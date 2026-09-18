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MotoGP GP de Austria

Gran Premio de Austria de MotoGP 2026: cómo verlo, horarios de las sesiones y más

MotoGP se desplaza a Spielberg del 18 al 20 de septiembre para disputar la 15.ª prueba de la temporada. A continuación te presentamos el programa completo del Gran Premio de Austria de 2026.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

El Gran Premio de Austria supone la carrera de casa para KTM, y Pol Espargaró respalda al piloto oficial Pedro Acosta para que consiga la victoria el domingo. Sin embargo, aunque se espera que la RC16 rinda bien en el Red Bull Ring, es probable que la lucha por la victoria se reduzca a Ducati y Aprilia.

De las dos, Ducati es la clara favorita gracias a la reciente racha de victorias de Marc Márquez, que ha aupado al español a lo más alto de la clasificación.

Márquez está empatado a puntos con Jorge Martín, de Aprilia, pero le supera en el desempate gracias a su mayor número de victorias.

Por su parte, Marco Bezzecchi se enfrenta a otra dura batalla por recuperarse tras haber desperdiciado un gran resultado en Misano el pasado fin de semana. 

Austria marca el final de la etapa europea principal de la temporada, y el campeonato se trasladará a la región de Asia-Pacífico tras este fin de semana para disputar las próximas cinco rondas.

La temporada, sin embargo, seguirá terminando en Europa con dos carreras consecutivas en Portugal y Valencia en noviembre.

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Evento Fecha
GP de Austria
FP1
PRÁCTICA
FP2
Q1
Q2
SPRINT
CARRERA

Horarios de las sesiones del Gran Premio de Austria de MotoGP 2026 en Latinoamérica

Viernes, 18 de septiembre de 2026

Entrenamiento libre 1

  • México: 02:45h
  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:45h
  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:45h
  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:45h
  • Argentina: 05:45h
  • Uruguay / Paraguay: 05:45h

Entrenamientos 

  • México: 07:00h
  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h
  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h
  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h
  • Argentina: 10:00h
  • Uruguay / Paraguay: 10:00h

Sábado, 19 de septiembre de 2026

Entrenamiento libre 2 

  • México: 02:10h
  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:10h
  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:10h
  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:10h
  • Argentina: 05:10h
  • Uruguay / Paraguay: 05:10h

Clasificación 

  • México: 02:50h
  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:50h
  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:50h
  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:50h
  • Argentina: 05:50h
  • Uruguay / Paraguay: 05:50h

Sprint

  • México: 07:00h
  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h
  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h
  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h
  • Argentina: 10:00h
  • Uruguay / Paraguay: 10:00h

Domingo, 20 de septiembre de 2026

Carrera 

  • México: 06:00h
  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h
  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h
  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h
  • Argentina: 09:00h
  • Uruguay / Paraguay: 09:00h

¿Puedo ver en streaming el Gran Premio de Austria?

MotoGP cuenta con su propio servicio de streaming bajo demanda, que ofrece retransmisiones en directo de los entrenamientos, la clasificación y el Sprint, así como los momentos más destacados. El pase de vídeo de MotoGP está disponible por una cuota anual de 139,99 euros. 

En Latinoamérica la transmisión le pertenece a Disney+ en su servicio Premium y a través de los canales de ESPN. 

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