Cómo justifica la F1 el aumento de las carreras sprint en el calendario 2027

El anuncio oficial del calendario 2027 de la Fórmula 1 ha permitido constatar que diez de las 24 pruebas programadas se disputarán en formato sprint, algo que la disciplina explica por el interés de las distintas partes implicadas, incluidos los aficionados, por este tipo de espectáculo.

Cuando los sprints se introdujeron por primera vez en la F1 en 2021, afectaban a tres Grandes Premios al año. Desde 2023, hay seis pruebas de este tipo por campaña. La temporada 2027 verá, por tanto, cómo se da un paso más, con un total de diez pruebas sprint, casi la mitad del calendario.

Así, Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi serán escenario de sprints el próximo año. Si hasta ahora los GP disputados bajo este formato se habían situado fuera de las pruebas de apertura y cierre de la temporada, en 2027 el primer y el último GP de la temporada serán sprints.

La disciplina parece, por tanto, abrazar más que nunca los sprints que, aunque siguen suscitando debates entre los aficionados del campeonato sobre su pertinencia y su verdadera aportación en términos de espectáculo, se instalan indudablemente en el paisaje de la Fórmula 1.

Y para la disciplina, está perfectamente claro —como desde el principio— que este formato es a la vez un éxito y también muy apreciado, tanto por las partes implicadas con un interés financiero directo, como los promotores o las cadenas de televisión, como por los aficionados.

Así, en el marco del anuncio sobre el calendario 2027, la F1 indicó en un comunicado: "Debido al éxito continuado y a la fuerte demanda de este formato, el número de pruebas 'sprint' pasa de seis a diez para 2027, ofreciendo así aún más espectáculo y competición a lo largo de la temporada a los aficionados, promotores, cadenas de televisión y socios."

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Desde la introducción del [formato] sprint en 2021, los datos muestran que la audiencia total de los fines de semana sprint es un 12% superior a la de los fines de semana sin sprint, que las clasificaciones sprint son hasta tres veces más populares entre los aficionados que los entrenamientos libres, que el 82% de los espectadores presentes durante los fines de semana sprint considera que esto aporta un valor añadido a su entrada, y que el 75% de los aficionados de la F1 considera que las pruebas sprint enriquecen aún más el calendario de la temporada."

"Baréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi acogerán por primera vez pruebas sprint. En Mónaco, los aficionados podrán presenciar dos sesiones de clasificación apasionantes, en las que los pilotos harán gala de un talento y una precisión inigualables en las estrechas calles de Montecarlo. Las pruebas sprint también regresarán a Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo y Losail, ofreciendo así fines de semana de carrera aún más ricos en acción al público de todo el mundo."

La insistencia de la F1, en su comunicación, en las dos sesiones de clasificación en Mónaco, un circuito donde los adelantamientos son notoriamente difíciles en carrera, basta sin duda para demostrar que el argumento del espectáculo deportivo es de geometría variable, al igual que la valoración de las cifras proporcionadas por otra parte.