Williams no quiere volver a quedar "tan expuesto" y prepara un coche nuevo

Tras un difícil Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el director del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, ha confirmado que las debilidades que aquejan al monoplaza de la escudería de Grove no se solucionarán en el futuro inmediato. Sin embargo, sigue siendo optimista e insiste en que aún hay tiempo para salvar su temporada.

Williams llegó a los test de pretemporada en Bahréin ya en desventaja, tras haberse perdido los test privados en Barcelona y con un coche con sobrepeso. Aunque algunas mejoras introducidas para el Gran Premio de Miami dieron como resultado puntos cruciales de campeonato en Miami, Montreal y Mónaco, la reciente carrera en Barcelona dejó al descubierto algunos de los defectos del coche.

Hablando en un episodio reciente del Vowles Veredict, el jefe del equipo explicó que espera que lo peor de sus dificultades haya quedado atrás, pero admitió que todavía queda un largo camino por recorrer.

"Mi expectativa es que no quedaremos tan expuestos como en Barcelona, pero algunos de esos problemas no se corregirán a corto plazo", dijo.

Añadió: "Lo que se ve en Barcelona es más bien una anomalía relacionada con algunas de estas características de la pista y elementos que no están bien en el coche. Y sin duda tenemos identificados algunos de ellos y un plan para la temporada sobre cómo corregimos y solucionamos varios también.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Al mismo tiempo, viene una buena línea de desarrollo de rendimiento. No será de una sola vez. Habrá algunos elementos alrededor de Silverstone, quizá empujando hacia Spa. Habrá algunos elementos a medida que nos acerquemos a la pausa de agosto, y bastantes una vez superada la pausa de agosto, cuando llevemos a la pista realmente un coche bastante nuevo.

"Ahora, eso parece estar muy lejos, y parece que es tarde en la temporada. La realidad es que ahora solo hemos completado un tercio de la temporada. E incluso después de la pausa de agosto, cuando hablo de ello, aún te quedarán unas nueve carreras de 22 o 23, sujeto a lo que ocurra este año.

"La idea que quiero transmitir con eso es que tenemos tiempo para remediarlo y solucionarlo, pero debemos asegurarnos de aportar ese rendimiento al coche de manera oportuna."