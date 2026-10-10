Qué tiene de tan "grave" para McLaren la colisión Norris-Piastri en Singapur

Si pensabas que nunca más tendrías que oír el término "Reglas Papaya" ahora que McLaren ya no es el equipo dominante de la F1, un nuevo punto de tensión durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur de 2026 le proporcionó a McLaren un indeseado flashback a 2025.

Hace exactamente un año, Norris apartó a Piastri por la fuerza en la salida de la edición de 2025 de la carrera en Marina Bay, sin causar daños a ninguno de los coches pero —como los dos pilotos luchaban por el campeonato— metiendo a Norris en problemas con el equipo. Fue el segundo incidente de este tipo después de que el británico chocara contra la parte trasera de Piastri en el Gran Premio de Canadá, y McLaren impuso brevemente unas 'repercusiones' indefinidas a su piloto. Estas solo duraron medio fin de semana de carrera, hasta que Piastri dejó fuera a Norris en la salida del sprint de Austin y el equipo hizo borrón y cuenta nueva.

La torpe colisión del sábado al final del sprint de 20 vueltas de Singapur pareció un déjà vu, aunque tuviera lugar en condiciones muy distintas. McLaren ha sido desde entonces desplazado por Mercedes como fuerza dominante, y Piastri y Norris luchaban por un mero cuarto puesto en una carrera sprint, equivalente a un punto.

Pero quizá precisamente porque era una batalla sin importancia, con McLaren sumando el mismo número de puntos en cualquier caso, la desafortunada acometida de Norris causó tanto disgusto al director del equipo, Andrea Stella. Esta era muy evitable y, aun así, le costó a McLaren puntos en el campeonato de constructores en su apretada lucha con un Red Bull resurgido por el tercer puesto, además de una carga de trabajo aún mayor para los mecánicos en un fin de semana con sprint y presupuesto limitado en gastos para reparar los daños y sustituir la caja de cambios de Piastri.

Justo después del incidente, Stella estaba visiblemente molesto, declarando que el último contacto papaya contra papaya era "inaceptable". Tras una primera ronda de conversaciones privadas, el italiano se mostró más filosófico cuando fue interrogado por la prensa escrita, aunque su mensaje no se suavizó tanto como su tono.

"Es grave porque el daño para el equipo es material. Estamos en una lucha cerrada en el campeonato. Teníamos la ambición de desafiar a Ferrari y tenemos la ambición de terminar por delante de Red Bull, y esto es un problema para terminar por delante", resumió Stella sobre el costo.

Stella también habrá esperado que, después de la serie de conversaciones exhaustivas —y a veces agotadoras— a lo largo de 2025, y de algunas carreras intensas pero respetuosas entre sus dos ases desde entonces, no necesitara volver a tener esta conversación.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"También es grave porque venimos de unas cuantas temporadas en las que hemos reflexionado juntos, equipo y pilotos, sobre cómo afrontamos las carreras entre nosotros y cómo nos aseguramos de que se proteja el interés del equipo", añadió.

Entonces, ¿por qué ha vuelto a ocurrir y fue una sorpresa? "Esa es una pregunta interesante", reflexionó Stella. "¿Sorprendido? He trabajado con pilotos de primer nivel durante muchas temporadas y sé que con los pilotos siempre hay un grado de imprevisibilidad. No estoy necesariamente sorprendido. Sé que estas cosas pueden pasar.

"En todo caso, estoy decepcionado. Decepcionado como director de equipo por una situación que no es en absoluto aceptable porque causó daños materiales al equipo, y cada miembro del equipo sabe que el interés del equipo está por delante de cualquier interés personal, pero por encima de todo es el principal faro que guía nuestra acción y nuestro instinto. Como equipo necesitamos reflexionar sobre cómo nos aseguramos de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir."

Una fuente de disonancia es que, aunque Norris se disculpó y fue "reprendido" por el equipo, siguió insistiendo después de la clasificación en que tanto él como Piastri podrían haber hecho más para evitar el choque. Norris fue respaldado en esa visión por los comisarios, que no tomaron más medidas, de forma no muy distinta al choque sin sanción entre los compañeros de la estructura Racing Bulls, Arvid Lindblad y Liam Lawson, en Azerbaiyán. Quizá el mensaje no ha calado del todo, se preguntó un periodista.

"Tuvimos parte de las conversaciones justo después del sprint, pero obviamente, como estamos dentro de un fin de semana de carrera, lo que quieres hacer es asegurarte de que el equipo y los pilotos estén en la mejor condición y la más funcional para seguir rindiendo durante el fin de semana", dijo Stella, insinuando que Norris llegaría a la conclusión correcta cuando haya más tiempo para digerirlo.

"Tendremos tiempo para repasar las distintas conversaciones después del fin de semana de carrera y antes de la carrera, pero confío, porque conozco lo suficiente a ambos pilotos, en que seguirán reflexionando sobre el episodio, y confío y estoy bastante seguro de que extraerán el aprendizaje clave sin que yo tenga que decir mucho."

Pero, del mismo modo, McLaren tampoco quiere quedarse dando vueltas a quién tiene o no tiene la culpa. Lo más productivo es usar el episodio de Singapur como una oportunidad para aprender. Un recordatorio incómodo, pero aun así oportuno, de cuál es el estándar.

"Sabes, el aspecto de las disculpas, la culpa, un piloto es predominantemente [culpable]... Sinceramente, esa no es la perspectiva que tengo y esa no es la perspectiva que quiero de los pilotos", concluyó Stella.

"La reflexión es [sobre] cómo, juntos, vamos a perseguir, proteger, promover los intereses del equipo. Esa es la tarea. No busco disculpas. Conozco a los pilotos; son dos seres humanos excelentes.

"Esto es un negocio y, como negocio, quiero saber: '¿Cómo trabajamos juntos para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir?'

"Lo abordamos con una mentalidad muy constructiva porque solo hay un resultado. Que el equipo estará más unido y el equipo será más fuerte en la forma en que perseguimos nuestra búsqueda, que es la búsqueda de los pilotos y del equipo juntos."

También lee: Fórmula 1 Polémica en redes por la actitud de Lando Norris en una entrevista tras el choque con Piastri