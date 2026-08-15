Wehrlein logra la primera pole para el sábado de la Fórmula E en Londres

La Fórmula E empieza a sumergirse en su gran final, con nada menos que 9 pilotos que llegan a la doble cita de Londres con la posibilidad aritmética de conquistar el título. Y la clasificación ya ha logrado modificar los equilibrios en el campeonato, con Pascal Wehrlein que se hizo con la pole position y tres puntos muy importantes, que le permitieron situarse de nuevo a solo dos puntos del líder Jake Dennis.

Hay que decir que, sin embargo, probablemente también hubo algo de juego de equipo en su pole position, porque en la gran final el piloto alemán tuvo que vérselas con el Porsche gemelo de su compañero de equipo Nico Muller, que no opuso demasiada resistencia, saliendo derrotado por más de un segundo respecto al 1'07"587 registrado por Wehrlein.

Entre otras cosas, también en semifinales Wehrlein se vio favorecido por un error de Dan Ticktum, al que por tanto al final le sacó más de 2"5. El representante de CUPRA Kiro se alineará por tanto por detrás también de Mitch Evans, que en cambio con su Jaguar vendió cara su piel en el duelo con Muller, saliendo derrotado por poco más de dos décimas.

Lo curioso es que el neozelandés marcó el nuevo récord de la pista en cuartos de final, eliminando al Envision de Joel Eriksson en 1'07"444. Un tiempo que, sin embargo, ya no consiguió repetir en la siguiente ronda. En cualquier caso, el tercer puesto es una excelente base de partida para él, que como Wehrlein está a solo dos puntos del líder Dennis.

Precisamente este último vivió una clasificación por debajo de las expectativas, quedando eliminado incluso en cuartos de final. El piloto de Andretti perdió por apenas 72 milésimas el duelo con Ticktum, pero al menos su 1'07"533 lo sitúa en el quinto puesto de la parrilla de salida. Además del ya citado Eriksson, que saldrá sexto, en cuartos de final también se despidieron de la competencia Antonio Felix da Costa, de Jaguar, y Jean-Eric Vergne, de Citroen, que se alinearán en ese orden.

Entre los principales candidatos al título, quienes decepcionaron, y de manera verdaderamente importante, fueron Edoardo Mortara (Mahindra) y el vigente campeón Oliver Rowland (Nissan), ambos incapaces de superar el corte de la fase de grupos y obligados por tanto a alinearse respectivamente en la 13ª y la 14ª plaza.

Tampoco fue especialmente brillante el inicio del último fin de semana de la carrera en Fórmula E de dos veteranos como Sebastien Buemi y Lucas di Grassi. El suizo de Envision ocupa el décimo puesto en la parrilla, mientras que el brasileño de Lola Yamaha se encuentra incluso 19º, con solo Maximilian Gunther de DS Penske por detrás.

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