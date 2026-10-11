Aleix Espargaró no correrá en Indonesia por molestias físicas y prioriza el test de Honda en Sepang

El piloto de pruebas de Honda, Aleix Espargaró, que sustituía a Joan Mir, no participarán en el Gran Premio de Indonesia del domingo.

El piloto de 37 años, que se retiró a finales de 2024, fue convocado por Honda para el fin de semana de Mandalika con el fin de sustituir a Joan Mir, que se encuentra incapacitado por motivos médicos desde mediados de septiembre.

En su papel de piloto de pruebas y desarrollo, Espargaró sufrió una grave lesión de espalda en abril, de la que solo ahora está completando su rehabilitación tras someterse a una intervención quirúrgica en las vértebras T3 y T4. El periodo de inactividad había dejado al expiloto de MotoGP sin energía y, tras los dos primeros días de acción en Mandalika, ya había advertido el sábado que estaba barajando la posibilidad de no participar en la carrera del Gran Premio del domingo.

En un comunicado publicado el domingo por la mañana, antes de la sesión de Warm Up, Honda confirmó la retirada de Espargaró de la carrera.

"Como consecuencia del periodo de inactividad física provocado por las lesiones sufridas a principios de 2026 y de las exigentes condiciones físicas del Circuito Internacional de Mandalika , Aleix Espargaró, y Honda Castrol han decidido retirar la moto n.º 41 del Gran Premio de Indonesia debido a las persistentes molestias físicas", se indicaba en el comunicado.

Detrás de esta decisión se encuentra la necesidad de Honda de seguir desarrollando su prototipo de 850 cc para 2027, año en el que entrarán en vigor los nuevos reglamentos técnicos de MotoGP.

Aleix Espargaró, Honda HRC Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Estoy muy cansado", admitió Aleix el sábado tras terminar último (20.º), a 38 segundos del ganador, Marc Márquez, en el Sprint de Indonesia. "Me duelen mucho los antebrazos. Ya veremos cómo me encuentro mañana al levantarme, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer una prueba muy pronto, es posible que no participe en la carrera".

La lesión de Takaaki Nakagami durante los entrenamientos del viernes en el GP de Japón del pasado fin de semana, en el que competía como wildcard, ha dejado a Espargaró en solitario para desarrollar el nuevo prototipo, justo cuando Honda se prepara para una prueba crucial los días 14 y 15 de octubre en Sepang.

De hecho, el propio Espargaró explicó que "viajaré directamente desde aquí a Sepang para realizar la prueba, ya que Taka sigue de baja por lesión".

Queda por ver quién sustituirá a por Mir en el Gran Premio de Australia, previsto para el 25 de octubre, dentro de dos semanas, si el español sigue sin estar en condiciones médicas de competir.