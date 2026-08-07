KTM podrá reemplazar la pieza fallida de sus motores tras acuerdos con los fabricantes en MotoGP

Tal y como adelantó Motorsport.com a mediados de julio, KTM solicitó formalmente al resto de fabricantes de MotoGP, a través de la MSMA y la IRTA, los canales indicados para hacerlo, poder abrir los motores sellados de sus cuatro motos en el Mundial de MotoGP para poder sustituir una pieza que es la que provoca que la moto se pare, como le ha pasado en reiteradas ocasiones a Pedro Acosta esta temporada, una de ellas en Barcelona, donde provocó un monumental accidente.

También lee: MotoGP Los rivales bloquean la solicitud de KTM para abrir sus motores en medio de sus problemas de fiabilidad

Inicialmente, como ya se explicó, KTM no recibió el visto bueno de todos los fabricantes, y deslizando Pit Beirer, director deportivo, que solo Aprilia aprobaba la apertura de los motores. Sin embargo, después del verano, el resto de fabricantes ha dado su aprobación bajo el prisma de la seguridad de los pilotos.

"Confirmamos que hemos recibido la aprobación necesaria para proceder con las medidas correctivas relacionadas con el asunto técnico que hemos estado gestionando. Nuestro objetivo es implementar estas medidas lo antes posible. En el caso de Silverstone, continuaremos con las soluciones provisionales actualmente en vigor", fue la respuesta este viernes de KTM, cuando Motorsport.com le preguntó cómo estaba la situación.

El reglamento de MotoGP indica que, en el caso de KTM, que está en el rango C de las concesiones, cada piloto dispone de 8 motores para completar la temporada, y que estos deben sellarse y no se pueden ni modificar ni abrir sin la aprobación del resto de competidores.

Además de tener el visto bueno del resto de fabricantes, la normativa técnica indica que esta operación de la apertura de los motores solo puede realizarse bajo al supervisión de un técnico del campeonato. Eso significa que dentro de quince días, la semana antes del GP de Aragón, los ingenieros de KTM podrán abrir los motores sellados ante un miembro técnico de IRTA, que será el que verifique qué pieza se cambia para, a continuación, sellar nuevamente el motor.

De esta manera, KTM evitará tener que introducir nuevos motores a la rotación, lo que conlleva la penalización de tener que salir a carrera desde el pitlane en cada cambio.

Para intentar evitar el problema que ha tenido la moto de Acosta durante la temporada, KTM limitó las revoluciones de todos los propulsores disponibles. Lo que, supuestamente, ha condicionado el rendimiento de los pilotos de la marca, que a partir de Aragón, si todo va bien, podrá volver a ofrecer a sus corredores motores con toda la potencia y garantías de funcionamiento.

Más de MotoGP: MotoGP KTM se plantea bajar de forma inmediata de MotoGP 2026 a Maverick Viñales