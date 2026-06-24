Calendario al estilo de la F1, ¿rendimiento al estilo de la F1? Así planea la Fórmula E su gran salto

Cuando la Fórmula E dé rienda suelta a su nueva generación de monoplazas—el coche Gen4 de 600 kW y tracción total—, lo hará en su calendario más diverso hasta la fecha, con una mezcla de circuitos urbanos, trazados permanentes clásicos y pistas de F1 acortadas.

La época en que los coches de FE, relativamente lentos y poco impresionantes, tenían que limitarse a trazados estrechos y cargados de chicanas para mantener sus baterías funcionando parece haber llegado por fin a su fin, y aunque lugares como Tokio y Berlín Tempelhof siguen en el calendario de 21 carreras de 2026-27, la serie totalmente eléctrica también ha cambiado el London ExCeL por el antiguo escenario de grandes premios Brands Hatch, y se ha expandido al Circuit of The Americas y Zandvoort.

Es una simple necesidad para que el Gen4, más grande y ancho, estire las piernas y ofrezca espectáculo, pero también está respaldada por su impresionante tecnología de regeneración de energía, aunque la FE seguirá añadiendo chicanas a la mayoría de sus sedes. Como resultado, la FE está cambiando su identidad de campeonato de circuitos urbanos a un calendario que se parece cada vez más a la mezcla de sedes hacia la que ha gravitado Formula 1.

"En cierto modo tiene que ser así, porque estamos creciendo", dijo el CEO de FE, Jeff Dodds, a Motorsport.com. "Si vuelves 12 años atrás, cuando estábamos en nuestra infancia, tenías dos coches [entre los que los pilotos cambiaban] porque las baterías no eran muy buenas. Las velocidades máximas no eran muy altas. No teníamos aficionados. Así que querías llevar las carreras a lugares donde estuvieran naturalmente puestas para que hubiera gente alrededor.

"Ahora tenemos más de 400 millones de aficionados en todo el mundo. Los coches son capaces de ofrecer casi una velocidad y un rendimiento similares a los de un coche de Formula 1. Así que, inevitablemente, tenemos que adecuar el circuito al lugar en el que está el campeonato. Queremos estar cerca de una gran ubicación urbana y queremos estar en un circuito que permita al coche lucirse.

"Londres ha sido brillante para nosotros; carrera interior y exterior, fantástica para los aficionados, muy disruptiva. Pero no podrías poner el coche Gen4 en ese circuito. Fui a visitar a Bobby Epstein en COTA hace tres años. Ambos decidimos entonces que sería mejor esperar al coche Gen4, más grande y potente, que es más adecuado para el circuito."

Al añadir una segunda carrera en Estados Unidos a sus dos rondas chinas, la Fórmula E claramente va tras algunos de los mismos mercados que su hermano mayor, con F1 pasando a tener tres rondas en USA en los últimos años mientras corteja a fabricantes chinos.

Al mismo tiempo, la FE también se muestra optimista respecto a ir a por F1 con el rendimiento de su futuro coche Gen5. Pasar del Gen3 Evo de 350 kW al Gen4, que tiene un modo de carrera de 450 kW y un modo de ataque de hasta 600 kW, supone un salto generacional de rendimiento. Dodds fue tajante: "El Gen4 nos pone justo a los talones [de F1], y el Gen5 probablemente sea más rápido".

El COTA de Austin se suma a Miami, otro escenario de grandes premios, como la segunda fecha de Estados Unidos en el calendario 2026-27 de la Fórmula E. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aunque Dodds reconoce que hay cierta competencia, subrayó que la marea creciente levanta todos los barcos, ya que las categorías internacionales están ganando terreno junto a NASCAR e IndyCar en Estados Unidos.

"Es un poco de ambas cosas", dijo. "Ayuda a construir comunidades de aficionados al motorsport alrededor de esas ciudades. Cuantas más carreras que no sean de IndyCar y NASCAR haya en USA, empieza a aumentar el conocimiento de otros estilos de competición. Es bueno para nosotros tener más de una carrera allí. Probablemente sea bueno para nosotros que la F1 haya establecido allí una base de aficionados más amplia. Y es un mercado clave. No hay ningún escenario en el que no busquemos aumentar nuestra huella y nuestra presencia allí."

Esa relación de dos vías con la F1 también se vio en el reciente Monaco E-Prix, cuando la serie invitó al vigente campeón del mundo Lando Norris y a otros pilotos a ver el evento, y los elogiosos comentarios de Norris sobre el nivel de la competición habrán sentado bien al equipo de marketing de la serie eléctrica, aunque existía el riesgo de quitar protagonismo a las propias figuras principales de la FE.

¿Carreras sprint bien hechas? Cómo FE intenta "desatar" su coche Gen4

Sugerir que la FE pueda algún día rivalizar con la explosiva popularidad comercial y generalista de F1 sigue pareciendo fantasioso en el mejor de los casos, pero eso no significa que no haya maneras en que la serie eléctrica pueda encontrar formas de ofrecer un producto diferente. Las seis carreras sprint de F1 han tenido resultados dispares, siendo populares entre las televisiones y los promotores, pero ofreciendo poca variedad competitiva en comparación con el gran premio principal, con conversaciones en curso para sacudir el formato mientras la serie apunta a llegar a los dos dígitos de carreras sprint desde el próximo año.

Con su coche Gen4, la FE ha convertido las limitaciones energéticas del coche en una oportunidad para hacer algo diferente. A partir de la temporada 2026-27, la serie introducirá una carrera sprint más corta en sus fines de semana de doble cita, con una carrera que será el típico E-Prix con gestión de batería, y una carrera más corta, denominada E-Prix Unleashed, en la que los pilotos podrán llevar los impresionantes nuevos coches al límite, dando a las dos carreras una apariencia y una sensación muy distintivas.

"A lo que la gente está acostumbrada es a la parte estratégica de las carreras", explicó Dodds. "A menudo lo llamamos como una partida de ajedrez en una pista de carreras. Regeneración de batería, estrategia de carrera compleja. Lo que hemos oído de los aficionados es que llega este gran coche nuevo Gen4. Es una pena que no podamos verlo fuera de la clasificación mostrando realmente todo su potencial, porque habrá momentos en los que la gente esté regenerando la batería.

"El E-Prix Unleashed es una carrera unos 10 minutos más corta, pero en la práctica es ir por todo. Desde el momento en que se apagan las luces, puedes ver 450 kilovatios, alta carga aerodinámica. Puedes ver estos coches al máximo. Si vinieras un fin de semana, verías una carrera de estrategia compleja y luego podrías ver a los pilotos en esa bestia de coche, simplemente lanzándose en una carrera de rendimiento."

La Fórmula E espera dar un gran salto con el Gen4. Photo by: DPPI

Podría existir un mundo en el que la carrera más corta y a fondo se convierta en realidad en la principal atracción para los aficionados, pero FE quiere preservar también su elemento estratégico, al menos por el momento.

"Sí, por un par de razones", dijo Dodds. "Nos permite tener una carrera más larga, lo cual es importante, pero también replica en cierto modo la conducción de un EV en el mundo real. Nuestros coches tienen que regenerar el 40% de la vida de la batería durante la carrera de la misma forma que, si conduces un EV en la ciudad, tienes la capacidad de regenerar la batería mediante la frenada y las curvas fuertes.

"Parte de ello consiste también en mostrar la tecnología. Ahora bien, quizá estemos en una charla dentro de cuatro o cinco años en la que tengamos baterías de estado sólido y las tecnologías avancen al siguiente nivel y todo el mundo compre coches con una autonomía de 1000 millas. Podríamos estar sentados aquí diciendo que ya no necesitamos ese elemento de estrategia. Podemos hacer una carrera de una hora a fondo. Pero por ahora, es una parte muy interesante de nuestro campeonato y un diferenciador para nosotros."

En medio del tira y afloja de la FE con la F1, la divergencia asoma en el horizonte

Aunque los avances tecnológicos y las decisiones políticas parecen haber hecho que la F1 y la FE converjan más que nunca, el inminente regreso de la F1 a los motores V8 con un mayor énfasis en la potencia de combustión garantizará que esa tendencia se revierta dentro de cuatro o cinco años.

Dodds consideró que ese movimiento era "contraintuitivo" respecto a cómo será el mercado para entonces, pero tener identidades claramente definidas ayudará a todas las series a destacar entre la multitud.

"El hecho de que F1 haya hablado más sobre carreras eléctricas recientemente no es algo malo para nosotros desde el punto de vista de la concienciación", comentó Dodds. "Pero, ¿creo que es algo sensato que hagan desde nuestro punto de vista? Sí, por supuesto, porque nosotros somos competición puramente eléctrica. Ellos pasarán a la competición puramente de combustión. Eso nos permite diferenciarnos por completo. Nosotros hacemos lo de las carreras eléctricas, ellos hacen lo de las carreras de combustión. Tiene mucho sentido.

"Lo único que diría es que para 2030 lo probable es que se vendan 45 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo ese año, el doble de la cifra actual. Así que ellos se moverán hacia la combustión en un momento en que la movilidad doméstica se está moviendo muy claramente hacia la electrificación. Eso es lo único que me parece un poco contraintuitivo.

"Pero desde el punto de vista del puro espectáculo de carreras, creo que es más claro para los aficionados saber que allí hay una serie de carreras de combustión, hay una serie de carreras puramente eléctrica y hay un par de híbridos en WEC e IndyCar."

Porsche Gen4 Photo by: Porsche

Independientemente de cualquier comparación o rivalidad con la F1, hay mucho en juego con el coche Gen4, mucho más rápido, para impulsar a la FE al siguiente nivel, y Dodds se muestra optimista de que la serie ha acumulado un fuerte impulso para seguir creciendo.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué necesita hacer la FE a continuación para llegar al siguiente nivel, respondió: "Creo que ya estamos haciendo las cosas necesarias para llegar al siguiente nivel. Uno, ya estamos creciendo. Somos un negocio de rápido crecimiento. Estamos aumentando nuestros ingresos. Estamos aumentando nuestra base de aficionados. Estamos aumentando nuestra audiencia televisiva. Un calendario más grande, llevar nuestro producto a más gente, es importante. Una presencia mediática y digital mejorada y ampliada es realmente importante.

"Pero para hacer todas esas cosas, necesitas atraer a la gente con carreras atractivas y un gran coche de carreras. Hemos tenido carreras atractivas durante años, pero no un coche de carreras que la gente haya mirado y haya dicho: 'Eso es tan rápido o se acerca a ser tan rápido como un coche de Formula 1'.

"Bueno, ahora estamos en ese mundo. Creo que los ingredientes están todos ahí. Solo tenemos que seguir empujando."