Marc Márquez sigue con dudas por su hombro

Marc Márquez afronta la segunda mitad de la temporada sin haberse librado por completo de sus molestias en el hombro. El brazo derecho del español es regularmente un tema de conversación desde su grave lesión en 2020. Tras varias operaciones importantes, nunca ha recuperado unas sensaciones perfectas, pero supo adaptarse a la situación después de la última intervención, realizada en 2023.

Una fuerte caída en Mandalika, el año pasado, volvió a sumir al campeón en la duda. Primero estuvo la lesión y varias carreras perdidas, luego una pérdida de sensaciones en el brazo este año, provocada por el desplazamiento de un tornillo presente desde una antigua operación.

Ese tornillo fue retirado en mayo y, desde entonces, Márquez se ha liberado de la principal molestia, pero insiste en que no está en su mejor forma… sin saber en qué medida podrá progresar.

"No sé qué representará el 100% [de condición física para mí] en el futuro, pero mi objetivo es intentar alcanzar ese nuevo 100% cada sábado y cada domingo", resumía en Brno, en un estribillo repetido muchas veces desde el inicio de la temporada.

Marc Márquez comenzó el año con dolencias físicas. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Después de su operación, los resultados de Márquez han dependido mucho de cómo su hombro soportaba las exigencias de cada trazado. Así, se le ha visto ganar en Hungría, en la República Checa y en Alemania, pero tener más dificultades en Italia y en los Países Bajos.

Márquez se ha fijado el final del verano para alcanzar el mejor nivel posible, sea cual sea. La pausa del mes de julio, no obstante, ya ha sido beneficiosa para ganar fuerza.

"Descansé un poco porque ya no entrenaba en el mismo sitio", explicó Márquez ante la prensa escrita, entre ella Motorsport.com, en Silverstone. "Tuve actividades que ayudan a recuperar la energía, pero siempre con un gimnasio cerca de mi casa de vacaciones, para seguir mejorando mi condición física."

Pero Márquez prefiere olvidar sus límites y adaptarse tanto como sea posible. Cuando se le pregunta en qué punto está físicamente, mantiene por tanto cierto misterio: "Es lo que es. El brazo derecho trabaja de forma diferente."

Marc Márquez, Ducati Photo by: Steve Wobser / via Getty Images

"No es el brazo derecho del año pasado, no es el brazo derecho del inicio de temporada, es un brazo derecho diferente! Voy a intentar acostumbrarme a ello y encontrar el 100% todos los fines de semana."

"Algunos músculos están mejorando, otros no", detalló Márquez. "Pero como he dicho, ya no quiero pensar en cómo va. Simplemente me digo que es así, que hay que intentar encontrar un camino, el pilotaje adecuado, adaptarlo una vez más a mis necesidades físicas."