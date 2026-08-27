Oliver Solberg, listo para el Rally de Paraguay tras su "milagroso" final en Finlandia

Oliver Solberg afirma que está listo para el Rally de Paraguay tras recuperarse de una lesión de espalda sufrida en el Rally de Finlandia, y admite que fue un "milagro" que pudiera terminar la prueba.

El piloto de Toyota sufrió un fuerte golpe en la espalda tras un aterrizaje brusco tras un salto en la última jornada en Finlandia y se vio obligado a terminar el rally con dolor. Solberg reveló que tuvieron que sacarlo en brazos del coche tras quedar segundo.

El sueco tampoco pudo cumplir con sus compromisos con los medios tras el rally y se ha sometido a fisioterapia desde entonces para prepararse para el de Paraguay.

Solberg espera completar el rally de Paraguay sin problemas en la espalda, aunque lleva unas vendas como medida de precaución.

"Fue un aterrizaje brusco, me dolió mucho la espalda y me dejé un buen moratón. Así que, sinceramente, es un milagro que incluso pudiera disputar la Power Stage. Hans [de Bauw, jefe de relaciones públicas de Toyota] tuvo que sacarme del coche y volver a subirme a él", declaró Solberg, que ocupa el cuarto puesto en la clasificación del campeonato, a Motorsport.com.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Llevo esta gran correa alrededor de la cintura solo por seguridad. Si voy bien sujeto, debería ir todo bien. No me duele nada, así que funciona".

Solberg ya ha cosechado éxitos en Paraguay, donde se alzó con la victoria en la categoría WRC2 en la primera edición de la prueba el año pasado. Esa victoria le ayudó a hacerse con el título de la WRC2. Este año, Solberg espera un reto totalmente diferente al volante de un Toyota GR Yaris Rally1 de primera categoría.

"Claro, será muy diferente. Ya sabes que las carreteras son muy rápidas, así que la aerodinámica será muy importante", añadió Solberg.

"Al menos el viernes, mañana, el recorrido es idéntico al del año pasado, así que quizá resulte un poco complicado alcanzar ese ritmo máximo. Pero, ya sabes, las sensaciones ya fueron buenas en el shakedown, así que lo daremos todo.

"Aún así, es un rally muy exigente y complicado. Cada vez que vienes aquí por primera vez o vuelves, es muy diferente, muy difícil. Así que creo que seguirá siendo una sorpresa para todos y seguirá siendo complicado para todos por la mañana".

Para añadir más dificultad, está previsto que el rally comience en condiciones secas antes de que lleguen las fuertes lluvias del sábado y el domingo, que probablemente dejarán la superficie de grava en un estado traicionero.

"Se tratará de sobrevivir, pero también creo que se necesitará algo de suerte, ya que parece que va a ser complicado con los neumáticos de la " ". Sabemos que los neumáticos que tenemos ahora, en comparación con los del año pasado, son un poco más sensibles a los pinchazos", afirmó Solberg.

"Si echamos un vistazo a este rally de este año, parece bastante rocoso y accidentado. Así que será un rally en el que habrá que ir rápido, pero también habrá que tener cuidado con los pinchazos. Parece que se necesita un poco de suerte".