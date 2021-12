Marko amenaza con salida de Red Bull de F1 si las cosas no cambian

Después de que la protesta de Mercedes contra el resultado de la carrera final de la Fórmula 1 en Abu Dhabi fuera rechazada, el asesor de deporte motor de Red Bull, Helmut Marko, disparó duramente contra el gran rival.

"Es indigno de una final del campeonato del mundo que la decisión se retrase así. Pero eso habla de la mentalidad de, yo diría, un indigno perdedor cuando se hacen tales llamamientos y protestas", dijo el expiloto austriaco.

Para él, la decisión de protestar que se dio en la carrera solo fue una reacción de Mercedes por ver cortado su dominio: "Rompimos este dominio de siete años con un chico joven y un equipo joven y motivado", apuntó Marko, y añadió: "Es repugnante lo que hicieron después de la carrera, presentando una protesta cuando estaba claro que no iba a funcionar. Eso para mí es algo de un muy mal perdedor".

Mercedes ha iniciado un recurso oficial contra la decisión de los comisarios, pero a Marko ya no le importa. "No nos importa. Somos el vencedor moral, tanto si viene de un lado como del otro", aclara. Al mismo tiempo, el hombre de 78 años amenaza abiertamente con dejar la Fórmula 1 si no cambian ciertas circunstancias, como es la aplicación del reglamento.

"Reconsideraremos nuestra participación en la Fórmula 1 si esto no tiene las correspondientes consecuencias para los futuros campeonatos", dice claramente.

Lo que pide concretamente es una revisión de las normas y los procesos de toma de decisiones en la categoría reina.

Marko pide consecuencias para el personal

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, celebran con su equipo en el Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Hay que repensar todo el sistema. Tiene que haber coherencia, las decisiones no pueden interpretarse de una manera y de otra. Hay que simplificar las normas. La premisa debe ser: ¡Corramos!", señaló el asesor de la casa de Milton Keynes.

Las normas tienen que ser "de tal manera que sea posible una decisión rápida y que los responsables la lleven a cabo en cuestión de segundos. Y estas decisiones no pueden variar tanto", alude también a las sanciones de las carreras pasadas.

El director de carrera, Michael Masi, siempre estuvo en el centro de las críticas y provocó el caos en Abu Dhabi con sus decisiones en la fase final. Aunque Red Bull acabó beneficiándose de ello, Marko también cree que las consecuencias personales son inevitables después de las experiencias de la temporada.

"Después de que se hayan cometido tantos errores y decisiones cuestionables, no cabe duda de que es necesario actuar. Ahora viene un nuevo presidente, así que creo debería empezar aquí primero", dice Marko con vistas al sucesor del presidente de la FIA, Jean Todt, que será elegido el 17 de diciembre. Y los comisarios son "definitivamente cuestionables" de todos modos.

Horner: Verstappen es el campeón merecido

Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra con los miembros del equipo Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, se mostró "muy decepcionado" por el desarrollo de la carrera en Abu Dhabi. Sin embargo, dijo que había sido un "año increíble" y que el equipo estaba "muy, muy orgulloso" del nuevo campeón del mundo Max Verstappen y de "todo el equipo". Verstappen es el "merecido campeón del mundo, nadie puede quitárselo".

Sin embargo, Marko admite que Verstappen había seguido con tensión la incertidumbre hasta el veredicto de los comisarios.

"Estaba un poco nervioso. Mucho más nervioso que antes de la salida", dice el austriaco, que vio una "campaña" contra su piloto. "Fue fantástico cómo aguantó la presión", finalizó Marko.