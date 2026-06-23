Vowles predice un GP de Austria "rápido y frenético" y establece expectativas para Williams

El director del equipo de Fórmula 1 Williams, James Vowles, ha advertido que el próximo Gran Premio de Austria podría ver una repetición de las recientes dificultades del equipo, anticipando un fin de semana "rápido y frenético".

Tras un difícil fin de semana en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde quedaron al descubierto los defectos subyacentes del monoplaza de Williams, Vowles ofreció una evaluación honesta de cómo podría rendir el equipo en el Red Bull Ring.

Hablando durante un informe del Veredicto de Vowles posterior a Barcelona, Vowles explicó: "La realidad es que solo hemos recorrido un tercio de la temporada. Y queda un camino muy, muy largo hasta 2026. Empezamos en desventaja. No hay duda al respecto.

"Hemos añadido rendimiento, y ahora seguiremos añadiendo rendimiento a lo largo de estas carreras. Mi expectativa es que no quedaremos tan expuestos como lo estuvimos en Barcelona, pero algunos de esos problemas no se corregirán a corto plazo."

Añadió: "Austria es la siguiente, y va a ser rápido y frenético. Es una vuelta muy corta. Así que los tiempos de vuelta rondarán 1m09s, creo, quizá un poco más rápidos que eso este año.

"Y eso simplemente significa que 22 coches encajando en ese espacio estarán muy apretados. No habrá mucho margen para respirar o trabajar en ningún momento. Además, los límites de pista son fundamentalmente un problema que viene con Austria. Es muy fácil salirse y provocar una infracción de límites de pista.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"En el pasado, has visto a varios de ellos afectar el resultado de la carrera incluso ya avanzada la jornada. Está en altitud, no tanto como en México, pero ahora prácticamente ya no estás al nivel del mar. Es una de las primeras carreras, y ese será otro desafío para los fabricantes de unidades de potencia, pero también para nosotros mismos.

"Y puede hacer un calor increíble o estar razonablemente fresco. En Austria se puede dar de las dos maneras."

Williams ocupa actualmente el octavo lugar en el campeonato de constructores con 11 puntos.