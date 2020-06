Mi trabajo en la F1: Jefe de mecánicos

Mi trabajo es…

Mi trabajo es ser jefe de mecánicos para el equipo Haas F1. Principalmente, estoy allí para apoyar a los mecánicos y pasarles información que proviene desde arriba. Esta información inicia en el equipo de diseño hasta llegar al grupo enfocado en el rendimiento del vehículo. A través del coordinador de ingeniería y los ingenieros de carrera, esta información se me transmite para que yo supervise la construcción del automóvil en cada carrera y así gestionar la operación durante el fin de semana.

A medida que mi trayectoria se ha desarrollado trabajo cada vez menos en el monoplaza. Sin embargo, me encanta trabajar en ellos. Creo que la mayoría de los mecánicos que empleamos realmente disfrutan trabajar con autos, particularmente los de Fórmula 1. Si hay drama, un accidente o un problema, intento ayudarlos, pero muchas veces los mecánicos prefieren que, simplemente los apoye en lugar de interferir en su camino.

Mi rol actual se trata más sobre dirigir un grupo de personas y lidiar con las situaciones enfrentamos. A veces es más complicado que únicamente mirar un auto de Fórmula 1. Si tiene un problema con un auto de carrera, siempre hay una falla tangible en alguna parte, algo que puede escribirse o resolverse en una computadora. Pero muchas veces los muchachos que trabajan en el vehículo están bajo mucho estrés, lejos de casa. A veces, mantener a las personas motivadas con lo que están haciendo puede ser más difícil.

Mi programa en un fin de semana de carrera ...

Los mecánicos generalmente llegan a la pista un martes por la tarde para ayudar a los técnicos a terminar la configuración del garaje y el montaje del automóvil comienza el miércoles.

Generalmente, todo es a última hora para permitir el mayor desarrollo posible en preparación para la carrera, lo que significa que tenemos una reunión de construcción de especificaciones el miércoles por la mañana, en ella están los ingenieros de carrera, el coordinador de ingeniería y el de fiabilidad de sistemas. En esta reunión se detalla cómo se preparará el automóvil.

Una vez que eso sucede es casi como un punto y a parte de la información que vamos a obtener para la práctica del viernes por la mañana, por lo que podemos seguir adelante y comenzar a construir el automóvil.

No mucha gente lo sabe, pero es hasta el miércoles por la tarde en que conseguimos un motor y las diversas partes de la unidad de potencia por parte de nuestro proveedor, por lo que es hasta el jueves que tenemos un monoplaza completo.

El jueves es un día de escrutinio. Por lo tanto, el automóvil debe construirse a cierto nivel. No necesariamente debe estar listo para salir a la pista, pero lo suficiente como para realizar nuestras verificaciones de legalidad en cuanto a temas de seguridad y rendimiento. También completamos la práctica en boxes, dejando la pista cuando el automóvil está completamente listo.

Intentamos no dejar nada pendiente para el viernes por la mañana. Si bien tenemos tres horas previas antes de la primera práctica libre, hay todo tipo de problemas que pueden suceder un viernes por la mañana, así que el jueves por la noche antes de abandonar la pista tenemos que dejar el auto listo.

Antes de que inicie la actividad en pista, tenemos que preparar los sistemas de arranque del vehículo. Esto implica calentar remotamente los componentes y, una vez que las temperaturas sean estables, mantenerlos. Después de esto, hay una multitud de procesos que tenemos que completar, como encender el auto y completar todas las verificaciones de los sistemas.

Estar listo a tiempo es uno de los factores clave de nuestro equipo; no podemos decir "no te preocupes, lo haremos en los próximos cinco minutos", porque eso significa perder un tiempo valioso en la pista, y eso es importante, porque el tiempo en pista un viernes es clave para el resto del fin de semana.

El sábado por la mañana es la misma rutina. Sin embargo, el auto es ligeramente diferente. Durante el viernes por la noche pasamos de tener la configuración de un auto de pruebas a uno de carreras. Los componentes sellados de la FIA se colocan y trabajamos mucho en cosas como la configuración y los cambios de especificaciones, ya sean opciones aerodinámicas o de enfriamiento, con los datos que descubrimos en la sesión del viernes. Luego, el sábado por la mañana, cuando sacamos el auto, ese realmente es nuestro auto de carrera, porque entre la tercera práctica y la calificación tenemos muy poco tiempo.

Después de la última sesión del sábado, los autos entran al parque cerrado. Luego, con suerte, todo el mundo tiene un pequeño descanso. Si no hay problemas, y una vez que todo esté en orden, aproximadamente cinco horas después de que la calificación finalizó quedamos libres.

Para los mecánicos, el domingo se trata principalmente de paradas en boxes. Durante la semana hacemos mucha práctica de ello. La primera sesión de entrenamiento (para los pits) es el jueves, seguida de otras más el viernes, sábado y domingo por la mañana, así como durante las prácticas libres.

Una vez en la parrilla tenemos 40 minutos antes de la carrera. Ahí, los ingenieros de rendimiento y datos hacen algunas comprobaciones de sistemas. La mayor parte es desde un punto de vista de la confiabilidad, porque estamos muy restringidos en lo que podemos cambiar.

La temperatura de los monoplazas se estabiliza y controla. Algunas cosas se mantienen frescas, otras calientes.

Los pilotos tienen su propia rutina. Van y se presentan en la ceremonia del himno nacional, regresan y los sujetamos en el coche. Todos intentan estar lo más tranquilos posible. Y luego, antes de que comience la carrera, tienes una cuenta regresiva y ciertas operaciones que hacer hasta que dejemos el auto listo para la competencia.

Si todo sale según lo planeado, los autos se detendrán en algún lugar cerca del podio, que es el parque cerrado. Ahí se someterán a controles de escrutinio, y una vez que se completen y todos estén contentos, los autos serán liberados. En este momento el público y toda la multitud se van a casa; todos han tenido un buen día, pero nosotros todavía tenemos unas siete u ocho horas de trabajo por delante.

Básicamente, desarmamos el automóvil, devolvemos las unidades de potencia a nuestro proveedor y luego empacamos todo. Una vez que se completó todo eso y el garaje esté vacío, volveremos al hotel y tomaremos una cerveza.

Lo más importante en mi trabajo ...

Para mí, creo que es garantizar que la información se transmita de la manera más eficiente posible. Es muy importante construir un auto de la forma correcta. Esto suena obvio, pero asegurarse de que la especificación correcta de las piezas esté en el monoplaza puede marcar una gran diferencia. Si tiene una especificación incorrecta de un conducto de freno o una parte aerodinámica, de cientos de opciones diferentes de partes que tenemos que usar en el automóvil, todos los datos se arruinan, de modo que la atención al detalle, en el lado mecánico y la preparación del vehículo, es muy importante.

Sin embargo, en el rol directivo que me encuentro, motivar a las personas es crucial. Si tienes un grupo de chicos que están bien motivados y disfrutan de lo que están haciendo, hay menores errores. Si la gente está comprometida y lista para pelear, mi trabajo se vuelve mucho más fácil.

Tres herramientas sin las que no puedo hacer mi trabajo ...

Puede sonar horrible referirme a los chicos como herramientas, pero no hay forma de que pueda cumplir con mis responsabilidades sin los mecánicos con los que trabajo. Trato de darles la información y mantenerlos motivados. Para mí, ellos son lo más importante al preparar el automóvil.

Lo siguiente es probablemente bastante obvio: es una computadora portátil, ya que la información se transmite electrónicamente a todo el mundo: tenemos gente en Italia, en Estados Unidos, en el Reino Unido y tenemos gente en la pista, así que la comunicación es vital para las operaciones.

La tercera cosa sería ... es fácil nombrar una llave de 10 mm o una pistola para las ruedas, pero creo que es más complicado que eso. Creo que las herramientas que necesitó es algo como el entusiasmo. Si no puedes mantener la cabeza alta y mirar hacia adelante, entonces es muy difícil.

Personas con las que siempre estoy en contacto ...

Los mecánicos, no hace falta decirlo. Paso todo el tiempo en el garaje con ellos, apoyándolos, literalmente tratando de asegurarme de que puedan hacer su mejor trabajo. Sin embargo, también tengo mucha comunicación con el coordinador de ingeniería, que reúne todos los proyectos de ingeniería, las especificaciones de construcción de los automóviles, etc. También tenemos una ingeniera de fiabilidad. Ella está muy activa con lo que sucede en la pista y de regreso a la fábrica, asegurándose de que no nos perdamos nada relacionado con problemas pasados ​​y problemas potenciales para este evento o el próximo.

Cuando no está en la pista ...

Tengo dos hijas y eso requiere bastante tiempo. Me apasiona el automovilismo y las carreras, por lo que tengo varias actividades diferentes relacionadas con eso. Pero durante la temporada se vuelve más difícil hacer mis pasatiempos.

Cuanto más complicadas y largas sean las temporadas, menos está el equipo de carrera en la fábrica. Desde el punto de vista operativo, confiamos en la gente de la fábrica. Si estamos en la parte europea del calendario, cuando tenemos la capacidad de llevar entre carreras el chasis y los componentes principales de vuelta al taller a través de un transporte por carretera, también nosotros vamos al taller y pasamos un par de días ahí, y es en esos momentos cuando podemos practicar las paradas en boxes.

Pero durante los eventos que requieren rutas aéreas, es difícil enviar mucha carga de regreso, así que solo enviamos algunas cosas de vuelta para servicio. Sin embargo, confiamos en los chicos de la fábrica para que se encarguen de ello.

Sin mi…

Sin mí personalmente, me gustaría pensar que todos estarían molestos y me extrañarían. Pero sin mi papel ... creo que habría menos estructura, menos flujo de información sin un jefe de mecánicos.

Definitivamente necesitas un punto de contacto con el equipo, porque los muchos, por sí solos, ya están muy ocupados. Hay muchas veces que necesitan información de inmediato, y siento que en este papel me he convertido en una especie de conector con todos los oficios, y maestro de nada. Tengo una visión general de lo que está sucediendo con los autos, y creo que sin ese papel habría un elemento en el que todos estarían trabajando duro desde una parte individual, pero no necesariamente teniendo en cuenta el panorama general.

La Fórmula 1 es ...

La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo. Aunque me gustan los autos, me encanta la tecnología y las carreras. Cuando combinas estos dos, esa es la Fórmula 1 y lo que hace que el deporte sea tan fascinante.