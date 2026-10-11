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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Indonesia

Fernández lidera el warm-up pesar de tener una mano lesionada en Indonesia

Raúl Fernández tiene molestias en la mano derecha tras la caída del sábado, pero eso no le ha impedido marcar el mejor tiempo en la sesión de calentamiento del Gran Premio de Indonesia.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Raul Fernández, Trackhouse Racing

El sol vuelve a brillar en la última jornada del e de Mandalika. Al igual que el viernes y el sábado, el termómetro rozaba los 30 °C al inicio del warm-up, mientras que la temperatura del asfalto era de 57 °C.

Marco Bezzecchi, que abandonó en la primera vuelta el sábado, se puso en cabeza desde su primera vuelta rápida. Fermín Aldeguer, ganador el año pasado, se puso brevemente primero, pero Raúl Fernández, que se fracturó el dedo índice de la mano derecha en la caída con Bezzecchi el sábado, lo hizo mejor, y fue grabado frenando con un solo dedo de la mano derecha durante esta sesión de calentamiento, y tuvo dificultades en algunas curvas. Su participación en la carrera sigue siendo incierta.

Marc Márquez se puso en cabeza inmediatamente después. Aldeguer remontó hasta la segunda posición y Jorge Martín hasta la tercera. El líder del campeonato parecía capaz de ponerse en cabeza, pero se cayó en la curva 11 al final de la sesión. Ya se había caído en esa misma curva durante la carrera de 2023 y, a posteriori, reconoció que se había excedido.

Bajo la bandera a cuadros, Fernández firmó una actuación tranquilizadora al ponerse en la cima de la tabla por 0"085... pero se llevó la mano a la cabeza de inmediato. Bezzecchi recuperó el liderato en el último momento y concluyó la sesión por delante del piloto de Trackhouse.

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Una vez finalizada la sesión, Fernández y Bezzecchi tuvieron un nuevo pequeño incidente, ya que el piloto de Aprilia tocó la rueda trasera de su rival antes de las pruebas de salida.

 

Marc Márquez se hizo con el tercer puesto, por delante de Aldeguer y Martín. Fabio Di Giannantonio marcó el sexto mejor tiempo, por delante de Pedro Acosta, Álex Márquez, Fabio Quartararo y Ai Ogura. Pecco Bagnaia se clasificó en undécima posición. Johann Zarco sigue pasando apuros, con el 21.º mejor tiempo.

Cabe destacar que Aleix Espargaró, sustituto de Joan Mir este fin de semana, no salió a pista tras retirarse.

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Indonesia  Gran Premio de Indonesia - Warm-up

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

1'29.617

173.136 316
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.043

1'29.660

0.043 173.053 310
3 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 6

+0.128

1'29.745

0.085 172.889 315
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 7

+0.198

1'29.815

0.070 172.755 313
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 5

+0.269

1'29.886

0.071 172.618 315
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.519

1'30.136

0.250 172.139 313
7 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.557

1'30.174

0.038 172.067 314
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 6

+0.666

1'30.283

0.109 171.859 314
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.752

1'30.369

0.086 171.696 310
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.762

1'30.379

0.010 171.677 314
11 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+0.931

1'30.548

0.169 171.356 312
12 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.945

1'30.562

0.014 171.330 316
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.960

1'30.577

0.015 171.301 313
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+1.058

1'30.675

0.098 171.116 316
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+1.178

1'30.795

0.120 170.890 314
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+1.222

1'30.839

0.044 170.807 309
17 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.405

1'31.022

0.183 170.464 313
18 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 7

+1.418

1'31.035

0.013 170.439 315
19 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+1.783

1'31.400

0.365 169.759 312
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.845

1'31.462

0.062 169.644 309
21 France J. Zarco LCR 5 Honda 6

+2.256

1'31.873

0.411 168.885 314
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