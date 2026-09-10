Hyundai aún no decide su futuro en el WRC mientras continúa el desarrollo de su coche Rally2

Hyundai aún no ha tomado una decisión sobre su futuro en el Campeonato del Mundo de Rally más allá de 2026, pero sigue adelante con el desarrollo de su nuevo coche Rally2, que pronto comenzará las pruebas.

La participación de la marca coreana en el WRC el año que viene ha sido un tema candente esta temporada, ya que la máxima categoría del rally se prepara para adoptar un nuevo reglamento técnico en 2027.

Hace varios meses se descartó seguir los pasos de Toyota en el desarrollo de un nuevo coche que se ajustara a la nueva normativa para 2027. Esto dejó como única opción para que el fabricante continuara en el WRC el año que viene la participación de su i20 Rally2, que ahora cumple los requisitos para competir contra los nuevos coches del WRC27 en 2027 y 2028. La FIA reveló a principios de esta temporada que los fabricantes pueden desarrollar un kit de actualización, que incluye una nueva carrocería y una reducción del peso mínimo del coche en 10 kilogramos. Hasta ahora, M-Sport-Ford es el único equipo que se ha comprometido con la iniciativa.

Mientras sopesa sus opciones, Hyundai se ha comprometido, sin embargo, a desarrollar, en la práctica, un nuevo i20 N Rally2, que actualmente se está preparando para comenzar las pruebas.

En teoría, Hyundai tiene tres opciones a su disposición. Puede seguir alineando coches i20 N Rally2 con apoyo de fábrica el año que viene, suministrar coches a un equipo privado o retirarse del campeonato.

Las informaciones procedentes de España tras el Rally de Paraguay apuntaban a que Hyundai había tomado la decisión de recortar su programa de fábrica en el WRC, aunque el director deportivo Andrew Wheatley afirma que aún no se ha tomado ninguna decisión.

La FIA presentó un kit de mejora para los coches Rally2 Foto: FIA

"Sin duda, hay conversaciones en curso [sobre el futuro de Hyundai en el WRC] semanal o mensualmente", declaró Wheatley a Motorsport.com. "No creo que eso sea nada nuevo, lleva sucediendo al menos desde hace seis meses. Seguimos adelante con el desarrollo del coche Rally2. Las perspectivas son muy positivas y saldrá a la pista para realizar pruebas en un futuro muy próximo.

"Seguimos trabajando con la FIA y el promotor del WRC para comprender exactamente cómo serán los reglamentos deportivos. Desde nuestra perspectiva, había tres pasos claros. El primer objetivo era comprender la nueva estructura del promotor del WRC, y eso ahora está claro, lo cual es estupendo. El segundo paso era comprender cómo será el formato de las normas deportivas de 2027. Y hay una reunión de la Comisión del WRC prevista para muy pronto, en la que esperamos que se concreten un poco más las propuestas que hay sobre la mesa.

"A continuación, se remite todo a la sede central de [Hyundai] y se les pide que valoren cuál creen que es la estrategia más adecuada, teniendo en cuenta las estrategias u objetivos a corto, medio y largo plazo del programa.

"Así pues, creo que aún nos quedan un par de pasos para saber dónde podemos encajar en [el WRC].

"No hay duda de que Hyundai contará con una nueva evolución del i20 Rally2. Estoy muy seguro de que ellos [Hyundai] querrán intentar que este coche acumule tanta experiencia y tenga tantas oportunidades de competir como sea posible. Solo tenemos que entender cómo funciona eso en el formato del WRC, o si se trata de otro proceso. No podemos tomar una decisión hasta que obtengamos los resultados de esa cuestión sobre el formato deportivo".

El desarrollo del coche Rally2 llega a un punto crucial

Hyundai va por buen camino para homologar su i20 N Rally2, que ha sido objeto de importantes modificaciones, antes de que termine el año, de cara a un posible debut el año que viene; actualmente se está montando el primer coche antes de someterlo a un programa de pruebas.

Andrew Wheatley afirma que las conversaciones siguen en curso en Hyundai Foto: Hyundai

Wheatley confirmó que algunas partes del coche, incluido el sistema de propulsión, podrían, en teoría, reutilizarse si Hyundai decidiera comprometerse a fabricar un coche con especificaciones WRC27 para 2029.

"Estamos trabajando con todo el mundo y con los proveedores para intentar cumplir los plazos, que son bastante ajustados", añadió Wheatley. "El proceso está en pleno apogeo y hay un equipo dedicado que lleva trabajando en ese programa. El primer coche se encuentra ahora en fase de montaje.

"Habrá varios pilotos de pruebas a lo largo del programa para las pruebas de desarrollo, la puesta en marcha, el asfalto, la grava a velocidad media y la grava a alta velocidad. Así pues, contamos con una plantilla de pilotos, y será una plantilla bastante amplia, ya que también tenemos a cinco pilotos contratados este año. Todos ellos están potencialmente disponibles para ese trabajo y, además, vamos a recurrir también a algunos pilotos externos para parte del trabajo de desarrollo.

"Queremos asegurarnos de sacar el máximo partido al programa, ya que el coche se está diseñando con un margen de funcionamiento mucho más amplio que el de un coche Rally1 puro, pilotado por tres pilotos dedicados en el Campeonato del Mundo de Rallyes. Se trata de un coche que se está diseñando para ser competitivo en todo el mundo, tanto en campeonatos internacionales como regionales y nacionales".