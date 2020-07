Vettel: "Me arrepiento de cómo me fui de Red Bull"

Vettel protagonizó una de las eras más exitosas de la Fórmula 1 junto a Red Bull Racing, equipo con el que alcanzó cuatro campeonatos del mundo de forma consecutiva (2010, 2011, 2012 y 2013) y 38 victorias.

Luego, en busca de nuevos desafíos y persiguiendo un sueño que tenía desde pequeño, el alemán dejó el equipo de Milton Keynes a finales de 2014 para unirse a Ferrari, donde no ha podido ser campeón y dejará la escudería italiana cuando termine la actual temporada de la Fórmula 1.

Mientras aún define qué será de su futuro deportivo, habiendo sido relacionado con un cambio a Racing Point para 2021, Vettel fue consultado en una entrevista con el canal británico Sky Sports si lamentaba el cambio de Red Bull a Ferrari, a lo que respondió: "No, no me arrepiento... y esa es la verdad".

"De lo que sí me arrepiento es de la forma en que las cosas terminaron [en Red Bull]. Obviamente, no terminamos en lo alto, pero así es como es el deporte a veces, pero mirando hacia atrás fue una constelación un poco extraña con contratos, lo que se suponía que debía decir, se permitía decir, no se permitía decir".

También lee: Por qué Aston Martin ya no es un riesgo para Vettel

"Eso lo hizo un poco incómodo. Todos sabíamos lo que venía pero nadie lo mencionaba todavía. Mirando atrás tengo que decir que lo lamento porque creo que pasamos un tiempo fantástico juntos", explicó.

Vettel agregó que debería haber sido más claro con Christian Horner, jefe de Red Bull, y los demás integrantes del equipo sobre sus planes de ir a Ferrari.

"Debería haber escuchado más a mi instinto, a mi estómago, en términos de ser franco [con sus planes de irse] porque tampoco había nada malo en ello. Ferrari siempre ha sido mi sueño. No quiero decir que me lavaron el cerebro, pero obviamente me inspiró enormemente mi infancia, Michael [Schumacher] en el auto rojo. Creo que es una marca fascinante, ¡así que por las razones correctas creo que me atrajo esa atractiva mujer pelirroja que mostró interés!"

En cuanto a su tiempo en Ferrari, donde hasta ahora suma 14 victorias, lo cual lo tiene como el tercero más ganador con el equipo italiano en F1 detrás de Michael Schumacher y Niki Lauda, Vettel reconoce que falló al no poder ser campeón y que era su deseo ganarle algún campeonato a Lewis Hamilton para sostener el récord de siete títulos de Schumacher, que de momento se ve amenazado por el piloto de Mercedes.

"Mirando hacia atrás, nuestra misión, mi misión, mi objetivo era ganar el campeonato. No lo hicimos, así que en ese sentido fracasamos, pero aún así tuvimos algunos años realmente buenos y algunos momentos destacados y buenas carreras, así que no me arrepiento".

"Esperaba quitarle algunos campeonatos a Lewis para que el récord de Michael se mantenga un poco más tiempo, ¡ahora estamos un poco fuera de la distancia de ataque para intentar bloquearlo! ", dijo.

"Quería que esto funcionara para mí más que para Michael, si entienden lo que quiero decir. Es una pena que no funcionara, pero también soy lo suficientemente mayor y maduro para saber por qué y ver las razones y seguir adelante. Esa es la verdad", finalizó.

Repasa todas las victorias de Sebastian Vettel con Red Bull:

Galería Lista GP de China 2009 1 / 38 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Gran Bretaña 2009 2 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2009 3 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Abu Dhabi 2009 4 / 38 Foto de: LAT Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Malasia 2010 5 / 38 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 3º GP de Europa 2010 6 / 38 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2010 7 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Brasil 2010 8 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Abu Dhabi 2010 9 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Australia 2011 10 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2011 11 / 38 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Turquía 2011 12 / 38 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de España 2011 13 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Mónaco 2011 14 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Europa 2011 15 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bélgica 2011 16 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Italia 2011 17 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2011 18 / 38 Foto de: LAT Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2011 19 / 38 Foto de: James Moy Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2011 20 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bahréin 2012 21 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2012 22 / 38 Foto de: LAT Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 3º GP de Japón 2012 23 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2012 24 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2012 25 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Malasia 2013 26 / 38 Foto de: LAT Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Bahréin 2013 27 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Canadá 2013 28 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Alemania 2013 29 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Bélgica 2013 30 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de Italia 2013 31 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Singapur 2013 32 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Corea 2013 33 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Japón 2013 34 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de India 2013 35 / 38 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Abu Dhabi 2013 36 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 2º GP de EE. UU. 2013 37 / 38 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º GP de Brasil 2013 38 / 38 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Comenzó: 1º

Related video