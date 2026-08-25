El programa del Rallye de Paraguay 2026: especiales, horarios y más

El recorrido y los horarios

El Rally de Paraguay se disputará a lo largo de tres días.

Tras un shakedown durante la jornada del jueves, la prueba comenzará oficialmente el viernes por la mañana con el inicio de un primer bucle de cuatro especiales que se repetirá por la tarde, con una corta superespecial cada vez para concluirlo. Esta jornada contará con el tramo más largo de la prueba, con los casi 34 km de Yerbateras.

El sábado será la jornada más extensa, con nueve especiales en total, repartidas en dos bucles de cuatro especiales cada uno, puntuadas por una superespecial. El domingo contará con un total de cinco especiales, elevando el total a 22 y 358 km cronometrados en el conjunto de la prueba.

Viernes 28 de agosto 2026

ES1 09h03 Cambyreta 1 24,65 km ES2 09h56 Nueva Alborada 1 15,66 km ES3 10h49 Yerbateras 1 33,88 km ES4 11h50 SSS Autodromo 1 2,50 km ES5 14h19 Cambyreta 2 24,65 km ES6 15h12 Nueva Alborada 2 15,66 km ES7 16h05 Yerbateras 2 33,88 km ES8 17h18 SSS Autodromo 2 2,50 km Sábado 29 de agosto 2026 ES9 08h19 Bella Vista 1 21,15 km ES10 09h12 Bella Vista Sur 1 11,57 km ES11 10h05 Hohenau 1 19,40 km ES12 11h02 Trinidad 1 15,00 km ES13 14h16 Bella Vista 2 21,15 km ES14 15h09 Bella Vista Sur 2 11,57 km ES15 16h05 Hohenau 2 19,40 km ES16 17h02 Trinidad 2 15,00 km ES17 18h05 SSS Encarnación Costanera 3,10 km Domingo 30 de agosto 2026 ES18 07h05 Encarnación 1 10,26 km ES19 08h38 Artigas 1 19,60 km ES20 10h51 Artigas Oeste 8,44 km ES21 11h43 Artigas 2 19,60 km ES22 15h15 Encarnación 2 (Power Stage) 10,26 km

*Todo está en horario local.

Los inscritos en Rally1

La categoría Rally1 contará con 10 competidores en el Rally de Paraguay.

Toyota contará de nuevo con su armada de cinco coches, con la presencia —confirmada para el resto de la temporada— del nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier. Tras el interinato asumido por Julien Ingrassia en Finlandia, el nueve veces campeón del mundo volverá a tener a su lado a Vincent Landais.

Hyundai se presentará con tres coches, el tercero confiado esta vez a Hayden Paddon. Tras dos pruebas con Martins Sesks, M-Sport solo inscribirá dos coches para sus pilotos titulares irlandeses.