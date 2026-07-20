Ganadores y perdedores del Gran Premio de Bélgica 2026 de Fórmula 1

Una semana después de que Kimi Antonelli tuviera problemas y George Russell volviera a meterse en la lucha, las tornas volvieron a cambiar en las colinas de las Ardenas. Mientras tanto, algunos de los rivales más cercanos de Mercedes se presentaron con un rendimiento mejorado para darle un poco más de emoción a la temporada 2026.

Ganador: Kimi Antonelli

Es realmente intocable, ¿verdad? Da igual lo que le depare la F1 2026, el joven Antonelli siempre parece tener la respuesta. El comienzo de Antonelli no fue tan dramáticamente malo como el de su compañero de equipo Russell, pero Antonelli también se enfrentó a una presión considerable al ver cómo el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen le adelantaba en Eau Rouge.

¿Se había pasado Verstappen de la raya, gastando demasiada energía de la preciada batería para hacerse con el liderato ante legiones de aficionados partidarios? Quizá sí, pero Antonelli no tardó en recuperar el liderato, al igual que parecía inevitable que fuera a adelantar limpiamente a Charles Leclerc para asegurarse su sexta victoria de Gran Premio de la temporada. Si su vuelta de la pole fue excepcional, su actuación del domingo fue menos llamativa, pero propia de un veterano. A sus 19 años, eso es igual de impresionante.

Perdedor: George Russell

George Russell, Mercedes Foto de: John Thys / AFP vía Getty Images

Justo cuando a Russell se le ofrecía un respiro gracias a los problemas de Anton n en Silverstone, el británico recibió otro golpe en Spa. En realidad, fue más un doble golpe que un solo revés, ya que Russell se mostró frustrado tras la clasificación cuando el algoritmo de gestión de su unidad de potencia le restó velocidad en recta en comparación con Antonelli.

El domingo, su unidad de potencia decidió no regenerar energía en la curva 1, lo que dejó a Russell en una situación vulnerable en la recta antes de que Lewis Hamilton le tocara. Russell ni siquiera estaba tan molesto por el roce de Hamilton, sino por haberse visto expuesto al peligro desde el principio a raíz del último fallo de la unidad de potencia Mercedes.

El domingo fue culpa exclusiva de Mercedes, pero lo cierto es que Antonelli también ha sido un rival extremadamente difícil de seguir para Russell. Y tendrá que conseguirlo más pronto que tarde si quiere mantenerse en la lucha.

El domingo no fue precisamente un día tranquilo para Ferrari. Leclerc se salió con la suya al apretar a Oscar Piastri al principio de la carrera y se benefició de un coche de seguridad virtual que llegó en el momento justo. Mientras tanto, Hamilton fue sancionado por subvirar y chocar contra un desafortunado Russell, sufrió daños y, posteriormente, tuvo más problemas durante la parada en boxes, ya que un mecánico resultó golpeado al salir del box.

Así pues, que Leclerc y Hamilton hayan conseguido el segundo y el cuarto puesto, en un circuito que exige mucha potencia y en el que se esperaba que quedaran al descubierto las debilidades de Ferrari en cuanto a estrategia, supone una enorme victoria para la escudería, y es precisamente el tipo de consistencia que sustenta una posible lucha por el campeonato. En cuanto al rendimiento, Mercedes sigue un paso por delante, pero Ferrari ha demostrado ser una fuerza mucho más fiable hasta ahora.

Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Piastri lleva un tiempo poniendo buena cara, pero el australiano, por lo general imperturbable, ya no está dispuesto a seguir fingiendo que vale la pena guardar silencio sobre estas normas relativas a las unidades de potencia. El quinto puesto supuso una sólida jornada de contención de daños para Piastri y McLaren, mientras que Lando Norris superó una penalización en la parrilla para acabar séptimo, ya que el MCL40 resultó más competitivo en Spa de lo previsto.

La mayor preocupación para Piastri es que le ha costado igualar el rendimiento de Norris en las últimas carreras, especialmente el sábado. Piastri ha tendido a empezar más lento y a ir ganando ritmo hasta alcanzar el de Norris a lo largo del fin de semana de carrera, pero los problemas hidráulicos del viernes le lastraron, antes de que los caprichos de la unidad de potencia Mercedes de 2026 le frenaran en la clasificación, sin que fuera culpa suya aparente. Es la continuación de un verano frustrante.

Dadas las conocidas deficiencias de la unidad de potencia de Audi, confiar en que el fabricante alemán sumara puntos en Spa —precisamente allí— parecía bastante descabellado. Pero en manos de Bortoleto, la máquina plateada logró entrar en la Q3 por primera vez en cuatro rondas y sumó puntos por segundo fin de semana consecutivo.

A Bortoleto le ayudó el momento en que se activó el VSC para adelantar al piloto Racing Bulls, Arvid Lindblad, pero el brasileño fue rápido de todos modos. Bien podría haber sido la actuación más impresionante de Bortoleto hasta la fecha. Al menos hasta ahora, porque el brasileño parece seguir mejorando cada fin de semana.

Tras haber desperdiciado algunas oportunidades de sumar más puntos a los dos que ya tenía de Melbourne, Audi ha sumado ahora ocho puntos en ocho días, lo que la sitúa a solo un punto deWilliams Williams que está pasando por dificultades.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Perdedor: Aston Martin

Las cosas tenían que empeorar antes de mejorar para Aston Martin, y su actuación en Spa fue la más brutal de todas hasta la fecha, con un coche que carece de mejoras aerodinámicas. Fernando Alonso y Lance Stroll rodaban a velocidades que se situaban exactamente a medio camino entre la F1 y la F2.

La buena noticia es que, por fin, llegan mejoras a Hungría y que Spa será la última vez que cualquiera de los dos pilotos se ponga al volante de esta maldita versión del AMR26. La mala noticia es que la diferencia es tan grande que, siendo realistas, ni siquiera una mejora sustancial bastará para cambiar su suerte. También necesitará algo de ayuda del nuevo motor Honda en Zandvoort.

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Ganador: Red Bull

En medio de todo el ruido y la expectación en torno al futuro de Verstappen, Red Bull ha introducido discretamente unas cuantas mejoras sólidas que han convertido al RB22 en un coche con el que se puede competir, y su debilidad en el sistema híbrido no fue tan pronunciada como se temía en un principio tras su mala actuación en Silverstone.

Verstappen podría haber quedado segundo por méritos propios de no ser por el impulso del VSC a favor de Leclerc, mientras que Isack Hadjar protagonizó una de sus mejores tardes con el gran equipo al remontar hasta la séptima posición.

"Sin duda, es su mejor carrera con nosotros", coincidió el jefe del equipo, Laurent Mekies. "Cada vez que sale a la pista con ese coche da un paso adelante y es bueno contar ahora con dos coches muy competitivos".

Para una escudería que ha tenido que hacer frente a varias situaciones adversas en las últimas semanas y meses —con noticias sobre la salida de más miembros clave del personal, como Paul Monaghan—, al menos ha sido capaz de dar la respuesta en la pista.