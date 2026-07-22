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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Bélgica

Hamilton recordó el incidente de Räikkönen en 2018 cuando atropelló a su mecánico

Lewis Hamilton explicó tras el Gran Premio de Bélgica de 2026 que había vuelto a pensar en el incidente ocurrido entre Kimi Räikkönen y uno de sus mecánicos en Baréin en 2018.

Fabien Gaillard Téha Courbon
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

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Las mejores fotos del Gran Premio de Bélgica de F1
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Una de las imágenes más impactantes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2026 fue el incidente en boxes en el que se vieron implicados un mecánico Ferrari y Lewis Hamilton. Afortunadamente, fue mucho menos grave que una situación similar ocurrida hace ocho años, también en la Scuderia, pero conel l Kimi Räikkönen durante el Gran Premio de Baréin de 2018.

En el caso de Hamilton en Spa, la situación se produjo durante la única parada del británico. Un malentendido entre el supervisor y un mecánico encargado de ajustar el alerón delantero llevó al primero a soltar el coche (mostrando una luz verde) mientras el segundo se estaba colocando en su sitio.

La consecuencia fue inmediata: el SF-26 atropelló al mecánico, quien, afortunadamente, evitó que la rueda delantera derecha le pasara por encima o le arrastrara. Aunque sí que se cayó, se levantó sin lesiones graves, y el e e de la Scuderia indicó tras la carrera que se encontraba "perfectamente bien". 

Hamilton, que no tuvo ninguna responsabilidad en el incidente, se detuvo inmediatamente en cuanto se percató del contacto para intentar evitar que se agravara una situación potencialmente catastrófica, antes de reanudar la carrera y preguntar por el estado del desafortunado. 

Tras la carrera, el heptacampeón del mundo explicó que, en ese momento, había recordado inmediatamente las terribles imágenes del incidente en el que Kimi Räikkönen pasó por encima de la pierna de uno de sus mecánicos durante un accidente similar ocurrido en el Gran Premio de Baréin de 2018, en el circuito " ".

"Estaba mirando los semáforos", explicó Hamilton ante la prensa, entre la que se encontraba Motorsport.com. "Normalmente, arranco cuando se ponen en verde, así que empecé a avanzar. Entonces vi al mecánico a mi derecha y me detuve inmediatamente. En ese momento, solo pensaba en una cosa: en lo que le había pasado a Kimi".

Le mécanicien blessé pris en charge par les secours après l'incident avec Kimi Räikkönen au GP de Bahreïn 2018.

El mecánico herido fue atendido por los servicios de emergencia tras el incidente con Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Baréin de 2018.

Foto de: Sutton Images

Durante la carrera disputada en Sakhir, Räikkönen también había recibido la orden de volver a la pista cuando aún no había finalizado la intervención en la rueda trasera izquierda de su Ferrari. El incidente fue más grave, ya que su mecánico de entonces, cuya pierna izquierda quedó atrapada delante del neumático trasero, sufrió una doble fractura de tibia y peroné. 

"El equipo no se dejó llevar por el pánico", añadió Hamilton en referencia a la investigación por un " unsafe release" anunciada durante la carrera, antes de que los comisarios emitieran su veredicto. "Yo salí cuando el semáforo se puso en verde. Para mí, una salida insegura suele darse cuando existe un peligro para los demás coches. En este caso, no era realmente así".

Al contrario de lo que afirmaba Hamilton, una salida insegura también se aplica a este tipo de situaciones. En el caso de Spa, Ferrari fue declarada culpable y sancionada con una multa de 30 000 euros de multa, de los cuales 10 000 con suspensión condicional, aunque esto no afectó a su cuarta posición. Hace ocho años, en Baréin, la multa fue más elevada, de 50 000 euros; por su parte, Räikkönen se había retirado en los segundos posteriores al incidente.

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