Joey Logano disfruta de los abucheos tras ganar en Bristol; Daniel Suárez en 14°

De alguna manera, Joey Logano salió victorioso en el Bristol Motor Speedway. Mientras Ty Gibbs y Carson Hocevar se desplazaban mutuamente hacia la parte alta de la pista durante el último reinicio, Logano se coló por el hueco para llevarse la victoria.

Logano fue recibido con abucheos por parte del público, algo que reconoció durante su entrevista posterior a la carrera.

"Vamos, Bristol. Los escucho desde aquí abajo. Tenía un coche realmente bueno; el equipo Penske preparó un vehículo magnífico. Pudimos ganar la primera etapa y, ya saben, al final la carrera se vuelve agresiva; fue cuestión de estar en el lugar y el momento adecuados".

Más tarde añadió: "Por un momento pensé: 'Puede que termine tercero o cuarto esta noche', pero todo se fue dando a nuestro favor y dije: 'Bueno, feliz Navidad para mí'. Recibí un regalo ahí".

"No hay nada como la carrera nocturna de Bristol, amigo. Es una experiencia increíble para un piloto: estar frente a todos ustedes, los aficionados, aquí abajo; escuchar a todos gritando, animando y, a veces, abucheando. Está bien. Es algo fantástico".

Watch: Logano wins Bristol as Larson edges Hocevar for second

Kyle Larson terminó segundo, Carson Hocevar tercero, Christopher Bell cuarto y Ty Gibbs quinto.

Josh Berry, Bubba Wallace, Denny Hamlin, William Byron y Ryan Preece completaron los diez primeros puestos.

Tras la carrera, Hocevar se enfrentó en la calle de garajes a un Ryan Blaney enfurecido, quien había quedado fuera de la competición tras un contacto con Hocevar durante la lucha por el segundo puesto. Blaney agarró a Hocevar, quien respondió lanzando puñetazos, desatándose así una pelea campal.

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Etapas 1 & 2

Larson lideró desde la pole position, mientras Reddick sufría enormemente y caía al último puesto entre los 16 pilotos de la fase de eliminación (Chase). Incluso perdió una vuelta antes de la bandera amarilla de competición en la vuelta 40.

El trío de Penske permaneció en pista, al igual que Buescher y Briscoe, mientras que la mayor parte del pelotón entró en la calle de boxes.

Logano lideró la carrera hasta la primera bandera amarilla natural, provocada por un trompo de Erik Jones.

Una vez más, hubo división de opiniones sobre cuándo entrar a boxes: Logano encabezó el grupo que se quedó en pista y Blaney lideró el que entró.

Logano ganó la Etapa 1 sin realizar ninguna parada, seguido por Larson, Hamlin, Chastain, Gibbs, Blaney, Cindric, Hocevar, Keselowski y Wallace.

Finalmente, Logano entró a boxes y tuvo que reiniciar la carrera desde la 15.ª posición, ya que 14 coches permanecieron en pista por delante de él y de Larson.

La segunda etapa parecía que transcurriría sin incidentes, lo que provocó que muchos coches perdieran una vuelta. Blaney había doblado a pilotos incluso dentro del top 15 antes de la siguiente bandera amarilla, causada por un trompo de Cody Ware.

Blaney ganó la Etapa 2 bajo bandera amarilla, seguido por Gibbs, Logano, Berry, Bell, Wallace, Hocevar, Byron, Larson y Buescher.

Etapa 3

La mayor parte de la acción decisiva tuvo lugar en la etapa final. Blaney mantuvo el liderato, mientras Larson mostraba su frustración en boxes tras chocar contra la parte trasera del coche de Byron.

La carrera se desarrolló limpiamente hasta la ronda de paradas en boxes con bandera verde, en la que pasó por boxes la mayor parte del pelotón. Gibbs tomó el control de la carrera hasta que entró a boxes a falta de poco más de 110 vueltas.

Sin embargo, Blaney alargó su estancia en pista, quedando él y Hocevar como los únicos pilotos en la vuelta del líder.

Justo cuando Blaney entraba a boxes, Riley Herbst sufrió un fuerte accidente que provocó una bandera amarilla. Blaney fue sancionado por infringir la norma de la línea de entrada a boxes (commitment line) al reincorporarse a la pista, lo que le hizo caer al noveno puesto tras los procedimientos de recuperación de vuelta (wave-arounds).

De repente, Hocevar lideraba la carrera con neumáticos más frescos que los de sus rivales, con Gibbs justo detrás. En un momento dado, Hocevar mantenía una ventaja de dos segundos, pero Gibbs recortó rápidamente la distancia tras encontrarse con tráfico de pilotos doblados. Sin embargo, justo cuando Gibbs tomaba el liderato, intentó pasar entre los coches doblados de Custer y Bowman, quienes lo acorralaron; Bowman sufrió un accidente y Gibbs padeció daños menores.

A pesar de ello, Gibbs conservó el primer puesto. Hocevar intentó seguirle el ritmo, pero cometió un error mientras rodaba segundo. Esto permitió que Blaney lo adelantara, aunque Hocevar logró recuperar la posición por el interior. Blaney intentó bloquear la maniobra, Hocevar no levantó el pie del acelerador y el resultado fue que Blaney chocó contra el muro exterior.

Dicho incidente desembocó en una pelea entre ambos pilotos tras la carrera, durante la cual Hocevar llegó a lanzar puñetazos.

Hubo un par de reinicios más debido a incidentes aislados en el pelotón, pero el reinicio final resultó memorable. Larson tuvo la oportunidad de ponerse en cabeza mientras Gibbs y Hocevar se desplazaban hacia la parte alta de la pista en una lucha rueda a rueda.

Sin embargo, fue Logano quien finalmente sacó partido de la situación, lanzándose al liderato y manteniéndose en cabeza hasta el final.

La victoria en Bristol supuso el cuadragésimo triunfo en la carrera de Logano, quien se mostró atónito ante el desarrollo de los acontecimientos. Larson también se colocó líder del campeonato, con un punto de ventaja sobre Hamlin; Logano ocupa ahora la tercera posición, a solo 16 puntos de distancia.