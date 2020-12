Elfyn Evans: es difícil vencer a Ogier y se merece el título

Elfyn Evans era el gran favorito para el título al llegar al Rally de Monza al contar con una ventaja de 14 puntos sobre Sébastien Ogier. El galés finalmente perdió el cetro en beneficio de su compañero dentro del equipo en Toyota a causa de un accidente el sábado por la tarde, en una de las raras etapas disputadas fuera del circuito de Monza, en las carreteras en las montañas que se complicaron debido a la nieve.

Ganador de solo un rally antes del comienzo de la temporada 2020, Evans nunca había sido un aspirante al título hasta esta campaña. Su nivel más alto lo consiguió esta temporada a su llegada a Toyota como compañero de Ogier, con quien ya había trabajado durante dos años en Ford M-Sport.

Después de fallar en su lucha contra el francés este año, Evans reconoce que todavía le queda mucho camino por recorrer para igualar el nivel de quien fue su contrincante.

"Creo que podemos progresar en muchas áreas", dijo el británico. "Sabemos que Sebastien es muy rápido en todos los sentidos, ya sea en condiciones difíciles, o conservando los neumáticos en diversos momentos. Es muy difícil vencerlo y también es un compañero de equipo difícil. Realmente se merece el título este año. Se necesitará un poco de progreso para estar a su nivel y vencerlo el año que viene”.

El británico había terminado todos los rallies de este año dentro de los cuatro primeros antes de Monza, pero unas difíciles condiciones en el camino y la falta de adherencia sentenciaron su campeonato.

"La conducción iba bastante bien", explicó al recordar el incidente. "Pero la nieve comenzó a caer y me vi atrapado por un cambio en la adherencia del camino, sumado a ello no podía ver bien por la nieve. Todo estaba en mis notas, pero al final el cambio de agarre fue peor de lo que esperaba, y fue imposible frenar para la siguiente curva”.

Una vez que el coche de Evans quedó atrapado, la tripulación decidió advertir a otros competidores de la situación. El primero en recibir la alerta fue Ogier, quien en el orden de salida tenía el turno posterior a su compañero en Toyota.

Ogier admitió el sábado que tuvo que "sobrevivir e intentar mantenerse en el camino" en la zona donde Evans tuvo el accidente. "Donde se salió Elfyn podría haberle pasado a cualquiera", dijo el hombre que estaba a punto de reclamar su séptimo título. "El cambio de agarre era simplemente imposible de anticipar. Francamente, siento pena por él".

Elfyn Evans arrancó el domingo con pocas esperanzas de ganar el título, ya que sólo podía contar con el Power Stage para sumar unos pocos puntos, mientras esperaba un contratiempo por parte de Sébastien Ogier. El galés logró tres puntos en la última especial, insuficientes para revertir la situación.

"Obviamente teníamos grandes esperanzas. Pero al mismo tiempo no me arrepiento de nada, creo que competí con el enfoque adecuado bajo esas circunstancias. Era importante estar cerca de Ogier en la general. De hecho, tengo la impresión de que mi ritmo y mi conducción eran normales y no tomamos ningún riesgo extra. Obviamente, como siempre en estas condiciones, puedes quedar atrapado. Eso es lo que me pasó, pero creo que debemos recordar que teníamos el ritmo para luchar en la parte delantera”.

GALERÍA: Imágenes de Elfyn Evans en Monza