Ryan Blaney se arrepiente y admite que "me dieron una buena paliza" en la pelea con Hocevar

Tras la pelea entre Ryan Blaney y Carson Hocevar en la calle de boxes tras la Carrera Nocturna de Bristol, Blaney no hizo declaraciones ante los medios allí reunidos. Sin embargo, dos días después, el piloto Team Penske ha salido a la luz para dar su versión de los hechos, lamentando la forma en que gestionó la situación.

Se unió a Denny Hamlin en su podcast semanal, Actions Detrimental, donde dedicaron mucho tiempo a hablar del accidente, los momentos previos a la pelea, la trifulca —que ya se ha vuelto viral— y algunas reflexiones personales posteriores.

Sobre el incidente en sí, en el que Blaney se estrelló contra el muro tras chocar con el parachoques de Hocevar, admitió que la responsabilidad era "al 50 %".

"Yo quería proteger la parte inferior", recordó Blaney. "Él quería llegar a la parte interior y llegó un poco tarde. Y ninguno de los dos quería ceder. Yo quería el interior, él quería estar allí y acabé dando una vuelta de campana". Así que , en realidad, la culpa es de ambas partes. No creo que él tenga toda la culpa. Yo no tengo toda la culpa. Creo que simplemente fueron dos pilotos luchando por la trazada interior en Bristol".

Denny Hamlin señaló que, en ese tipo de situaciones, en realidad hay dos opciones para un piloto en la posición de Hocevar: la "opción nuclear", que consiste en no levantar el pie del acelerador y empujar al otro coche. La segunda opción es levantar el pie del acelerador y luego dar un empujón en la siguiente curva, pero parece que Hocevar siempre elige la mencionada opción nuclear.

Blaney se mostró de acuerdo con la valoración de Hamlin e incluso afirmó que él se habría merecido un "bump-and-run", mientras que "probablemente yo no me merecía que me destrozaran por completo".

La ira crece tras el accidente

Watch: Inside the Hocevar-Blaney incident that led to post-race fight

En cuanto a su enfado por el incidente, Blaney afirmó que, en realidad, no estaba enfadado con Hocevar desde el principio.

"Es interesante cuando lo pienso detenidamente", dijo Blaney. "Fue fue más bien lo contrario de cómo suelo ser normalmente. Normalmente, si pasa algo, al principio me desahogo un poco, y luego me calmo muy rápido. La noche del sábado fue rara porque no perdí los estribos al principio, solo estaba intentando arrancar el coche, y no arrancaba. Así que me lo remolcaron y ya está, pero no es que estuviera furioso, ni nada por el estilo. Estaba más tranquilo de lo que suelo estar. Y eso fue acumulándose con el tiempo hasta llegar a donde llegué. Así que fue realmente lo contrario de cómo suelo actuar normalmente, lo cual fue extraño. Y no sé a qué se debió. De verdad que no lo sé".

Blaney planteó la hipótesis de que se debió a una acumulación de varios factores durante las últimas semanas: un disco de freno reventado en Gateway, una penalización desafortunada mientras lideraba en Bristol y, simplemente, la pérdida de muchos puntos al comienzo de la Chase.

La decisión de enfrentarse a Hocevar

Ryan Blaney, Team Penske Foto de: Chris Graythen - Getty Images

En realidad, Blaney no tenía intención de enfrentarse a Hocevar en un principio. "La verdad es que no pensaba hacer nada", señaló. Tampoco le dijo a ningún miembro de su equipo lo que estaba a punto de pasar, solo le entregó su teléfono al jefe de equipo del n.º 12, Jonathan Hassler, antes de marcharse.

"No tenía ni idea de lo que eso significaba… No es tan genial como lo de RC (Richard Childress), “sujétame el reloj” (antes de pelearse con Kyle Busch).

Blaney cree que no está bien involucrar a un montón de miembros del equipo en una situación así, y le dijo a Hamlin: "Si vas a buscar la confrontación, en lugar de que alguien venga a por ti, entonces creo que ya tienes a la caballería. Pero, en mi opinión, yo no voy a irme para allí con seis de mis chicos. Voy voy a tener que hacerlo yo solo. Creo que eso es una especie de norma".

La pelea en sí

Pelea entre Carson Hocevar y Ryan Blaney Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Blaney finalmente comenzó a detallar la pelea en sí, señalando de nuevo que no tenía ningún plan concreto al entrar ahí y que, en retrospectiva, cree que tomó la decisión equivocada.

"La verdad es que mi único plan era: iba a tener una conversación seria con Carson", dijo Blaney. "No tenía intención de lanzar nada. Solo quería agarrarlo y, básicamente, gritarle, ya sabes, y mostrarle mi descontento. Pero lo veo así: bueno, si alguien se me acerca... y, vale, es cierto que le empujé un poco en el pecho y le agarré con bastante agresivamente—, es probable que intentes defenderte. Y él lo hizo, con toda la razón.

"Me metió un buen derechazo. Sí, me dio bastante fuerte. Y la gorra se me salió volando de la cabeza. Así que, cuando eso pasó, pensé: “Vale, bueno, probablemente debería devolverle el golpe en este momento. Así que ya lo tenía preparado. Y entonces Alan [Taylor, jefe de seguridad de la NASCAR], el tipo de seguridad, eh, lo controló bastante rápido".

Blaney dijo que se sintió "inmovilizado" en ese momento, mientras los miembros del equipo Spire se le acercaban y Hocevar se preparaba para asestarle un segundo puñetazo.

"En mi cabeza pensaba: “Vale, voy a encajar este golpe y seguiré gritándole y mirándole fijamente mientras encajo este otro derechazo (gancho)", dijo Blaney. "Y se lo voy a devolver. Me dio justo en exactamente en el mismo sitio donde me había dado la primera vez, justo aquí, en el pómulo.

El segundo golpe y el arrepentimiento

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar

Blaney dijo que "lo más gracioso de todo esto", en su opinión, fue lo que pasó después, y señaló que todo el mundo parecía haberse olvidado de él en ese momento. Hamlin elogió la forma en que se abrió paso entre todo un grupo de personas para volver a enfrentarse a Hocevar, comparándolo con un corredor de la NFL.

"Pensé: “Tengo que volver a meterme ahí...” Y así lo hice, más o menos derribé a un tipo contra Carson, intenté lanzar un gancho de izquierda que fallé".

Y ahí terminó la pelea, pero las reflexiones de Blaney fueron más allá. Tras un momento de introspección, se centró en el tipo de modelo a seguir que quiere ser, y no es alguien que lance puñetazos tras un desacuerdo.

"Hay cosas de las que de las que me arrepiento", admitió Blaney. "Intento dar buen ejemplo a los niños que nos ven, que son aficionados, a sus padres, que permiten que estos niños vean las carreras y animen a su piloto. Y trato de comportarme de una manera que un niño querría admirar. Y cuando echo la vista atrás a esas cosas, sin duda me arrepiento de cómo actué, y eso no es propio de mí, pero es que estaba frustrado y, en esos momentos, acabas haciendo estas cosas".

Más tarde añadió: "Oye, ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá lo hubiera abordado de otra manera, pensando en la gente que lo veía, y no quiero dar nunca un mal ejemplo.

"Y, para ser sincero, fui allí y me dieron una buena paliza, sin duda. Me metí en un lío y me dieron una buena. Solo quería mostrar mi descontento".

Aunque la NASCAR sigue investigando las demás acciones de la pelea en la calle de boxes, el director ejecutivo de la NASCAR, Steve O’Donnell, afirmó que no habrá sanciones para Hocevar ni para Blaney.