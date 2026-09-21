Los pilotos de NASCAR reaccionan a la pelea entre Carson Hocevar y Ryan Blaney

Los pilotos se convirtieron de repente en espectadores después de la carrera de la NASCAR Cup en Bristol, observando (la mayoría con alegría) cómo Ryan Blaney se encaraba con Carson Hocevar, con Hocevar golpeando a Blaney dos veces en la cara en la primera pelea real que hemos visto después de una carrera de la Cup en más de dos años.

La última vez que hubo una pelea así al más alto nivel del deporte fue en la All-Star Race de 2024, con Ricky Stenhouse Jr. y Kyle Busch en North Wilkesboro.

Ahora, un vistazo a algunas de las mejores reacciones de pilotos actuales y antiguos de NASCAR, e incluso de algunos de fuera del mundo de las carreras de stock cars, después de una noche salvaje en Bristol:

Ty Gibbs

En la vuelta de enfriamiento, pareció haber un momento entre Gibbs y Hocevar, con el equipo del No. 54 advirtiéndole "no hagas el payaso con él". Después, quedó estacionado directamente delante de Hocevar y su cámara trasera captó toda la pelea.

Gibbs sonrió de oreja a oreja mientras se desarrollaba la trifulca, e incluso lanzó una botella de agua al medio de la pelea. Voló por encima de la cabeza de Hocevar y golpeó la cámara que sostenía un reportero de Frontstretch.com que estaba grabando el enfrentamiento.

Momentos después de la pelea, Hocevar se giró hacia los aficionados e intentó animar al público. Cerca, Ryan Preece lo señalaba y gritaba algo. Hocevar respondió y no parecía amistoso, pero no estamos seguros de qué palabras se dijeron.

Josh Berry estaba de pie con Preece, y se despidió burlonamente de Hocevar antes de imitar la forma en que animó a la pista, riéndose mientras lo hacía.

"Realmente no vi el accidente para ver qué lo causó en realidad, pero simplemente, sí, era algo que se veía venir desde hacía tiempo," dijo Berry a Motorsport.com después.

"Solo estaba tratando de entender qué estaba pasando," dijo Wallace en respuesta a una pregunta de Motorsport.com. "Me sentí orgulloso de Blaney por mostrar algo de pasión. No sé qué llevó a eso, solo he visto las consecuencias de él en el muro, pero me tomaré una cerveza con él y lo resolveremos."

Cuando le preguntaron si alguna vez había visto a su amigo cercano Blaney tan enfadado, Wallace respondió: "No, eso me sorprendió un montón."

"Este lugar es increíble," dijo Bell, riéndose con una gran sonrisa. "Este lugar es absolutamente increíble. Me encanta Bristol. No sé qué decir, pero me encanta Bristol."

Trevor Bayne intentó hacerle preguntas sobre su propia carrera, pero Bell no paraba de reírse al ver más repeticiones: "Quiero decir, esto es simplemente increíble. Bristol es simplemente lo mejor. Tienes que estar aquí."

"Sí, de nuevo, no conozco los detalles de lo que pasó allí ni cómo ni por qué. No me siento cómodo hablando de ello hasta que vea algo. Probablemente diría algo de lo que me arrepentiría si no lo he visto. Como dije, estoy seguro de que lo veré. Probablemente se olvidarán de quién ganó la carrera (riendo)."

Dale Jarrett

"Creo que ha demostrado que así es como va a correr. Te arriesgas cada vez que intentas bloquear a ese joven, y a ese piloto, que es muy agresivo, no le importa serlo y se mantuvo firme en eso ... algo que no habíamos visto hasta este momento aquí, y que está dispuesto a mantenerse en sus trece. Si quieres ponerte físico con esto y tienes algo que decir y empiezas a empujar, él va a estar ahí.

"Y parece que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera cuando eso ocurra."

Jeff Burton

"Este incidente, por sí solo, no es gran cosa, pero es incidente tras incidente tras incidente hasta que el garaje se cansa y aquí es donde esto se desborda. Esto tenía que pasar. Es solo cuestión de tiempo, y seré honesto, me sorprende que haya tardado tanto.

"Y tienes que saber que ese es con quien estás compitiendo. Del mismo modo, ya lo he dicho antes, el garaje, en algún momento, se va a cansar de eso, y no le van a dar ninguna tregua.

"Y nadie se le ha plantado realmente, para serte honesto. Blaney es el primero en enfrentarlo de verdad de una manera muy, muy contundente. Seguirá ocurriendo."

Otros pilotos en redes sociales

Corey Heim: "Nadie debería ser multado, nunca. A menos que sea un golpe bajo"

Scott McLaughlin: "Repetirán la pelea toda la semana en redes, subirán sus números sociales y luego los multarán a ambos con un montón al final de la semana y dirán chicos malos, malos ... que alguien me lo explique"

Cleetus McFarland: "¡Carrson Hocevar manteniéndonos entretenidos esta noche!"

Michael Waltrip: "Ryan Blaney estaba siendo sujetado mientras recibía golpes. Ryan es un crack."

Kenny Wallace: "Esto es lo mejor que ha pasado en NASCAR desde los días de gloria de Bristol ... Eso fue una pelea. Carson Hocevar le dio una paliza de cojones a Ryan Blaney ... Blaney tiene un ojo morado."

Taylor Gray: "Ahora soy gran fan de Blaney," y luego en respuesta a un fan que dijo que a Blaney le 'partieron el culo': "No puedes hacer mucho cuando el guardia de seguridad lo taclea.

Dean Thompson: "Recuerden, chicos, siempre golpeen primero" ... y luego: "También me gustaría argumentar que el de la camiseta verde pone a Ryan en una posición peligrosa al sujetarlo para que Carson le pegue dos veces."

Regan Smith: "Quería irme a la cama después de la carrera, pero hay demasiadas cosas divertidas para hacer scroll saliendo de Bristol ahora mismo. Un pensamiento: POR FAVOR, SIN SANCIONES NASCAR."

Corey LaJoie: "Hombre, no me canso de todos los videos de anoche. Tengo muchas opiniones sobre Carson y Blaney peleándose, pero lo principal es…..Necesito agendarme un corte de pelo."

Marco Andretti: "Ya ni siquiera puedo mirar. Solo hay que esperar las publicaciones sobre a quién sacó cada semana. Ya me está cansando."

Watch: From on-track to fight, this is what happened between Blaney and Hocevar