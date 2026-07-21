El equipo de Fórmula 1 McLaren probará por fin su alerón trasero invertido en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, donde presentará un importante paquete de mejoras para aumentar su competitividad.

McLaren lleva tiempo señalando la prueba de Budapest de este fin de semana como su próxima gran oportunidad para mejorar el rendimiento del MCL40, un monoplaza que, según ha admitido, lleva entre dos y tres meses de retraso en cuanto al desarrollo aerodinámico en comparación con sus rivales.

Tras una primera revisión a fondo durante los fines de semana de Miami y Montreal, y diversas modificaciones menores desde entonces, en Hungría McLaren incorporará sus últimos avances al monoplaza de 2026, basados en un suelo rediseñado, así como en "otras piezas aerodinámicas adicionales".

"Tenemos un paquete de mejoras que llegará este fin de semana, y en una temporada tan competitiva cada avance es importante, por lo que será estupendo recabar más información sobre el rendimiento de esas piezas durante los entrenamientos libres", declaró Randy Singh, director sénior de competición de McLaren.



"Nuestro objetivo es sacar el máximo partido a todo lo que tenemos a nuestra disposición, mantener el impulso positivo hasta el parón y situarnos en la posición más sólida posible de cara a la segunda mitad del campeonato".

McLaren ha estado intentando superar una brecha de desarrollo tras su prolongada lucha por el título de pilotos de 2025 y un cambio en el enfoque aerodinámico para 2026 Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Al referirse al plan de McLaren de aumentar la carga aerodinámica del monoplaza y hacerlo más eficiente, el jefe del equipo, Andrea Stella, declaró recientemente: "El desarrollo en el suelo ha sido bastante sólido desde hace ya unos meses. Esto ha dado lugar a las mejoras que incorporamos en Miami y ahora habrá otra ronda de mejoras que llegarán en Hungría y, posteriormente, tras el parón".

McLaren comenzó la temporada en condiciones razonables, pero no ha podido seguir el ritmo de Mercedes dominante Mercedes, mientras que Ferrari ha presentado una impresionante serie de mejoras que han situado tanto a Charles Leclerc como a Lewis Hamilton en posición de ganar un Gran Premio. Red Bull también ha aumentado significativamente el rendimiento de su RB22.

Por eso, el próximo paquete de mejoras de McLaren no podía llegar en mejor momento. "Es difícil estar a la altura del nivel de rendimiento al que operan Ferrari y Mercedes en este momento, pero esperamos que, a partir de Hungría, empecemos a ver una ligera mejora en nuestra competitividad", afirmó Stella.

"Ahora tenemos una dirección clara en cuanto al desarrollo, pero en algunas áreas del coche nos ha llevado un par de meses conseguir que se materializara. Así que deberíamos ver en Hungría los primeros resultados de este enfoque y, con suerte, cada vez más mejoras durante el resto de la temporada".

McLaren probará el alerón "Macarena" revisado tras los problemas de Austria

Ferrari SF-26 Foto: Roberto Chinchero

McLaren también presentará su propia versión del alerón trasero invertido "Macarena" tras decidir no probarlo en Austria. Tras ver cómo Ferrari estrenaba el concepto en los entrenamientos de invierno —con el plano principal del alerón trasero girando 180 grados cuando se activa el "modo recto"—, McLaren se embarcó en su propio proyecto para hacer realidad el concepto.

La escudería británica tenía previsto inicialmente probar el concepto en la FP1 de Austria, pero se encontró con problemas en el garaje que la llevaron a llevarse el alerón de vuelta a la fábrica para seguir ajustándolo. Tras nuevos desarrollos, el alerón trasero experimental está ahora listo para debutar en la FP1 antes de volver a retirarse durante el resto del fin de semana.

McLaren ha confirmado que "no está previsto introducir el alerón trasero por completo ni en esta carrera ni en la siguiente, en los Países Bajos". Sin embargo, si la prueba de Hungría resulta satisfactoria, el alerón trasero invertido podría debutar más adelante en circuitos sensibles a la resistencia aerodinámica, como Monza o Bakú.

La accidentada introducción por parte de Red Bull de su propio alerón "Macarena" ha puesto de manifiesto los posibles problemas de fiabilidad y seguridad relacionados con el cierre del alerón y la forma en que el flujo de aire vuelve a adherirse a él, lo que provocó que Max Verstappen sufriera dos aterradores trompos en Spielberg y Silverstone. El equipo de Milton Keynes retiró el diseño para la carrera de Bélgica, pero tiene la intención de probar una versión mejorada ya en Hungría.