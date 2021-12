Jos Verstappen: lo hemos hecho todo por este momento

Max Verstappen comenzó el domingo el decisivo Gran Premio de Abu Dhabi desde la pole position, pero el piloto de 24 años se vio pronto obligado a ceder el primer puesto a su rival por el título, Lewis Hamilton.

En la chicane, el piloto de Red Bull contraatacó y el de Mercedes cortó la curva, lo que le permitió conservar el liderato. A continuación, el piloto británico se alejó rápidamente del neerlandés tras lo cual el padre del piloto de la casa de Milton Keynes, Jos, ya veía venir dificultades.

"Después de cinco vueltas pensé que ya no sería de él", dijo el ex piloto de Fórmula 1 a Motorsport.com. "Luego me alejé y subí a sentarme en una pequeña habitación con un televisor. Estaba solo”.

Durante mucho tiempo pareció que Hamilton se dirigía a su octavo título mundial sin mayores amenazas, pero dos neutralizaciones de la carrera salieron al rescate de Verstappen. El accidente de Nicholas Latifi, en particular, resultó crucial, ya que permitió que toda la parrilla se compactara a falta de cinco vueltas para el final, pero también que el joven piloto de Red Bull cambiara a un nuevo juego de neumáticos blandos, antes de arrebatarle el primer puesto, y con ello el título mundial a Hamilton en una fase final realmente polémica.

"Cuando llegó el coche de seguridad sabía que todo iba a cambiar", continúa Jos Verstappen. "Entonces, durante el coche de seguridad, recibimos el mensaje de que los coches que estaban una vuelta detrás no la recuperarían. Era increíble, que esos coches se quedaran entre ellos porque es algo que nunca había experimentado".

El Mercedes de Hamilton fue presa fácil para un Verstappen que tenía mejores gomas: "Al final creo que tomaron la decisión correcta de dejarles correr una vuelta más. Entonces tenía un poco de mayor agarre (con el neumático blando) y sabíamos lo que podía pasar: o adelantaba o pasaba por encima de él. Lo ha heredado un poco de su padre", dijo en tono de broma el expiloto de F1.

Momento padre-hijo

El ganador y campeón Max Verstappen, Red Bull Racing, con su padre Jos Verstappen en Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Al final, Verstappen le adelantó y cruzó la meta como ganador, haciendo realidad su primer título mundial. Tras aparcar su Red Bull en el parc fermé y celebrar con el equipo, hubo un breve momento padre-hijo en los boxes: "Ese fue un momento entre él y yo. Fue muy bonito", continúa el padre de Jos. "Todo lo que hemos hecho era por esto. Para ello hemos recorrido juntos cientos de miles de kilómetros en una furgoneta, para terminar así, lo que está sucediendo aquí hoy, es sólo un sueño de niño. Y de esta manera, no se puede inventar. Podría haber sido una película”.

El padre Jos está especialmente orgulloso del modo en que su hijo ha mantenido la cabeza fría a pesar de los contratiempos y de toda la presión durante la carrera y la temporada.

"Si ves cómo ha corrido y vemos el final de la temporada en que no ha tenido el coche más rápido, un buen coche, pero Mercedes era mucho más rápido. Entonces, cuando ves cómo siguió luchando para ponerse delante de todos modos, creo que Max es el merecido ganador".

"Tiene mucha confianza en sí mismo, en todo su entorno. Simplemente se mantiene tranquilo bajo la presión. Incluso con todas las historias, porque Mercedes sí intentó bajarlo del pedestal. Pero Max no haría eso y creo que solo lo hicieron más fuerte, Cuanto más se escriba sobre él y más pinchazos se daban, más fuerte se hacía”.

Incidente en la primera vuelta

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12, en la primera vuelta Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

El título de Max Verstappen sigue en espera porque el equipo Mercedes considera que el reinicio de la carrera una vuelta antes del final iba en contra del reglamento. Jos Verstappen cree que la dirección de carrera intentó igualar el incidente entre Verstappen y Hamilton en la primera vuelta: "Me pareció injusto. Cuando Max se sale de la pista tiene que devolver el lugar o le dan cinco segundos y ahora ni siquiera anotaron el incidente. Eso no era aceptable a mis ojos. Creo que por eso tomaron la decisión de dejarles correr una vuelta más al final. Realmente lo creo".