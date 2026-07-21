Los horarios del GP de Hungría de F1 2026 en el Hungaroring y cómo verlo en vivo

El Gran Premio de Hungría marcará la mitad de la temporada del calendario 2026 de la Fórmula 1 y con ello también la última competencia antes de las vacaciones de verano y con varias interrogantes por resolver en diversos sectores de la parrilla.

Mercedes llega como el líder del campeonato de pilotos y de constructores con Andrea Kimi Antonelli con más de 40 puntos sobre Lewis Hamilton y George Russell, pero con el británico de las flechas plateadas ansioso de volver a la zona de los puntos tras el abandono de Bélgica.

Detrás de ellos, McLaren presentará un importante paquete de actualizaciones con la introducción de su propio concepto de alerón "macarena". Aston Martin es un equipo que también traerá modificaciones con los que algunos llaman el AMR26 2.0.

Franco Colapinto se asuntará de la primera sesión para permitir que el estonio Paul Aron cumpla con parte de las pruebas destinadas para jóvenes pilotos. El argentino buscará su tercera carrera consecutiva en la zona de los puntos.

Sergio Pérez llega a la carrera con el objetivo de evaluar si Cadillac ha solucionado los problemas de frenado que se presentaron en Austria y que, de nuevo, serán críticos en el Hungaroring.

Horarios GP Hungría F1 2026

Horarios del GP de Hungría de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1) -Viernes 24 de julio de 2026

México: 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30h

Argentina: 8:30h

Uruguay/Paraguay: 8:30h

Práctica 2 (FP2) - Viernes 24 de julio de 2026

México: 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay/Paraguay: 12:00h

Práctica 3 (FP3) - Sábado 25 de julio de 2026

México: 4:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30h

Argentina: 7:30h

Uruguay/Paraguay: 7:30h

Clasificación GP de Bélgica F1 2026 - Sábado 25 de julio de 2026

México: 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h Argentina: 11:00h

Uruguay/Paraguay: 11:00h

Carrera GP de Bélgica F1 2026 - Domingo 26 de julio de 2026

México: 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay/Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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