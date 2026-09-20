Carson Hocevar y Ryan Blaney se agarran a golpes tras la carrera en Bristol

A Bristol se le ha llamado "el último gran Coliseo", y con razón. Cuenta con una historia llena de rivalidades, accidentes y arrebatos de ira. La noche del sábado no fue una excepción.

Ryan Blaney adelantó a Carson Hocevar para hacerse con el segundo puesto en los últimos compases de la carrera, y cuando Hocevar intentó cruzarse ante él de inmediato, Blaney trató de bloquearlo. Hocevar, conocido por su estilo agresivo, no levantó el pie del acelerador.

Blaney se estrelló contra el muro y vio cómo sus opciones al título sufrían un duro revés, ya que no pudo continuar.

En el centro médico del circuito no dijo gran cosa, pero su enfado era evidente, y soltó un taco en directo por televisión.

Hocevar terminó tercero y, cuando salió del coche, Blaney le estaba esperando. Corrió hacia Hocevar y le agarró por el mono ignífugo, pero Hocevar no se echó atrás. Inmediatamente le dio un puñetazo en la cara a Blaney, tirándole el gorro. A continuación, le propinó un segundo puñetazo y Blaney cayó al suelo al tropezar en medio de la pelea, que se fue intensificando.

Blaney intentó entonces abalanzarse sobre un Hocev e y agarrarlo de nuevo, pero ambos fueron separados rápidamente.

Hocevar se mostró desconcertado por el altercado y declaró a la televisión que Blaney había derrapado por sí mismo y que no sabía qué había hecho mal.

"Quiero decir, no estaba intentando estrellarme contra él, simplemente me pareció que corrí un poco y me desvié hacia la izquierda, y él dio una vuelta de campana, y yo le hice darla, así que, bueno, no hubo mucho que decir", explicó Hocevar. "Él solo dijo una cosa y luego se abalanzó sobre mí, y yo no iba a aguantarme. Quiero decir, fue divertido con el 54 [Gibbs]. Me han embestido muchas veces por la victoria; bueno, esto era por el segundo puesto, y él quería venir a pelear. Así que no creo que se haya quedado nadie detrás de mí; aquí tienen un espectáculo al estilo clásico de Bristol".

"No sé qué hice mal ahí. Tenía una oportunidad para adelantarle, parecía que él mismo había dado una vuelta de campana, y luego quiso provocar una pelea. Iba a rematar eso, y parecía que el público estaba bastante animado, así que decidí darle un poco de espectáculo por un momento".