Verstappen: el final de Abu Dhabi era el correcto, nos dejaron correr

Después de una loca carrera final de una temporada de Fórmula 1 igualmente loca, Max Verstappen cruzó la línea de meta en primer lugar en Abu Dhabi. El título mundial parecía estar en la bolsa, pero no contaba con una protesta de Mercedes que desencadenó un gran culebrón y puso en jaque a Verstappen y a Red Bull Racing durante horas.

Helmut Marko indicó que el flamante campeón del mundo estuvo bastante nervioso en ese periodo intermedio, en el que los protagonistas vivían entre la esperanza y el miedo.

"De todos modos, hoy he tenido muchas emociones diferentes", dijo Verstappen a Motorsport.com y a otras personas al salir del circuito. "Por supuesto, siempre hay que esperar y ver qué pasa, pero al final han decidido aquí con la FIA. También creo que este es el único resultado correcto del asunto. Nos dejaron correr", dice el flamante campeón del mundo.

Mercedes ha ganado tiempo y tiene cuatro días para presentar una protesta formal ante la FIA luego de las resoluciones del domingo. Verstappen, sin embargo, se niega a ponerse demasiado nervioso por adelantado. "Ya lo veremos, ya veremos lo que sale de ahí".

Sin embargo, cree que todo el asunto encaja perfectamente con la forma en que se ha desarrollado la temporada. "Que lo hicieran fue un poco típico de esta temporada, por supuesto. Pero en fin, así es lo que es”.

Todo pasa por tu cabeza

Podio: ganador y campeón Max Verstappen, Red Bull Racing, Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

La celebración posterior no fue menor. Tras el veredicto de la FIA, todo el equipo Red Bull se dirigió inmediatamente a la recta del circuito de Yas Marina para hacer las fotos del campeonato. La felicidades de todos los miembros del equipo fue enorme y, sin duda, lo mismo puede decirse de Verstappen inmediatamente después de la llegada. Cuando se le preguntó cómo podía mantener la calma, respondió con una sonrisa: "Ja, no, en absoluto. Todo salió a la luz y, por supuesto, me emocioné mucho. Normalmente no soy así, pero ¿con qué frecuencia experimentas esto en tu vida?”.

Sus pensamientos también se dirigen a la ruta que tomó y a las personas cercanas a él. "Todo eso te pasa por la cabeza, sí, también que mi padre recorrió toda Europa conmigo por este único objetivo. Nuestro primer objetivo era ganar una carrera y escuchar el himno nacional, pero el objetivo final era, por supuesto, conseguir el título mundial. Ha sido terriblemente difícil, pero acabamos de conseguirlo. Es irreal, también poder celebrarlo con mi familia, amigos y seres queridos. Eso lo hace muy especial para mí”.