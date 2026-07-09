Toyota participará con una Hilux de hidrógeno en el Dakar de 2027

El Dakar 2027, la 49.ª edición del rally-raid más grande del mundo, servirá de campo de pruebas para un nuevo prototipo de hidrógeno de Toyota. El fabricante japonés ha anunciado la participación de un DKR GR FC Hilux en la categoría Dakar Future Mission 1000, reservada a los vehículos experimentales.

Derivado del Toyota Hilux, que lleva varios años compitiendo en la categoría reina T1+, este prototipo sustituye el habitual motor térmico por un sistema de pila de combustible. De este modo, el vehículo solo emite agua por el tubo de escape y permitirá a Toyota continuar con el desarrollo de esta tecnología, especialmente en lo que respecta a la compacidad de la pila de combustible, la refrigeración, la fiabilidad y la gestión de la energía.

Toyota es, sin duda, el fabricante que más ha apostado por el desarrollo de la tecnología de hidrógeno durante los últimos años y que sigue esforzándose por introducirla en la competición. La marca japonesa, que volvió a imponerse en las 24 Horas de Le Mans el mes pasado, también está desarrollando un proyecto destinado a competir en pruebas de resistencia con este tipo de energía.

Le Mans ha sido recientemente escenario de una demostración del Toyota TR LH2, propulsado por un motor de hidrógeno líquido y basado en el Hypercar TR010 Hybrid. Por otra parte, un GR Corolla equipado con un motor de hidrógeno y tecnología superconductora se ha convertido en el primer vehículo de este tipo del mundo en completar una carrera en el marco del campeonato Super Taikyu 2026.

El Toyota TR LH2 que realizó una demostración en Le Mans. Foto de: ACO

El desarrollo del prototipo Toyota DKR GR FC Hilux para el Dakar ya está en marcha en Bélgica, donde han comenzado las primeras pruebas y la puesta a punto del motor. Toyota espera que las lecciones aprendidas de esta participación beneficien posteriormente al desarrollo de vehículos de serie, pero también a otros medios de transporte, como camiones, autobuses y trenes, así como a aplicaciones marítimas o generadores.

El próximo Dakar se celebrará del 1 al 15 de enero de 2027, de nuevo íntegramente en Arabia Saudí, con un total de 14 etapas (13 e + l prólogo) y 8.390 km en el programa, de los cuales 5.320 km serán cronometrados. Será la primera vez que Toyota combine las tecnologías del hidrógeno y la pila de combustible en un mismo programa de competición.

Por el momento, Toyota no ha precisado quiénes serán el piloto y el copiloto que se subirán a bordo de la Hilux de hidrógeno.