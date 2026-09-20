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Crónica de carrera
NASCAR Cup Bristol II

Joey Logano disfruta de los abucheos tras ganar en Bristol; Daniel Suárez en 14°

Gibbs y Hocevar se empujaron mutuamente hacia la parte alta de la pista en la última reanudación, lo que abrió la puerta para que Logano tomara el liderato y lograra la victoria número 40 de su carrera en la Cup, justo antes de que estallara una pelea en la zona de garajes.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

De alguna manera, Joey Logano salió victorioso en el Bristol Motor Speedway. Mientras Ty Gibbs y Carson Hocevar se desplazaban mutuamente hacia la parte alta de la pista durante el último reinicio, Logano se coló por el hueco para llevarse la victoria.

Logano fue recibido con abucheos por parte del público, algo que reconoció durante su entrevista posterior a la carrera.

"Vamos, Bristol. Los escucho desde aquí abajo. Tenía un coche realmente bueno; el equipo Penske preparó un vehículo magnífico. Pudimos ganar la primera etapa y, ya saben, al final la carrera se vuelve agresiva; fue cuestión de estar en el lugar y el momento adecuados".

Más tarde añadió: "Por un momento pensé: 'Puede que termine tercero o cuarto esta noche', pero todo se fue dando a nuestro favor y dije: 'Bueno, feliz Navidad para mí'. Recibí un regalo ahí".

"No hay nada como la carrera nocturna de Bristol, amigo. Es una experiencia increíble para un piloto: estar frente a todos ustedes, los aficionados, aquí abajo; escuchar a todos gritando, animando y, a veces, abucheando. Está bien. Es algo fantástico".

Watch: Logano wins Bristol as Larson edges Hocevar for second

Kyle Larson terminó segundo, Carson Hocevar tercero, Christopher Bell cuarto y Ty Gibbs quinto.

Josh Berry, Bubba Wallace, Denny Hamlin, William Byron y Ryan Preece completaron los diez primeros puestos.

Tras la carrera, Hocevar se enfrentó en la calle de garajes a un Ryan Blaney enfurecido, quien había quedado fuera de la competición tras un contacto con Hocevar durante la lucha por el segundo puesto. Blaney agarró a Hocevar, quien respondió lanzando puñetazos, desatándose así una pelea campal.

Lee también:

Etapas 1 & 2 

Larson lideró desde la pole position, mientras Reddick sufría enormemente y caía al último puesto entre los 16 pilotos de la fase de eliminación (Chase). Incluso perdió una vuelta antes de la bandera amarilla de competición en la vuelta 40.

El trío de Penske permaneció en pista, al igual que Buescher y Briscoe, mientras que la mayor parte del pelotón entró en la calle de boxes.

Logano lideró la carrera hasta la primera bandera amarilla natural, provocada por un trompo de Erik Jones.

Una vez más, hubo división de opiniones sobre cuándo entrar a boxes: Logano encabezó el grupo que se quedó en pista y Blaney lideró el que entró.

Logano ganó la Etapa 1 sin realizar ninguna parada, seguido por Larson, Hamlin, Chastain, Gibbs, Blaney, Cindric, Hocevar, Keselowski y Wallace.

Finalmente, Logano entró a boxes y tuvo que reiniciar la carrera desde la 15.ª posición, ya que 14 coches permanecieron en pista por delante de él y de Larson.

La segunda etapa parecía que transcurriría sin incidentes, lo que provocó que muchos coches perdieran una vuelta. Blaney había doblado a pilotos incluso dentro del top 15 antes de la siguiente bandera amarilla, causada por un trompo de Cody Ware.

Blaney ganó la Etapa 2 bajo bandera amarilla, seguido por Gibbs, Logano, Berry, Bell, Wallace, Hocevar, Byron, Larson y Buescher.

Etapa 3

La mayor parte de la acción decisiva tuvo lugar en la etapa final. Blaney mantuvo el liderato, mientras Larson mostraba su frustración en boxes tras chocar contra la parte trasera del coche de Byron.

La carrera se desarrolló limpiamente hasta la ronda de paradas en boxes con bandera verde, en la que pasó por boxes la mayor parte del pelotón. Gibbs tomó el control de la carrera hasta que entró a boxes a falta de poco más de 110 vueltas.

Sin embargo, Blaney alargó su estancia en pista, quedando él y Hocevar como los únicos pilotos en la vuelta del líder.

Justo cuando Blaney entraba a boxes, Riley Herbst sufrió un fuerte accidente que provocó una bandera amarilla. Blaney fue sancionado por infringir la norma de la línea de entrada a boxes (commitment line) al reincorporarse a la pista, lo que le hizo caer al noveno puesto tras los procedimientos de recuperación de vuelta (wave-arounds).

De repente, Hocevar lideraba la carrera con neumáticos más frescos que los de sus rivales, con Gibbs justo detrás. En un momento dado, Hocevar mantenía una ventaja de dos segundos, pero Gibbs recortó rápidamente la distancia tras encontrarse con tráfico de pilotos doblados. Sin embargo, justo cuando Gibbs tomaba el liderato, intentó pasar entre los coches doblados de Custer y Bowman, quienes lo acorralaron; Bowman sufrió un accidente y Gibbs padeció daños menores.

A pesar de ello, Gibbs conservó el primer puesto. Hocevar intentó seguirle el ritmo, pero cometió un error mientras rodaba segundo. Esto permitió que Blaney lo adelantara, aunque Hocevar logró recuperar la posición por el interior. Blaney intentó bloquear la maniobra, Hocevar no levantó el pie del acelerador y el resultado fue que Blaney chocó contra el muro exterior.

Dicho incidente desembocó en una pelea entre ambos pilotos tras la carrera, durante la cual Hocevar llegó a lanzar puñetazos.

Hubo un par de reinicios más debido a incidentes aislados en el pelotón, pero el reinicio final resultó memorable. Larson tuvo la oportunidad de ponerse en cabeza mientras Gibbs y Hocevar se desplazaban hacia la parte alta de la pista en una lucha rueda a rueda.

Sin embargo, fue Logano quien finalmente sacó partido de la situación, lanzándose al liderato y manteniéndose en cabeza hasta el final.

La victoria en Bristol supuso el cuadragésimo triunfo en la carrera de Logano, quien se mostró atónito ante el desarrollo de los acontecimientos. Larson también se colocó líder del campeonato, con un punto de ventaja sobre Hamlin; Logano ocupa ahora la tercera posición, a solo 16 puntos de distancia.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Puntos Retirada
1 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 500

3:02'19.380

6 73
2 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 500

+1.248

3:02'20.628

1.248 7 47
3 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 500

+1.253

3:02'20.633

0.005 9 41
4 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 500

+1.494

3:02'20.874

0.241 10 39
5 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 500

+1.637

3:02'21.017

0.143 8 47
6
J. Berry Wood Brothers Racing
21 Ford 500

+1.958

3:02'21.338

0.321 9 38
7 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota 500

+2.658

3:02'22.038

0.700 9 36
8 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 500

+2.986

3:02'22.366

0.328 9 37
9 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 500

+3.249

3:02'22.629

0.263 12 31
10 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 500

+3.705

3:02'23.085

0.456 11 27
11 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 500

+3.849

3:02'23.229

0.144 9 30
12 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 500

+11.197

3:02'30.577

7.348 8 32
13 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 499

+1 Vuelta

3:02'24.867

1 Vuelta 7 25
14 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 498

+2 Vueltas

3:02'24.121

1 Vuelta 9 23
15 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 498

+2 Vueltas

3:02'24.529

0.408 7 24
16 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 498

+2 Vueltas

3:02'26.466

1.937 8 21
17 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 498

+2 Vueltas

3:02'26.837

0.371 9 20
18 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 497

+3 Vueltas

3:02'23.936

1 Vuelta 7 19
19 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 497

+3 Vueltas

3:02'25.124

1.188 10 18
20 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 497

+3 Vueltas

3:02'25.464

0.340 11 17
21 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 497

+3 Vueltas

3:02'25.556

0.092 9 16
22 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 497

+3 Vueltas

3:02'26.699

1.143 10 15
23 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 497

+3 Vueltas

3:02'27.665

0.966 9 14
24
C. Zilisch TrackHouse Racing
88 Chevrolet 496

+4 Vueltas

3:02'24.638

1 Vuelta 8 13
25 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 495

+5 Vueltas

3:02'27.702

1 Vuelta 10 12
26 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 495

+5 Vueltas

3:02'27.851

0.149 9 11
27 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 494

+6 Vueltas

3:01'29.527

1 Vuelta 8 10 Suspensión
28 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 494

+6 Vueltas

3:02'27.406

57.879 11 9
29 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 494

+6 Vueltas

3:02'28.133

0.727 14
30 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 490

+10 Vueltas

3:02'33.996

4 Vueltas 10 7
31 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 489

+11 Vueltas

3:02'28.810

1 Vuelta 12 6
32 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 483

+17 Vueltas

3:02'30.641

6 Vueltas 11 5
33 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 457

+43 Vueltas

2:39'55.375

26 Vueltas 7 19 Accidente
34 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 432

+68 Vueltas

2:39'17.174

25 Vueltas 12 3 Suspensión
35 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 428

+72 Vueltas

2:23'26.722

4 Vueltas 9 2 Accidente
36 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 402

+98 Vueltas

3:02'30.367

26 Vueltas 12 1
37 United States J. Bilicki Garage 66 66 Ford 338

+162 Vueltas

2:04'53.760

64 Vueltas 11 Suspensión
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