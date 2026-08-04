Los horarios del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026 y cómo verlo en vivo

Silverstone fue el primer anfitrión del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, en 1977, época en la que había que encontrar un sustituto al TT de la Isla de Man, al que se le había retirado la homologación para figurar en el calendario. Durante diez años, fue en este antiguo aeródromo militar donde se enfrentaron las estrellas del Continental Circus antes de que Donington Park se convirtiera en su nuevo terreno de juego. Silverstone regresó en 2010 y desde entonces solo faltó a la cita en 2020 por causa del Covid.

El GP de Gran Bretaña recupera este año una fecha veraniega después de haber sido adelantado en el calendario la temporada pasada. Marcará la salida tras el parón de mitad de campeonato y la entrada en una segunda mitad de temporada que se anuncia intensa, a la vista de las escasas diferencias entre los aspirantes al título. El acceso directo a la Q2 se jugará el viernes, luego la jornada del sábado estará dedicada a la clasificación y a la carrera sprint, antes de la carrera principal del domingo.

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Los horarios del GP de Gran Bretaña para Latinoamérica

Viernes 7 de agosto

Práctica libre 1

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:45

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:45

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 6:45

Argentina/Uruguay/Paraguay: 7:45

Práctica

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 12:00

Sábado 8 de agosto

Práctica libre 2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:10

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:10

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 6:10

Argentina/Uruguay/Paraguay: 7:10

Clasificación Q1

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:50

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:50

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 6:50

Argentina/Uruguay/Paraguay: 7:50

Clasificación Q2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:15

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 7:15

Argentina/Uruguay/Paraguay: 8:15

Carrera Sprint

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 11:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 12:00

Domingo 9 de agosto

Carrera de Moto2

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:15

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:15

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 6:15

Argentina/Uruguay/Paraguay: 7:15

Carrera de MotoGP

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 6:00

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 7:00

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 8:00

Argentina/Uruguay/Paraguay: 9:00

Carrera de Moto3

México/Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:30

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:30

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: 9:30

Argentina/Uruguay/Paraguay: 10:30

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña?

La clasificación y la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña se podrán ver el sábado a través de ESPN4, mientras que las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP del domingo se transmitirán en ESPN3 y ESPN2. Toda la acción estará también en Disney+ Premium.

MotoGP cuenta también con su propio servicio de streaming on demand que se puede adquirir a través de la página web oficial del campeonato.

El circuito de Silverstone

Además de una meteorología que todos suelen conformarse con calificar de "británica" para ilustrar toda su complejidad, este Gran Premio promete muchos otros escollos. Los pilotos se enfrentarán a la pista más larga (5,9 km) y una de las más rápidas de la temporada, ¡con más de 181 km/h de media para la mejor pole position que se haya registrado allí!

Se trata de un trazado variado y completo, lo que no hace sino complicar la puesta a punto de las máquinas. Está intercalado por varias rectas, seguidas de fuertes frenadas que requieren un tren delantero estable, pero la agilidad de las motos en los rápidos cambios de dirección no es menos importante.

Tras varios reasfaltados en los últimos años (y el memorable episodio de 2018, cuando una fuerte lluvia llevó a la cancelación de la carrera por culpa de un nuevo asfalto incapaz de drenar el agua), el agarre ha mejorado y, sobre todo, los baches se han eliminado.

VIDÉO - Un tour du circuit de Silverstone

Características de la pista:

Construcción 1947 Longitud de la pista 5,900 km Ancho de la pista 15 m Curvas 8 a derecha - 10 a izquierda Recta más larga 770 m Pole position a izquierda Distancia de la carrera de MotoGP 118 km (20 vueltas) Distancia de la carrera sprint 59 km (10 vueltas)

Récords vigentes:

Récord del circuito F. Quartararo 1'57"233 2025 Mejor vuelta en carrera A. Espargaró 1'58"895 2024 Récord de velocidad máxima E. Bastianini 340,6 km/h 2022 Récord de velocidad média F. Quartararo 181,1 km/h 2025

El historial del GP de Gran Bretaña

Durante la primera década de uso de Silverstone, el trazado les fue especialmente propicio a los estadounidenses, con victorias de Kenny Roberts, Randy Mamola, Freddie Spencer o incluso Pat Hennen.

Desde el regreso allí en 2010, son los pilotos españoles quienes dominan, con en particular siete victorias en la categoría reina, tres de ellas solo para Jorge Lorenzo. También fue en estas tierras donde Maverick Viñales logró su primera victoria en MotoGP en 2016, a los mandos de la Suzuki, antes de que Andrea Dovizioso ganara con la Ducati.

Ausente del calendario remodelado de 2020 en el contexto de la crisis sanitaria, Silverstone regresó en 2021 acogiendo a Fabio Quartararo en su palmarés, entonces lanzado hacia la conquista de su primer título. Aleix Espargaró también lograba un primer podio con la Aprilia RS-GP, anunciador de las prestaciones que seguirían para el equipo de Noale.

Mientras que Pecco Bagnaia se había hundido hasta una lejana 14ª plaza en 2021, la edición de 2022 permitió al italiano resarcirse llevando de nuevo a Ducati al éxito en la pista inglesa, tras una pole de Johann Zarco. Luego volvimos a ver a Espargaró y su Aprilia, victoriosos en 2023 y en pole en 2024, llegando para desafiar a unas Ducati siempre en la pelea.

Después fue Marco Bezzecchi quien aprovechó la facilidad de la RS-GP en Silverstone para imponerse la temporada pasada, pero nadie ha olvidado que heredó la victoria tras el desgarrador abandono de Fabio Quartararo, que había capitalizado su pole para escaparse en cabeza con la Yamaha. El sprint, por su parte, fue ganado por Álex Márquez sobre la Ducati.

Los últimos polemen y ganadores en el GP de Gran Bretaña:

Año Pole position Victoria sprint Victoria GP 2025 F. Quartararo Á. Márquez M. Bezzecchi 2024 A. Espargaró E. Bastianini E. Bastianini 2023 M. Bezzecchi Á. Márquez A. Espargaró 2022 J. Zarco - P. Bagnaia 2021 P. Espargaró - F. Quartararo