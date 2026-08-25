El programa del Rallye de Paraguay 2026: especiales, horarios y más
Recorrido, horarios, inscriptos: aquí está lo esencial del programa del Rally de Paraguay, 11ª prueba de la temporada 2026 del WRC.
El recorrido y los horarios
El Rally de Paraguay se disputará a lo largo de tres días.
Tras un shakedown durante la jornada del jueves, la prueba comenzará oficialmente el viernes por la mañana con el inicio de un primer bucle de cuatro especiales que se repetirá por la tarde, con una corta superespecial cada vez para concluirlo. Esta jornada contará con el tramo más largo de la prueba, con los casi 34 km de Yerbateras.
El sábado será la jornada más extensa, con nueve especiales en total, repartidas en dos bucles de cuatro especiales cada uno, puntuadas por una superespecial. El domingo contará con un total de cinco especiales, elevando el total a 22 y 358 km cronometrados en el conjunto de la prueba.
|Viernes 28 de agosto 2026
|ES1
|09h03
|Cambyreta 1
|24,65 km
|ES2
|09h56
|Nueva Alborada 1
|15,66 km
|ES3
|10h49
|Yerbateras 1
|33,88 km
|ES4
|11h50
|SSS Autodromo 1
|2,50 km
|ES5
|14h19
|Cambyreta 2
|24,65 km
|ES6
|15h12
|Nueva Alborada 2
|15,66 km
|ES7
|16h05
|Yerbateras 2
|33,88 km
|ES8
|17h18
|SSS Autodromo 2
|2,50 km
|Sábado 29 de agosto 2026
|ES9
|08h19
|Bella Vista 1
|21,15 km
|ES10
|09h12
|Bella Vista Sur 1
|11,57 km
|ES11
|10h05
|Hohenau 1
|19,40 km
|ES12
|11h02
|Trinidad 1
|15,00 km
|
ES13
|14h16
|Bella Vista 2
|21,15 km
|ES14
|15h09
|Bella Vista Sur 2
|11,57 km
|ES15
|16h05
|Hohenau 2
|19,40 km
|ES16
|17h02
|Trinidad 2
|15,00 km
|ES17
|18h05
|SSS Encarnación Costanera
|3,10 km
|Domingo 30 de agosto 2026
|ES18
|07h05
|Encarnación 1
|10,26 km
|ES19
|08h38
|Artigas 1
|19,60 km
|ES20
|10h51
|Artigas Oeste
|8,44 km
|ES21
|11h43
|Artigas 2
|19,60 km
|ES22
|15h15
|Encarnación 2 (Power Stage)
|10,26 km
*Todo está en horario local.
Los inscritos en Rally1
La categoría Rally1 contará con 10 competidores en el Rally de Paraguay.
Toyota contará de nuevo con su armada de cinco coches, con la presencia —confirmada para el resto de la temporada— del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier. Tras el interinato asumido por Julien Ingrassia en Finlandia, el nueve veces campeón del mundo volverá a tener a su lado a Vincent Landais.
Hyundai se presentará con tres coches, el tercero confiado esta vez a Hayden Paddon. Tras dos pruebas con Martins Sesks, M-Sport solo inscribirá dos coches para sus pilotos titulares irlandeses.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota GR Yaris Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|20
|
Hayden Paddon
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
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