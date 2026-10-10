Brexton Busch drives NASCAR Cup RCR No. 8 in touching tribute to father Kyle

Tras el evento Celebration of Life de Kyle Busch, su hijo Brexton, de 11 años, se puso al volante del Chevrolet No. 8 de Richard Childress Racing que alguna vez condujo su famoso padre en la NASCAR Cup.

La ceremonia especial contó con discursos de Joe Gibbs, Austin Dillon y Samantha Busch, además de sesiones de preguntas y respuestas con Kurt Busch, Kyle Larson, Daniel Suárez, Noah Gragson y Christopher Bell.

Cuando terminó la hora de recuerdo y Samantha Busch finalizó un discurso de diez minutos, le costó contener las lágrimas al anunciar que Brexton honraría ahora a su padre con una vuelta de la victoria especial.

Momentos después, Brexton Busch salió desde detrás del escenario en un coche de tamaño completo de la NASCAR Cup Series: el Lucas Oil No. 8 con el que Kyle logró su primera victoria con Richard Childress Racing en 2023.

Brexton, con apenas 11 años, recorrió la recta principal e hizo burnouts para los aficionados. Luego, su hermana Lennix, de cuatro años, le entregó la bandera a cuadros mientras él subía al techo del coche y saludaba al público con la reverencia característica de su padre.

Puedes ver el momento completo a continuación:

Watch: Brexton Busch honors dad Kyle with burnout, signature bow

Mientras completaba los burnouts, un espectáculo de drones comenzó en el fondo, homenajeando a Kyle mientras iluminaban el cielo nocturno. Luego Brexton se abrazó con su madre y su hermana en el infield, y el público los ovacionó.

Hace unas semanas hubo imágenes de Brexton en el taller de RCR, sentado dentro de un coche de Cup y probándose el asiento en preparación para esta emotiva exhibición.

Kyle Busch ganó 234 carreras entre las tres divisiones nacionales —más que cualquier otro piloto en la historia— y falleció de manera repentina apenas días después de su última victoria en una carrera de NASCAR Truck Series en Dover. La fecha fue el 21 de mayo, y tenía solo 41 años.

Desde su trágica e inesperada muerte, hubo innumerables homenajes a Kyle Busch en cada lugar al que ha ido NASCAR, pero este momento en Charlotte el viernes por la noche es quizás el homenaje más especial de todos.

Brexton continúa con su propia carrera deportiva y publica actualizaciones después de cada evento, e incluso consiguió una victoria en un Legends car menos de dos meses después de perder a su padre.

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