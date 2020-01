Stroll explica sus problemas en clasificación

El canadiense necesitó hasta el Gran Premio de Alemania en julio para poner fin a una racha de 15 eliminaciones consecutivas en Q1, una seguidilla que había comenzado en el Gran Premio de EE.UU. de 2018 cuando todavía estaba conduciendo para Williams.

Fue superado por Sergio Pérez, su compañero de equipo en Racing Point, un total de 18 veces en 21 clasificaciones el año pasado.

Stroll dijo que una variedad de problemas hizo que la clasificaión se un problema para él durante todo el año.

"Muchos detalles", dijo Stroll. "A principios de año, tuve problemas con mi posición el auto, por lo que no encajaba muy bien. Y eso tomó unas cuantas carreras para resolverse. Suena ridículo pero es algo real".

"Además de eso, se trata de entender el equilibrio mecánico, el equilibrio aerodinámico, los ajustes del diferencial, los ajustes del par motor para sacar el máximo provecho del auto".

"Los fines de semana pasan muy rápido que una vez que llegas a la clasificación, si no estás en sintonía con el auto, es tan competitivo ahora en la parte media de la parrulla que no hay realmente espacio para el error. No hay margen para cometer errores, con la puesta a punto y la conducción".

"Con la experiencia, todo eso se pone en orden y la comprensión de dónde moverse, cómo conducir un auto y cómo configurarlo se hace mucho más clara".

"Y creo que eso es lo que he visto a lo largo de los años, que lo he reducido a lo que sé que funciona en de mi lado y cómo tengo que conducir el auto, y cómo tengo que poner a punto el auto y buscar el rendimiento en él".

"Y eso ha sido realmente el mayor cambio en el rendimiento. Todo se reduce a todo eso".

Stroll logró 21 puntos en seis finales entre los diez primeros a lo largo de la temporada, mientras que Pérez anotó 52 unidades su camino hacia el décimo lugar del campeonato.

El piloto canadiense admitió que, incluso después de haber hecho un gran avance en clasificación, sintió que todavía no estaba haciendo un trabajo lo suficientemente bueno los sábados.

"Vi una mejora, diría, desde el receso de verano, realmente", dijo. "Sentí que había ganado mucha confianza en el auto y eso siempre es positivo de cara al futuro".

P"or otro lado, ha sido frustrante que en la segunda mitad de la temporada no hayamos podido concretar algunos de esos mejores resultados en clasificación porque aún no creo que estemos donde queremos estar los sábados".

"Este deporte puede cambiar muy rápidamente, en las dos últimas carreras tienes dos buenos resultados y de repente te encuentras reflexionando sobre el año de forma muy diferente".

"Pero sí, para el próximo año es realmente el objetivo. Se trata seguir trabajando en mis sábados y obtener más del auto".

Pasa las fotos y descubre las novedades que tiene la Fórmula 1 para 2020: