Stroll: el coche 2020 me permitió conocer mi potencial

Lance Stroll logró en 2020 su mejor temporada dentro de la Fórmula 1 hasta la fecha al obtener dos podios y su primera pole position en el camino a su campaña con más puntos.

Sin embargo, el canadiense quedó por detrás de Sergio Pérez en el campeonato de pilotos, pero la suma de sus unidades ayudó a Racing Point a conseguir el cuarto lugar del campeonato de constructores, perdiendo por poco ante McLaren en la lucha por el tercer puesto.

Racing Point dio un gran paso adelante en 2020 después de basar el diseño de su auto, el RP20, en el Mercedes W10 ganador del título de 2019, además de beneficiarse de la estabilidad financiera a través del proceso de diseño luego de la adquisición de la escudería por parte de Lawrence Stroll en 2018.

Stroll Jr consideró al Racing Point 2020 como "de lejos" el mejor auto que había conducido a lo largo de su carrera en F1, y esto le ayudó a generar confianza en su propia capacidad después de haber tenido problemas con autos de peor desempeño, particularmente en Williams.

“Si tienes un buen auto consigues buenos resultados. Luego simplemente construyes confianza a partir de eso”, dijo Stroll a Motorsport.com.

“A veces, cuando competía en un coche que no estaba en el nivel adecuado, me resultaba contraproducente”.

“Especialmente al comienzo de tu carrera, cuando estás en un mal auto y no sabes lo que es estar en un buen auto hasta que te sientas en uno, empiezas a cuestionarte sobre tu habilidad, y si eres tan bueno como los otros que sí están en un buen coche, porque simplemente no sabes como se siente un buen auto”.

“Creo que este año me probé mucho a mí mismo. Demostré mucho para mí y me respondí muchas preguntas que me había estado haciendo en las últimas temporadas hasta que tuve la oportunidad de sentarme en un auto que realmente funcionara”.

Stroll se convirtió en el piloto más joven en la historia de la F1 en sumar un podio en su temporada de debut cuando terminó tercero para Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, y registró un puñado de puntos adicionales en su temporada de novato.

Pero a medida que el desempeño de Williams se desplomó en 2018, se vio limitado a solo dos resultados entre los 10 primeros. El mal momento coincidió con la compra de Lawrence Stroll sobre Force India y tomó el asiento que le pertenecía a Esteban Ocon en 2019.

Stroll dijo que sus resultados anteriores le habían hecho cuestionarse sobre su valor en la parrilla.

"¿Soy capaz de dar resultados? ¿Puedo terminar en el frente? ¿Soy capaz de clasificarme al frente? Simplemente no obtenía esos resultados”.

“Mucho de esto tampoco se debía a los resultados, era más bien por saber qué podía conseguir con un auto competitivo”.

“[No lo sabía] hasta que me senté en el coche del año pasado y me di cuenta de la diferencia que existía y de lo mucho que podía aprovechar mi conducción con un buen coche”.

“Una de las mayores ventajas de estar en un buen auto es lo que puedes sacar de ti mismo. Te da mucha más confianza. Te permite atacar las curvas mucho más duro y empujar el coche mucho más fuerte”.

“Como piloto es lo que quieres hacer. A veces, cuando estás en un mal auto, te quita esa confianza y esa capacidad de empujar el auto. Eso tiene un gran impacto en un piloto”.