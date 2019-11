Button no regresará a correr en Japón en 2020

Tras su primera participación en la Suzuka 1000 en 2017, Jenson Button se incorporó al Super GT a tiempo completo al año siguiente, ganando el campeonato en su primera temporada con Naoki Yamamoto, su compañero de equipo en Kunimitsu Honda.

Fue la primera campaña completa de Button desde que dejó la F1 a finales de la temporada 2016, aunque combinó sus funciones con lo que resultó ser una campaña parcial en la temporada 2018/19 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA con SMP Racing.

Button y Yamamoto han tenido dificultades para repetir su desempeño de 2018 este año y actualmente ocupan el octavo lugar en el campeonato, comprometido por una serie de retiros y bajo rendimiento.

Al preguntársele si sus compromisos familiares, incluyendo el reciente nacimiento de su hijo, significará que reconsiderará sus compromisos de carreras en Japón, dijo Button: "Sólo quiero probar algo diferente.

"Me gusta probar cosas nuevas, aprender y [he] estado allí durante dos años [en SUPER GT] ha sido fantástico. Quiero hacer algo diferente el año que viene. Aún no lo sé".

Button también confirmó que no competirá en las pruebas conjuntas de DTM y Super GT en Fuji en noviembre, lo que significa que la final de temporada de Super GT en Motegi podría marcar su última aparición en la carrera con un coche GT500.

El inglés condujo sin Yamamoto en la final del DTM de Hockenheim, el precursor de la llamada "SUPER GT x DTM Dream Race”.

Se espera que Yamamoto conduzca solo en Fuji para la operación de Kunimitsu Honda, ya que Button reveló que no está contratado para participar en el evento, que está a punto de chocar con su participación prevista en el clásico del off-road Baja 1000.

Motorsport.com se ha puesto en contacto con el organizador del DTM, ITR, y con su homólogo del Super GT, GTA, para recabar sus comentarios sobre la no participación de Button.

Cuando Button fue preguntado por Motorsport.com por qué no competirá en Fuji, dijo: "Porque no me lo pidieron. Por eso.

"Y para ser justos, no está en mi contrato, así que quiero estar en casa. Este año he estado viajando, demasiado a Japón, así que es bueno tener tiempo en casa".