Newgarden siempre querrá correr en Bristol, pero sabe que las posibilidades son escasas

Josef Newgarden está muy contento con su vida como contendiente perenne de la IndyCar Series, pero hay cosas muy específicas de NASCAR que quiere hacer algún día, por poco realistas que puedan ser históricamente.

El dos veces campeón de la IndyCar Series y dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, ahora de 35 años, conducirá el pace car el sábado en la Bristol Night Race en su Tennessee natal. Su compañero de equipo en NASCAR, Austin Cindric, dice que conducir el pace car por la media milla de peralte pronunciado solo le va a dar más ganas de conducir más rápido algún día.

Según cuenta Newgarden, ha tenido esas ganas desde que iba a las carreras de adolescente e incluso condujo un coche de experiencia por la pista al comienzo de su carrera.

"Quiero decir, si tuviera la oportunidad de conducir un coche de Cup, sería aquí en Bristol, 100 por ciento," dijo Newgarden antes de The Night Race. "Probablemente cualquier cosa en esa longitud de media milla a una milla; me encantan las carreras en pistas cortas.

"Eso es lo que preferiría. Creo que Richmond sería increíble de conducir y sigo pensando que también tenemos que ir a Richmond con IndyCar. Pero si conduzco un coche de la Cup Series, Bristol estaría en lo más alto de mi lista."

Sería una tarea enorme porque los amigos de Newgarden en el garaje le han dicho que es el peor lugar para debutar en Cup. Pero esto es lo que quiere hacer más que nada en NASCAR.

"Creo que esto requiere un conjunto único de habilidades que necesitas desarrollar," dijo Newgarden. "Así que es una pista difícil, creo, de conquistar, porque ves las carreras aquí y es todo tan frenético."

Newgarden no es el primer piloto bajo la bandera de Team Penske que dice que quería hacer una participación puntual dentro de una disciplina de NASCAR. Cuando Will Power ganó las 500 Millas de Indianápolis, pensó que eso le daría influencia para hacer que Roger Penske cediera.

Helio Castroneves lo pidió durante años. Fue un ejercicio inútil. No ocurrió hasta que se marchó y se unió al equipo de Mike Shank. Sam Hornish hizo la transición, pero eso fue después de tener éxito en la IRL y ganar las 500 Millas de Indianápolis.

Newgarden no espera que ocurra bajo la supervisión de Penske, siendo realistas.

"Tengo un trabajo y un rol de los que ocuparme," dijo Newgarden. "Quiero decir, competir en IndyCar, es genial estar en la posición en la que estoy. Me encanta mi lado del deporte. Me gustaría hacer más, pero el panorama es diferente de lo que era hace 30-40 años."

Newgarden dijo que las disciplinas están mucho más especializadas, y que el piloto desvíe cualquier atención, y que Penske desvíe cualquier atención de la IndyCar Series, en última instancia no es una justificación para hacerlo realidad.

"Me pagan una buena cantidad de dinero para asegurarme de rendir el día de la carrera en un coche de Indy para mi equipo, para liderar al equipo en la dirección correcta y mantener todo en orden," dijo Newgarden. "Y eso ya es bastante difícil como para quitarle recursos a ese programa. Entiendo la dificultad de intentar decir 'sí0 cuando alguien dice: 'Oye, quiero ir a divertirme y probar algo diferente'.

"Al mismo tiempo, por otro lado, creo que también es bueno para el deporte."

En última instancia, Newgarden simplemente no está dispuesto a agitar las aguas porque reconoce las oportunidades inherentes a pilotar en la IndyCar Series para Team Penske. Es uno de los asientos más codiciados del automovilismo.

Ha trabajado toda su vida para ser piloto de la IndyCar Series y dice que nunca consideró ni una sola vez dejarla para hacer otra cosa, como NASCAR o Fórmula 1.

"Estoy muy centrado en nuestro programa," dijo Newgarden. "Quiero decir, de verdad soy muy afortunado de estar en el asiento en el que estoy. Me lo estoy pasando muy bien. Me encanta trabajar con mi equipo. Simplemente me encanta. Me encanta levantarme y tener la oportunidad de ir a trabajar cada fin de semana con el coche No. 2 con el que estoy lidiando, y realmente con todo nuestro equipo en Team Penske del lado de IndyCar.

"Me encanta. No me veo haciendo otra cosa, pero soy piloto de carreras. ¿Me encantaría correr una carrera de Cup? Absolutamente. Así que eso nunca va a cambiar. Quizá en algún momento en el futuro, si las cosas cambian o voy bajando el ritmo, quizá se presente esa oportunidad. Me encantaría hacerlo en el futuro, pero no veo cuándo podría presentarse en bastante tiempo."