nueva generación, la colaboración estrecha entre nuestros ingenieros será fundamental. Compartimos un objetivo claro con ECR: seguir elevando el rendimiento del paquete Chevrolet y competir por victorias, campeonatos y triunfos en las 500 Millas de Indianápolis”.