Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Austria

Williams no quiere volver a quedar "tan expuesto" y prepara un coche nuevo

James Vowles ha admitido que las debilidades actuales del coche de Williams no se solucionarán de inmediato, pero insiste en que el equipo tiene un plan claro de mejoras para recuperar su temporada.

Lydia Mee
Publicado:
James Vowles, Williams

Tras un difícil Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el director del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, ha confirmado que las debilidades que aquejan al monoplaza de la escudería de Grove no se solucionarán en el futuro inmediato. Sin embargo, sigue siendo optimista e insiste en que aún hay tiempo para salvar su temporada.

Williams llegó a los test de pretemporada en Bahréin ya en desventaja, tras haberse perdido los test privados en Barcelona y con un coche con sobrepeso. Aunque algunas mejoras introducidas para el Gran Premio de Miami dieron como resultado puntos cruciales de campeonato en Miami, Montreal y Mónaco, la reciente carrera en Barcelona dejó al descubierto algunos de los defectos del coche.

También lee:

Hablando en un episodio reciente del Vowles Veredict, el jefe del equipo explicó que espera que lo peor de sus dificultades haya quedado atrás, pero admitió que todavía queda un largo camino por recorrer.

"Mi expectativa es que no quedaremos tan expuestos como en Barcelona, pero algunos de esos problemas no se corregirán a corto plazo", dijo.

Añadió: "Lo que se ve en Barcelona es más bien una anomalía relacionada con algunas de estas características de la pista y elementos que no están bien en el coche. Y sin duda tenemos identificados algunos de ellos y un plan para la temporada sobre cómo corregimos y solucionamos varios también.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Al mismo tiempo, viene una buena línea de desarrollo de rendimiento. No será de una sola vez. Habrá algunos elementos alrededor de Silverstone, quizá empujando hacia Spa. Habrá algunos elementos a medida que nos acerquemos a la pausa de agosto, y bastantes una vez superada la pausa de agosto, cuando llevemos a la pista realmente un coche bastante nuevo.

"Ahora, eso parece estar muy lejos, y parece que es tarde en la temporada. La realidad es que ahora solo hemos completado un tercio de la temporada. E incluso después de la pausa de agosto, cuando hablo de ello, aún te quedarán unas nueve carreras de 22 o 23, sujeto a lo que ocurra este año.

"La idea que quiero transmitir con eso es que tenemos tiempo para remediarlo y solucionarlo, pero debemos asegurarnos de aportar ese rendimiento al coche de manera oportuna."

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Red Bull niega que Racing Bulls lo ayude, así que analizamos sus batallas en pista

Top Comments
More from
Lydia Mee

Fernando Alonso sorprende en Mónaco con un Nissan GT-R Black Edition

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Fernando Alonso sorprende en Mónaco con un Nissan GT-R Black Edition

Norris y su primer vistazo a su figura de cera mientras dona su traje de carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Norris y su primer vistazo a su figura de cera mientras dona su traje de carrera

Steiner advierte que Wolff utilizará órdenes de equipo en Mercedes si Ferrari se acerca

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Steiner advierte que Wolff utilizará órdenes de equipo en Mercedes si Ferrari se acerca
More from
Williams

Vowles predice un GP de Austria "rápido y frenético" y establece expectativas para Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Vowles predice un GP de Austria "rápido y frenético" y establece expectativas para Williams

James Vowles: Sainz y Albon me dirían si estuvieran considerando dejar Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
James Vowles: Sainz y Albon me dirían si estuvieran considerando dejar Williams

Coulthard sostiene que Carlos Sainz está "mirando" para irse de Williams en 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Coulthard sostiene que Carlos Sainz está "mirando" para irse de Williams en 2027

Últimas noticias

Ferrari planea ahora mantener en su lugar al ingeniero de Lewis Hamilton

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ferrari planea ahora mantener en su lugar al ingeniero de Lewis Hamilton

"El candidato ideal": Ducati explica la elección de Acosta para compañar a Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
"El candidato ideal": Ducati explica la elección de Acosta para compañar a Márquez

Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

MotoGP
MGP MotoGP
Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati

MotoGP
MGP MotoGP
La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati