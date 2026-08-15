Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de clasificación
Fórmula E ePrix de Londres I

Wehrlein logra la primera pole para el sábado de la Fórmula E en Londres

El piloto alemán de Porsche se impuso a su compañero Muller y se lleva a casa tres puntos valiosos para situarse a solo dos puntos del líder Dennis, quinto tras ser eliminado en cuartos.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Edited:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

La Fórmula E empieza a sumergirse en su gran final, con nada menos que 9 pilotos que llegan a la doble cita de Londres con la posibilidad aritmética de conquistar el título. Y la clasificación ya ha logrado modificar los equilibrios en el campeonato, con Pascal Wehrlein que se hizo con la pole position y tres puntos muy importantes, que le permitieron situarse de nuevo a solo dos puntos del líder Jake Dennis.

Hay que decir que, sin embargo, probablemente también hubo algo de juego de equipo en su pole position, porque en la gran final el piloto alemán tuvo que vérselas con el Porsche gemelo de su compañero de equipo Nico Muller, que no opuso demasiada resistencia, saliendo derrotado por más de un segundo respecto al 1'07"587 registrado por Wehrlein.

Entre otras cosas, también en semifinales Wehrlein se vio favorecido por un error de Dan Ticktum, al que por tanto al final le sacó más de 2"5. El representante de CUPRA Kiro se alineará por tanto por detrás también de Mitch Evans, que en cambio con su Jaguar vendió cara su piel en el duelo con Muller, saliendo derrotado por poco más de dos décimas.

Lo curioso es que el neozelandés marcó el nuevo récord de la pista en cuartos de final, eliminando al Envision de Joel Eriksson en 1'07"444. Un tiempo que, sin embargo, ya no consiguió repetir en la siguiente ronda. En cualquier caso, el tercer puesto es una excelente base de partida para él, que como Wehrlein está a solo dos puntos del líder Dennis.

Precisamente este último vivió una clasificación por debajo de las expectativas, quedando eliminado incluso en cuartos de final. El piloto de Andretti perdió por apenas 72 milésimas el duelo con Ticktum, pero al menos su 1'07"533 lo sitúa en el quinto puesto de la parrilla de salida. Además del ya citado Eriksson, que saldrá sexto, en cuartos de final también se despidieron de la competencia Antonio Felix da Costa, de Jaguar, y Jean-Eric Vergne, de Citroen, que se alinearán en ese orden.

Entre los principales candidatos al título, quienes decepcionaron, y de manera verdaderamente importante, fueron Edoardo Mortara (Mahindra) y el vigente campeón Oliver Rowland (Nissan), ambos incapaces de superar el corte de la fase de grupos y obligados por tanto a alinearse respectivamente en la 13ª y la 14ª plaza.

Tampoco fue especialmente brillante el inicio del último fin de semana de la carrera en Fórmula E de dos veteranos como Sebastien Buemi y Lucas di Grassi. El suizo de Envision ocupa el décimo puesto en la parrilla, mientras que el brasileño de Lola Yamaha se encuentra incluso 19º, con solo Maximilian Gunther de DS Penske por detrás.

También lee:

Fórmula E - Londres - Parrilla de salida sábado

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Tiempo Km/h
1 Germany P. Wehrlein Porsche 94

2 Switzerland N. Muller Porsche 51

3 New Zealand M. Evans Jaguar 9

4 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

5 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

6 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

7 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13

8 France J. Vergne Citroën Racing 25

9 Netherlands N. de Vries Mahindra 21

10 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

11 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

12 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

13 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1

14 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

15
P. Martí Cupra Kiro
3

16 France N. Nato Nissan e.dams 23

17 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

18 Switzerland E. Mortara Mahindra 48

19 Germany M. Gunther DS Penske 7

20 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Cómo Sebastien Buemi y Lucas Di Grassi escribieron la historia de la Fórmula E
Artículo siguiente Pascal Wehrlein gana el sábado en Londres y toma el liderato del campeonato de Fórmula E

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

Bezzecchi, un podio heroico: "Lo deseaba con todas mis fuerzas, no podía rendirme"

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Bezzecchi, un podio heroico: "Lo deseaba con todas mis fuerzas, no podía rendirme"

Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo

Bagnaia trata de suavizar su pobre resultado en la carrera sprint de Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Bagnaia trata de suavizar su pobre resultado en la carrera sprint de Silverstone
More from
Pascal Wehrlein

Pascal Wehrlein responde a los juegos de equipo de Porsche tras ganar en Londres

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Londres I
Pascal Wehrlein responde a los juegos de equipo de Porsche tras ganar en Londres

Pascal Wehrlein, de Porsche, teme que sus rivales de Fórmula E "manipulen" la final de Londres

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Londres I
Pascal Wehrlein, de Porsche, teme que sus rivales de Fórmula E "manipulen" la final de Londres

Porsche lucirá la decoración de Rothmans en los 99X Electric para luchar por los títulos en Londres

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Londres I
Porsche lucirá la decoración de Rothmans en los 99X Electric para luchar por los títulos en Londres

Últimas noticias

Russell revela los problemas que tuvo para entrar en el Mercedes de Hamilton en el GP de Sakhir 2020

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Russell revela los problemas que tuvo para entrar en el Mercedes de Hamilton en el GP de Sakhir 2020

Pascal Wehrlein responde a los juegos de equipo de Porsche tras ganar en Londres

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Londres I
Pascal Wehrlein responde a los juegos de equipo de Porsche tras ganar en Londres

Por qué los problemas con los frenos son una gran oportunidad para Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué los problemas con los frenos son una gran oportunidad para Cadillac

David Malukas elogia el nuevo circuito de IndyCar en Markham

IndyCar
Indy IndyCar
Markham
David Malukas elogia el nuevo circuito de IndyCar en Markham