Un campeón de F1 y un piloto de la parrilla actual estarán en la Race of Champions 2027 en Nueva Zelanda
Se han anunciado los primeros cuatro pilotos para la ROC 2027 que se disputará en Nueva Zelanda.
La Race Of Champions ha anunciado los cuatro primeros pilotos para su evento inaugural en Nueva Zelanda, que se celebrará en el Hnry Stadium de Wellington los días 9 y 10 de enero de 2027.
La alineación estará encabezada por el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel, que ha participado en todos los eventos de la Race Of Champions salvo dos desde 2007. El alemán ganó la Nations' Cup seis años seguidos, de 2007 a 2012, junto a Michael Schumacher, y en 2017 con Pascal Wehrlein; también triunfó en la competición principal en Londres en 2015.
"Antes de ROC Sydney hice una primera visita rápida a Nueva Zelanda y quedé impresionado por la belleza del país, así que les dije a los organizadores en broma: '¿Pueden traer la próxima ROC a Nueva Zelanda, por favor?'", dijo Vettel. "Tengo muchas ganas de competir contra tantos otros campeones de todo el mundo en la Race Of Champions en Wellington en enero, y de tener la oportunidad de visitar más lugares de Nueva Zelanda".
También se ha anunciado a un piloto actual de F1, Valtteri Bottas; el ganador de 10 grandes premios, que ahora compite para el nuevo equipo Cadillac, participará en el evento por apenas tercera vez.
Hayden Paddon, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Hyundai
Otras series también estarán representadas con el campeón de Supercars 2025 Chaz Mostert, que debutó en la Race Of Champions la última vez, y la estrella neozelandesa Hayden Paddon, ganador de un rally del WRC.
"Es increíble ver cómo uno de los eventos de automovilismo más espectaculares del mundo llega a Nueva Zelanda por primera vez en la historia", dijo Paddon. "Nueva Zelanda vive realmente una edad de oro del automovilismo en este momento en tantas disciplinas, y no se me ocurre una celebración más adecuada que albergar la Race Of Champions, que atrae a tantas de las mayores estrellas de todo el mundo.
"Esta es realmente una oportunidad única en la vida para que los aficionados kiwi al automovilismo vean de cerca y en persona a pilotos de F1, WRC, circuito y otras modalidades del automovilismo, todos compitiendo en igualdad de maquinaria dentro de uno de los estadios deportivos más famosos de Nueva Zelanda. Es realmente un evento histórico por muchas razones, y personalmente estoy increíblemente orgulloso de formar parte de él".
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