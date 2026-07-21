La importante lección que Oliver Solberg puso en práctica en Estonia

Oliver Solberg admitió que un fin de semana sin incidentes y su regreso al podio del Campeonato Mundial de Rally en el Rally de Estonia fueron cruciales para su estado mental tras una serie de costosos errores.

Hace apenas 12 meses, Solberg se dio a conocer en la escena mundial gracias a una carrera deslumbrante que le valió una sensacional primera victoria en el WRC en su debut con Toyota Rally1.

El año pasado no sentía presión, pero el fin de semana pasado la presión por obtener un buen resultado era evidente, tras haber sufrido accidentes en cuatro de las cinco pruebas anteriores.

La velocidad de Solberg este año es indiscutible, pero el sueco admitió que necesitaba un nuevo enfoque mental tras su último error en Grecia el mes pasado. Encontrar el equilibrio entre saber cuándo atacar y cuándo contenerse ha sido la clave para que Solberg logre el equilibrio perfecto. En Estonia, Solberg cree haber puesto en práctica una lección importante.

Aunque se sintió frustrado por no haber tenido la sensación de atacar y desafiar a su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari, quien logró una magnífica primera victoria en el WRC, Solberg calculó el rally a la perfección para terminar segundo y conseguir el máximo de 10 puntos de bonificación el domingo.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“Tengo que decir que estoy muy contento con el fin de semana. El viernes estaba bastante frustrado con las sensaciones en el coche y todo lo demás. Pero después de mejorar eso para el sábado, debo decir que quedé bastante satisfecho, y las sensaciones fueron buenas durante todo el fin de semana”, dijo Solberg.

“Creo que fue una semana complicada, y creo que tuve un poco de miedo todo el fin de semana de dar el 100%. Sami tuvo unas sensaciones increíbles e hizo un trabajo increíble, y para igualarlo había que arriesgar mucho y dar el 100%. No creo que esta vez estuviera preparado para hacerlo después de todo lo que ha pasado. Así que es muy importante para mí tener un fin de semana limpio y simplemente conducir según mis sensaciones. Aumenté un poco el ritmo para conseguir el máximo de puntos el domingo.

“Sé que puedo ganar rallies y he demostrado muchas veces que puedo luchar por los primeros puestos. Pero creo que también es muy importante encontrar ese equilibrio cuando se lucha por un campeonato. A veces se gana, a veces se sube al podio.” Ojalá lo hubiera aceptado un poco antes en la temporada, pero ahora es fácil decirlo; aun así, estoy muy contento.

Solberg terminó el fin de semana con 27 puntos gracias a su actuación en el Súper Domingo, lo que significa que solo obtuvo un punto menos que el ganador del rally, Pajari.

Sin embargo, este resultado le ha dado un impulso muy necesario a sus aspiraciones al título, ya que se encuentra a 47 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Elfyn Evans.