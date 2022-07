Russell, sobre el choque con Pérez: "Cada incidente es diferente"

Russell tocó a Pérez en la primera vuelta del Gran Premio de Austria el pasado domingo, cuando el mexicano intentó adelantar por fuera al británico en la curva cuatro del Red Bull Ring.

Como consecuencia del incidente, Pérez fue a parar a la grava y luego debió pasar por los pits, para terminar retirándose más tarde en la carrera por los daños recibidos en su monoplaza Red Bull.

Por otro lado, Russell fue encontrado culpable por lo ocurrido por parte de los comisarios deportivos, quienes le aplicaron una sanción de cinco segundos que no impidió que el de Mercedes llegara a la meta en la cuarta posición.

Después de la carrera, "Checo" dijo estar "muy sorprendido" por el choque ya consideró que le dio "espacio suficiente" a Russell, quien a su vez deslizó que la sanción que recibió fue "dura" y que el de Guadalajara intentó "una maniobra audaz".

Al profundizar sobre lo sucedido, Russell indicó que si bien entiende que, de acuerdo al reglamento, había cometido un error, piensa que los comisarios deben tener en cuenta otros factores en maniobras como la del pasado domingo.

"Cada incidente es diferente. La dinámica de cada incidente es diferente. El hecho es que 'Checo' estaba en mi exterior y tenía que dejarle espacio. Pero cuando me pone en una posición en la que ya estoy al límite de mi coche y alguien dobla con más agarre, no hay ningún sitio al que pueda ir. Según la ley, yo estaba equivocado y él tenía razón. Pero desde el momento en que frené, estaba al límite de mi coche y no podía hacer nada más", dijo.

"Él estaba en el aire limpio, Carlos (Sainz) estaba en el interior defendiendo. Eso es lo que pasa en la primera vuelta, él (Pérez) tiene mucha experiencia, sabe cómo va. Pero desde la perspectiva de los comisarios, es muy difícil. Todos buscamos la coherencia, pero no queremos que se apliquen sanciones a diestra y siniestra. Tenemos que trabajar juntos para establecer que todos estemos en la misma página", explicó.

Russell insistió en que Pérez lo llevó contra la línea interna y que las maniobras deben ser analizadas según sus dinámicas particulares.

"Sabemos que los coches han mejorado mucho en aire turbulento, pero sigue habiendo aire turbulento. Me apretó contra el bordillo, ya estoy en el límite y eso me empujó un poco hacia fuera otra vez. Como he dicho, no estoy culpando a nadie. Todos queremos consistencia entre los pilotos, los comisarios quieren consistencia. Pero no todos los incidentes son iguales y creo que entre todos vamos a revisar muchos incidentes y como pilotos tenemos que dar nuestra opinión sobre si se debe penalizar o no. Y es de esperar que los comisarios tengan una mejor idea de lo que pensamos. Tenemos que estar todos en la misma página", finalizó.