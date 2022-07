Vettel anuncia su retiro de la F1 para finales de 2022

El futuro de Sebastian Vettel era uno de las principales interrogantes de la temporada de fichajes, y ahora tiene respuesta: el alemán, tetracampeón del mundo entre 2010 y 2013, dejará la Fórmula 1 al final de la temporada. La noticia se ha dado a conocer esta mañana, coincidiendo con la víspera del inicio del Gran Premio de Hungría de 2022. El cuatro veces campeón mundial de F1 reveló a través de su cuenta de Instagram que se iría de F1 a final de temporada.

"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello", dijo Vettel en un comunicado emitido por Aston Martin.

"Al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar en qué me enfocaré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apoyo apasionado la Fórmula 1 no podría existir".

Vettel hizo su debut en la F1 en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007 en una aparición única para BMW antes de obtener un ascenso a mitad de temporada con Toro Rosso a finales de año.

Se convirtió en el ganador más joven de la historia de la F1 en 2008 con Toro Rosso antes de unirse a Red Bull para la temporada siguiente, con quien disfrutó de la cima de su éxito ganando el campeonato mundial cada año entre 2010 y 2013.

Vettel se unió a Ferrari en 2015 y luchó por el título mundial en 2017 y 2018. Dejó Maranello a fines de 2020 para unirse a Aston Martin, con quien terminará su carrera en la F1.

"Quiero agradecer a Sebastian desde el fondo de mi corazón por el gran trabajo que ha realizado para Aston Martin durante el último año y medio", dijo el presidente ejecutivo de Aston Martin y propietario del equipo, Lawrence Stroll.

"Le dejamos claro que queríamos que siguiera con nosotros el próximo año, pero al final ha hecho lo que cree que es correcto para él y su familia y, por supuesto, lo respetamos. Ha corrido algunas carreras fantásticas para nosotros y, entre bastidores, su experiencia y conocimientos con nuestros ingenieros han sido extremadamente valiosos".

"Es uno de los grandes de todos los tiempos de la Fórmula 1, y ha sido un privilegio haber podido trabajar con él. Continuará compitiendo para nosotros hasta el Gran Premio de Abu Dabi de 2022 y le haremos una despedida fabulosa", concluyó el comunicado.