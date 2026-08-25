FIA: Atraer a los fabricantes chinos es un "objetivo claro" para el WRC

Conseguir que un fabricante chino se incorpore al Campeonato del Mundo de Rallyes es un "objetivo claro" para la FIA, que busca ampliar la cartera de marcas de automoción del mundo del rally en el futuro.

Aumentar el número de constructores que compiten en el WRC ha sido un objetivo de larga data para la FIA, y este objetivo ocupa un lugar central en su plan para introducir nuevas y radicales normas técnicas a partir del próximo año.

El WRC lleva funcionando desde 2020 con tres marcas de automóviles representadas en la máxima categoría del campeonato: Toyota, Hyundai y Ford —esta última, en el marco de una relación de semioficialidad con la escudería británica M-Sport—.

Toyota se ha comprometido con el nuevo reglamento de 2027, mientras que los preparadores RMC Motorsport y Project Rally One también han acordado desarrollar coches totalmente nuevos. Se espera que M-Sport siga representando a Ford con un Fiesta Rally2 actualizado.

De cara a la nueva era del WRC, el adjunto de la FIA para asuntos deportivos, Malcolm Wilson, se muestra optimista y confía en que, para 2029, el panorama del WRC sea mucho más sólido.

"Para mí, personalmente, si pudiéramos contar con seis constructores para 2029, eso supondría un gran avance", declaró Wilson a varios medios, entre ellos Motorsport.com.

Malcolm Wilson afirma que atraer a equipos de China es un «objetivo claro» Foto: M-Sport

Wilson también reveló que se ha fijado como objetivo atraer a actores de la industria automovilística china, en rápido crecimiento, donde operan más de 100 marcas.

"Ese es un objetivo claro. El promotor es plenamente consciente de ello. Nosotros también lo somos. Queremos un fabricante chino", añadió Wilson.

Se considera que el interés por el automovilismo está creciendo dentro del próspero sector automovilístico chino. Esto se produce después de que Lynk & Co se convirtiera en la primera marca china en competir en un campeonato mundial de la FIA tras desarrollar un turismo TCR junto con Cyan Racing, que debutó en el WTCR en 2019. A partir de este año, Geely Auto, la marca matriz de Lynk & Co, también se ha incorporado al TCR World Tour con su nuevo turismo Preface.

Esta creciente tendencia hacia el automovilismo se ha visto confirmada con la reciente incorporación de tres marcas chinas al comité de fabricantes de la FIA.

"Dentro de nuestra organización contamos con lo que denominamos el comité de fabricantes, que agrupa más o menos a todos los fabricantes que participan en nuestros campeonatos. Y en este comité ya contamos con tres fabricantes chinos, algo que, de hecho, es muy reciente", afirmó el director técnico de la FIA, Xavier Mestelan Pinon.

"Además, hay otros dos fabricantes que están en conversaciones con nosotros para inscribirse en este comité. Esto no es más que una señal de que los fabricantes chinos están ahora cada vez más cerca de nuestros campeonatos".

La última vez que China acogió una prueba del WRC fue en 1999 Foto: Ralph Hardwick

La directora de deportes de carretera de la FIA, Emilia Abel, añadió: "Tuvimos una reunión muy positiva en el Dakar con los fabricantes chinos, donde el interés mostrado fue realmente impresionante".

China, interesada en acoger una futura prueba del WRC

La posible participación de China en el WRC podría llegar a incluir la organización de una prueba del campeonato, ya que se sabe que hay dos partes interesadas en llevar la máxima categoría del rally al país.

China ya acogió una prueba del WRC en 1999, ganada por el entonces piloto de Toyota Didier Auriol, y tenía previsto acoger una prueba en 2016 antes de que las tormentas obligaran a los organizadores a cancelar el evento.

"Por supuesto, eso es posible [una futura prueba del WRC en China]", afirmó Wilson. "Esa es otra cosa positiva. Hay muchos países que siguen mostrando interés en acoger un rally mundial, y eso es otra cosa estupenda para nosotros. Nos da la confianza necesaria para seguir haciendo lo que estamos haciendo.

"Hay dos personas en China que quieren organizar un evento allí. También hay otros países, así que hay muchos aspectos positivos. Queda mucho trabajo por hacer y nos encontramos en este periodo de transición. Como he dicho, estamos en este periodo de transición, y el interés de los países por acoger un evento es muy alentador".