Vettel explica la razón detrás de su retiro de la F1

El cuatro veces campeón mundial anunció recientemente que dejaría la F1 a finales de 2022. En un video publicado en sus redes sociales, Sebastian Vettel explicó que el valor que le da a pasar más tiempo con sus hijos finalmente superó su pasión por la Fórmula 1.

"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensándolo", dijo Vettel en un comunicado emitido por Aston Martin. "A finales de año quiero tomarme un tiempo para reflexionar qué quiero hacer después; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia".

"Además de las carreras, he formado una familia y me encanta estar cerca de ellos", dijo. "He desarrollado otros intereses fuera de la F1. Mi pasión por las carreras y la F1 requiere mucha energía y pasar tiempo lejos de ellos".

"Comprometerme con mi pasión de la forma en que lo hice y de la forma en que pensé que era correcto, ya no va de la mano con mi deseo de ser un gran padre y esposo. La energía que se necesita para volverse uno con el monoplaza y el equipo para perseguir la perfección requiere mucho compromiso".

"Mis objetivos han pasado de ser ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos transmitiéndoles mis valores: ayudarlos a levantarse cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan y lo más importante, poder aprender de ellos y dejar que me inspiren".

"Los niños son nuestro futuro. Además, creo que tengo mucho que explorar y aprender sobre la vida y sobre mí mismo. Hablando del futuro, siento que vivimos en tiempos muy decisivos y la forma en que todos demos forma a estos próximos años determinará nuestras vidas".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Los últimos años de Vettel en la F1 lo han visto involucrarse mucho más en asuntos ambientales y sociales, y, una vez más, dejó caer que probablemente se volvería aún más activo en este sentido.

"Hablar no es suficiente y no podemos darnos el lujo de esperar. No hay alternativa".

"¿Mi mejor carrera? Aún está por llegar. Creo en progresar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único. Mirar hacia atrás solo te ralentizará", explicó. "Espero disfrutar de pistas desconocidas y encontrar nuevos desafíos".

"Las marcas que dejé en el camino permanecerán, y la lluvia las borrará. El mañana pertenece a los que dan forma al hoy. La próxima F1 está en buenas manos".

"Creo que todavía hay una carrera por ganar. Adiós, y gracias por permitirme compartir pista con todos vosotros. Me encantó", concluyó el piloto de Aston Martin.