Sainz considera que Ferrari puede pelear en Abu Dhabi

El viernes del Gran Premio de Abu Dhabi fue uno diferente para casi todos los miembros de la parrilla 2022 de Fórmula 1, y es que se vieron obligados a ceder sus monoplazas en la primera sesión de entrenamientos libres para hacer cumplir a sus respectivos equipos con la normativa de la FIA de poner al menos en dos prácticas a novatos a lo largo del año. En el caso de Ferrari, era el turno de Carlos Sainz, quien se libró de dejar su F1-75 en manos de Robert Shwartzman en el Gran Premio de Estados Unidos, donde logró la pole position, por lo que en el circuito de Yas Marina no le quedó más remedio.

Por ese motivo, español solo pudo rodar en la FP2, en una sesión en la que el sol comenzaba a esconderse en el horizonte para dar paso a la noche cerrada con los focos iluminando el trazado de los Emiratos Árabes Unidos. Ahí, el madrileño consiguió la sexta posición, justo por delante de los Alpine de Esteban Ocon y Fernando Alonso, aunque fue el peor de los favoritos a la victoria, pues que tanto los Red Bull como los Mercedes y su compañero Charles Leclerc, fueron mejores que él.

Sin embargo, aún tiene una última sesión de entrenamientos libres para configurar su coche de cara a la clasificación y la carrera, pero deberá tener en cuenta que necesita sumar, al menos, seis puntos más que Lewis Hamilton si quiere ser el quinto en la general de pilotos: "La segunda sesión de prácticas ha sido muy intensa para mí, porque me he perdido los primeros libres, así que he tenido que coger ritmo lo antes posible".

"Las sensaciones en pista no han estado mal, pero sé que tenemos mucho margen de mejora para mañana", explicó Carlos Sainz, quien busca una segunda victoria en un escenario en el que Ferrari nunca ha subido a lo más alto del podio desde que entró en el calendario en 2009. "Deseando hacer la última sesión de clasificación del año".