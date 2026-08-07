Alex Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Silverstone
Álex Márquez marcó el mejor tiempo en los Entrenamientos Libres 1 del GP de Gran Bretaña, por delante de Marco Bezzecchi y Pedro Acosta.
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
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Cuatro semanas después del último fin de semana de competición, el MotoGP puso en marcha la segunda mitad de su temporada en Silverstone. El sol estuvo presente sobre el circuito inglés para esta primera sesión de entrenamientos del fin de semana, con una temperatura ambiente de 29°C, mientras que el asfalto alcanzó los 39°C.
Marco Bezzecchi, obligado a perderse las dos carreras de Sachsenring debido a una fractura de clavícula, aprovechó el parón del mes de julio para recuperarse y rápidamente se puso al frente, por delante del líder del campeonato, Jorge Martín. Raúl Fernández confirmó la buena forma de Aprilia en este inicio de sesión, ya que se puso al frente en su segunda vuelta rápida.
Pedro Acosta lo hizo mejor con su KTM, antes de ser superado por Álex Márquez, uno de los representantes de Ducati, que se fue a la zona de escape asfaltada inmediatamente después en la primera curva. Aprilia recuperó el mando, con Martín por delante de Bezzecchi... pero estos últimos volvieron a ser superados por Fernández. La última palabra finalmente fue para Álex Márquez en esta primera tanda, con el primer tiempo del día por debajo de la barrera del 1'59.
Los pilotos regresaron a sus garajes y, cuando volvieron a la pista, buscaron probar el neumático medio trasero de cara a la carrera y las mejoras fueron escasas. Bezzecchi, no obstante, pudo intercalarse entre Márquez y Fernández. Acosta, por su parte, se cayó en Stowe, a alta velocidad pero sin lesiones.
Hubo que esperar hasta los dos últimos minutos para que las primeras posiciones volvieran a evolucionar. Nadie pudo atacar la referencia establecida por Álex Márquez, pero Acosta firmó el tercer tiempo con su segunda moto.
Álex Márquez concluyó la sesión en la primera posición, por delante de Bezzechi y del piloto de KTM. Raúl Fernández mejoró su tiempo bajo la bandera a cuadros, pero se mantuvo cuarto, por delante de Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Ai Ogura, Jorge Martín, Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia.
MotoGP - GP de Gran Bretaña - 1° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|17
|
1'58.692
|178.677
|334
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|13
|
+0.173
1'58.865
|0.173
|178.417
|336
|3
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|12
|
+0.282
1'58.974
|0.109
|178.254
|336
|4
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|16
|
+0.310
1'59.002
|0.028
|178.212
|335
|5
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.364
1'59.056
|0.054
|178.131
|334
|6
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|16
|
+0.488
1'59.180
|0.124
|177.945
|335
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|18
|
+0.573
1'59.265
|0.085
|177.819
|335
|8
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|16
|
+0.680
1'59.372
|0.107
|177.659
|331
|9
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|15
|
+0.876
1'59.568
|0.196
|177.368
|330
|10
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|14
|
+0.954
1'59.646
|0.078
|177.252
|335
|11
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|15
|
+1.016
1'59.708
|0.062
|177.161
|332
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|15
|
+1.105
1'59.797
|0.089
|177.029
|336
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|16
|
+1.231
1'59.923
|0.126
|176.843
|334
|14
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|14
|
+1.260
1'59.952
|0.029
|176.800
|338
|15
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|14
|
+1.306
1'59.998
|0.046
|176.732
|325
|16
|I. Lecuona Gresini
|27
|Ducati
|15
|
+1.316
2'00.008
|0.010
|176.718
|329
|17
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|15
|
+1.529
2'00.221
|0.213
|176.405
|331
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|15
|
+1.601
2'00.293
|0.072
|176.299
|330
|19
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|15
|
+1.603
2'00.295
|0.002
|176.296
|331
|20
|A. Fernández Yamaha
|47
|Yamaha
|16
|
+1.877
2'00.569
|0.274
|175.895
|326
|21
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|17
|
+2.060
2'00.752
|0.183
|175.629
|334
|22
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|14
|
+2.323
2'01.015
|0.263
|175.247
|328
|23
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|15
|
+2.351
2'01.043
|0.028
|175.207
|332
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