Alonso toma con humor el fallo de Alpine: "Era para adelantar más"

El piloto español quería continuar la dinámica positiva de los últimos fines de semana, en los que logró puntuar con su Alpine en cinco carreras consecutivas, pero desde el principio del Gran Premio de Austria se encontró con problemas. En la clasificación fueron unos daños en el fondo del A522 los que privaron al asturiano de una mejor posición en la parrilla de salida para la cita al sprint del sábado, por lo que se vio obligado a salir desde la novena plaza, que se convirtió en octava con la sanción a Sergio Pérez.

Sin embargo, un problema en su coche antes siquiera de que se apagaran los semáforos provocó que el bicampeón no lograra tomar la salida, con lo que para el domingo, en la prueba principal, debería arrancar desde el último lugar, a excepción de Bottas, que lo hizo desde el pitlane. De esta forma, el ovetense se puso sobre el asfalto con la intención de remontar, algo que hizo desde el primer instante, subiendo varios puestos en las vueltas iniciales y alargando su detención en boxes.

Con el neumático medio fue capaz de estirar el stint para montar un juego nuevo de duros y meterse en la pelea de la zona media, justo por detrás de su compañero, Esteban Ocon, en la sexta posición en mitad de la carrera, aunque aún le quedaba aguantar con un compuesto más usado que los coches que tenía a su alrededor.

Sin embargo, el abandono de Carlos Sainz después de que su Ferrari se incendiara hizo que saliera el coche de seguridad virtual, por lo que se abría una ventana para parar de nuevo. El ovetense se detuvo, pero un fallo en la parada provocó que cometieran un 'unsafe release' que fue investigado por la FIA, además de que se vio obligado a pasar por el pitlane de nuevo en la vuelta siguiente, bajando muchas posiciones.

Finalmente, cruzó la línea de meta en la 10ª posición, mientras que su compañero pudo acabar 5º, algo que puede doler viendo cómo fue el desarrollo del fin de semana. Hablando con la prensa, bromeó al principio: "Era para divertirme más y adelantar".

"Ha sido una carrera complicada, al principio estábamos todos en un tren de DRS, y era bastante difícil pasar, pero me sentía mucho más rápido que los coches de alrededor", aseguró Alonso. "Así que, en cierto modo, estoy muy contento, y soy optimista sobre el rendimiento del monoplaza, porque con los rivales que luchamos normalmente, eran realmente lentos en comparación con nuestro ritmo, es una muy buena señal"

"Una vez que han entrado en boxes, hemos tenido algo de aire limpio y hemos maximizado nuestra estrategia, haciendo un duro-duro-medio. Entramos en boxes con el Virtual Safety Car y estábamos sextos, y con Esteban [Ocon] ahí, podría ser increíble para el equipo ser quintos y sextos, sobre todo saliendo último"

El español también explicó lo que ocurrió en esa parada en vueltas consecutivas: "Sentí grandes vibraciones en los neumáticos después del primer sector, así que decidimos entrar en boxes de nuevo. Salí 14º, faltaban nueve vueltas y recuperé hasta ser 10º".

Cuando se le puso sobre la mesa que había cometido un 'unsafe release', el de Alpine no quiso mojarse demasiado: "No lo sé, acabo de llegar aquí [a la zona de medios de comunicación], así que si se está investigando no sé la causa por el momento".

Dejando atrás su incidente en el pitlane, también protagonizó una arriesgada acción de adelantamiento sobre Yuki Tsunoda, a quien pasó a gran velocidad con dos ruedas por fuera del circuito: "Estaba en la hierba, no sé por qué me empujaba tanto porque estaba con el DRS en el césped, a fondo, y no había forma de defenderse. Ya estaba de lado a lado, así que no sé. Creo que ese tipo de cosas, es mejor evitarlas a 300 km/h".