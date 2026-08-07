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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Gran Bretaña

Alex Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Silverstone

Álex Márquez marcó el mejor tiempo en los Entrenamientos Libres 1 del GP de Gran Bretaña, por delante de Marco Bezzecchi y Pedro Acosta.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Guenther Steiner, director general de Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Nadia Padovani, directora ejecutiva de BK8 Gresini Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Alberto Puig, director del equipo HRC Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Comisarios junto a la pista

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Augusto Fernández, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing; Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP
35

Cuatro semanas después del último fin de semana de competición, el MotoGP puso en marcha la segunda mitad de su temporada en Silverstone. El sol estuvo presente sobre el circuito inglés para esta primera sesión de entrenamientos del fin de semana, con una temperatura ambiente de 29°C, mientras que el asfalto alcanzó los 39°C.

Marco Bezzecchi, obligado a perderse las dos carreras de Sachsenring debido a una fractura de clavícula, aprovechó el parón del mes de julio para recuperarse y rápidamente se puso al frente, por delante del líder del campeonato, Jorge Martín. Raúl Fernández confirmó la buena forma de Aprilia en este inicio de sesión, ya que se puso al frente en su segunda vuelta rápida.

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Pedro Acosta lo hizo mejor con su KTM, antes de ser superado por Álex Márquez, uno de los representantes de Ducati, que se fue a la zona de escape asfaltada inmediatamente después en la primera curva. Aprilia recuperó el mando, con Martín por delante de Bezzecchi... pero estos últimos volvieron a ser superados por Fernández. La última palabra finalmente fue para Álex Márquez en esta primera tanda, con el primer tiempo del día por debajo de la barrera del 1'59.

Los pilotos regresaron a sus garajes y, cuando volvieron a la pista, buscaron probar el neumático medio trasero de cara a la carrera y las mejoras fueron escasas. Bezzecchi, no obstante, pudo intercalarse entre Márquez y Fernández. Acosta, por su parte, se cayó en Stowe, a alta velocidad pero sin lesiones.

 

Hubo que esperar hasta los dos últimos minutos para que las primeras posiciones volvieran a evolucionar. Nadie pudo atacar la referencia establecida por Álex Márquez, pero Acosta firmó el tercer tiempo con su segunda moto.

Álex Márquez concluyó la sesión en la primera posición, por delante de Bezzechi y del piloto de KTM. Raúl Fernández mejoró su tiempo bajo la bandera a cuadros, pero se mantuvo cuarto, por delante de Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Ai Ogura, Jorge Martín, Franco Morbidelli y Pecco Bagnaia.

MotoGP - GP de Gran Bretaña - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

1'58.692

178.677 334
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+0.173

1'58.865

0.173 178.417 336
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 12

+0.282

1'58.974

0.109 178.254 336
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.310

1'59.002

0.028 178.212 335
5 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.364

1'59.056

0.054 178.131 334
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 16

+0.488

1'59.180

0.124 177.945 335
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 18

+0.573

1'59.265

0.085 177.819 335
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 16

+0.680

1'59.372

0.107 177.659 331
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15

+0.876

1'59.568

0.196 177.368 330
10 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14

+0.954

1'59.646

0.078 177.252 335
11 Spain J. Mir Honda 36 Honda 15

+1.016

1'59.708

0.062 177.161 332
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+1.105

1'59.797

0.089 177.029 336
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 16

+1.231

1'59.923

0.126 176.843 334
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+1.260

1'59.952

0.029 176.800 338
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 14

+1.306

1'59.998

0.046 176.732 325
16 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 15

+1.316

2'00.008

0.010 176.718 329
17 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+1.529

2'00.221

0.213 176.405 331
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+1.601

2'00.293

0.072 176.299 330
19 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+1.603

2'00.295

0.002 176.296 331
20 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 16

+1.877

2'00.569

0.274 175.895 326
21 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 17

+2.060

2'00.752

0.183 175.629 334
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 14

+2.323

2'01.015

0.263 175.247 328
23 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+2.351

2'01.043

0.028 175.207 332
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